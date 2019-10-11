2019-10-11T18:36:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Поздравляем! Итог голосования: читатели KP.BY выбрали своей моделью плюс сайз Дарью Ващилину

Дарья - художник-бровист, сейчас в декрете, воспитывает двухлетнего сына и мечтает представить Беларусь на международном конкурсе
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото предоставлено организаторамиФото предоставлено организаторами
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Несколько дней на сайте kp.by наши читатели голосовали за девушек, которые хотят представить Беларусь на конкурсе Top of the World Plus Size 2019 в Киеве.

Бывшая оперная певица, а теперь айтишница, налоговый инспектор, журналистка… Претендовали почти 150 девушек. Жюри отобрало 20, с которыми работают стилисты, специалисты по речи, умению держаться перед камерой. Именно эта двадцатка и участвовала в голосовании. Кстати, участвовать в конкурсе могли девушки с размером больше 46-го, хотя многих это и удивило.

В ближайшее время из двадцатки останется десять. Имя одной девушки, которая попадет в десятку, уже известно. Это Дарья Ващилина! Она набрала 3751 голос на нашем сайте. По условиям нашего голосования, девушка с наибольшим количеством голосов автоматически попадала в десятку.

- Участие в проекте помогло выйти на новый профессиональный уровень и воспрянуть морально. Воспитываю двухлетнего сына и мечтаю представить Беларусь на международном конкурсе красоты, - рассказала о себе Дарья.

- Когда Дарья отправляла заявку, случился сбой в почте, мы не получили ее ответы, а она не получила приглашение на кастинг, - рассказывает национальный директор конкурса Евгения Тюленева. - Даша написала в инстаграм уже во время кастинга, что письмо с адресом ей не пришло. Получила адрес в инстаграме и в течение часа приехала на кастинг!

Позже из десятки жюри выберет пять девушек, которые и представят Беларусь на международном конкурсе в Киеве.

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