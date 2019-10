Поздравляем! Итог голосования: читатели KP.BY выбрали своей моделью плюс сайз Дарью Ващилину

Несколько дней на сайте kp.by наши читатели голосовали за девушек, которые хотят представить Беларусь на конкурсе Top of the World Plus Size 2019 в Киеве.

Бывшая оперная певица, а теперь айтишница, налоговый инспектор, журналистка… Претендовали почти 150 девушек. Жюри отобрало 20, с которыми работают стилисты, специалисты по речи, умению держаться перед камерой. Именно эта двадцатка и участвовала в голосовании. Кстати, участвовать в конкурсе могли девушки с размером больше 46-го, хотя многих это и удивило.

В ближайшее время из двадцатки останется десять. Имя одной девушки, которая попадет в десятку, уже известно. Это Дарья Ващилина! Она набрала 3751 голос на нашем сайте. По условиям нашего голосования, девушка с наибольшим количеством голосов автоматически попадала в десятку.

- Участие в проекте помогло выйти на новый профессиональный уровень и воспрянуть морально. Воспитываю двухлетнего сына и мечтаю представить Беларусь на международном конкурсе красоты, - рассказала о себе Дарья.

- Когда Дарья отправляла заявку, случился сбой в почте, мы не получили ее ответы, а она не получила приглашение на кастинг, - рассказывает национальный директор конкурса Евгения Тюленева. - Даша написала в инстаграм уже во время кастинга, что письмо с адресом ей не пришло. Получила адрес в инстаграме и в течение часа приехала на кастинг!

Позже из десятки жюри выберет пять девушек, которые и представят Беларусь на международном конкурсе в Киеве.