«Простите меня, если сможете». Водителю из Белоозерска, обвиняемому в гибели 5 человек, прокурор запросила 10 лет

"Бог ему судья"

В понедельник, 14 октября, в суде Березовского района выступил с последним словом 31-летний водитель "Мерседеса", который сел пьяным за руль и съехал в канал. В затонувшем авто погибли пять человек, в том числе трое детей.

Речь обвиняемого, который находится за решеткой, короткая.

- Я хочу еще раз попытаться попросить прощения. Ну, чтобы поняли меня - родственники, родные, близкие. Я не хотел ни в коем случае, чтобы это произошло. Чтобы попытались меня простить. Я понимаю, что это сложно. Возможно, невозможно... Простите меня, если сможете.

Послушать последнее слово обвиняемого пришли родственники погибшихФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Женщина с черной повязкой на голове, потерявшей в той страшной аварии внуков, подошла к клетке и что-то эмоционально сказала обвиняемому. Что именно, она не стала уточнять журналистам: "Я говорила свое".

- Невозможно об этом говорить, невозможно это вспоминать. Бог ему судья, - сказала уже на улице бабушка погибших детей.

"Сегодня День матери. С утра уже поздравления"

- У меня в аварии сын погиб, - дрожащим голосом говорит еще одна женщина.

Гособвинитель запросила обвиняемому 10 лет лишения свободы в исправительной колонии с отбыванием наказания в условиях общего режима.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Вы считаете, обвиняемый искренне попросил прощения?

- Не знаю. Может быть, и искренне сейчас. Сейчас трезвый. На первом судебном заседании у него голова была поднята нормально. На втором - голова была опущена.

- Как будто понимал, что сделал...

- Да-да. Наверное. Он же человек. Наверное, осознает. Я не знаю. Мне не легче от этого. Сегодня День матери. С утра уже поздравления, - к глазам женщины подступают слезы. - Сыну был 21 год - только из армии пришел.

Гособвинитель запросила обвиняемому 10 лет лишения свободы в исправительной колонии с отбыванием наказания в условиях общего режима. Приговор будет оглашен сегодня.

Напомним, жертвами жуткого ДТП, которое произошло под Белоозерском 7 июля этого года, стали 21-летний Павел, 32-летняя Ирина с 9-летней дочкой Машей и еще двое детей - 9-летний Егор и 4-летняя Маргарита.

В тот злосчастный день компания молодых людей с детьми возвращалась с дачи в город.

В пятиместном авто ехали 10 человек, и на закруглении грунтовой дороги автомобиль съехал в канал и затонул. Следствие выяснило, что Андрей ехал со скоростью около 90 км/ч. Кроме того, медосвидетельствование показало 1,59 промилле алкоголя в крови водителя.

В пятиместном авто ехали 10 человек.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По словам мужчины, всю ночь перед аварией он пил - сначала дома 1,5 - 2 литра пива, потом с другом полбутылки водки. Домой пришел примерно в 6 утра. А уже около 11 - 12 дня сел за руль, когда его попросили забрать знакомых с дачи. Известно, что раньше водителя лишали прав на три года за пьяную езду. Водитель обвиняется по части 5 статьи 317 УК РБ "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".

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