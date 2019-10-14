Высокие каблуки для школьниц и узкие лямки у рюкзаков: какие товары для детей запрещают в Беларуси

Если Госстандарт во время проверки находит нарушения, организации, где такие нарушения нашли, - штрафуют, а дела передают в суды. Чтобы опасную продукцию больше не продавали, ее изымают, или забирают документы о том, что она безопасна.

- За 9 месяцев этого года запрещено к ввозу и обращению на территории Беларуси 78 наименований импортной опасной продукции для детей и подростков. Что касается отмены действия документов соответствия - составлен 91 такой документ. Это значительные цифры, - рассказывает Людмила Панкова, завсектором отдела госнадзора за техническими регламентами и стандартами в легкой промышленности инспекции Госстандарта по Минской области и Минску.

Такие меры применили к товарам, которые не соответствовали требованиям норм безопасности. Запрет коснулся только импортной продукции, так как белорусскую проверяют еще на производстве.

- Так, в товаре «брюки для детей школьного возраста» показатель гигроскопичности составил 1,1% при норме 7%, - приводит пример специалист и поясняет, что в таких штанах школьник будет потеть и чувствовать себя некомфортно.

В обуви для детей чаще всего небезопасным признают состав материалов.

- Это применение искусственной, синтетической либо композиционной кожи для создания подкладки. По техническому регламенту, для подкладки детской обуви должна быть использована натуральная кожа. Часто бывает нарушение по высоте каблука для девочек школьного возраста: вместо допустимых 25 или 35 мм, в зависимости от возраста, каблук бывает 45 мм, - уточняет Людмила Панкова.

По ее словам, разница может показаться незначительной, однако со временем неправильная высота каблука может плохо сказаться на детском здоровье - привести к плоскостопию.

Специалисты Госнадзора нашли и небезопасные рюкзаки. Ширина ремней таких рюкзаков была значительно меньше норм: около 25 мм вместо 35 - 40 мм.