2019-10-14T16:51:59+03:00
Общество
КП Беларусь

«Уроки во вторую смену в 15.00 - это нарушение». Отвечаем на вопросы родителей с Миниобразования

Начался учебный год - и писем с вопросами от родителей школьников на редакционной электронной почте стало больше
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Уроки во вторую смену заканчиваются в 19.30, а кружки начинаются в 19.00. Как быть?Уроки во вторую смену заканчиваются в 19.30, а кружки начинаются в 19.00. Как быть?Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Начался учебный год - и писем с вопросами от родителей школьников на редакционной электронной почте стало больше. Начинаем публиковать ответы Министерства образования на вопросы, которые волнуют детей и их родителей.

- В нашей школе в третьем классе уроки начинаются в 15.00 и заканчиваются в 19.30. Нет ли в этом нарушений? Как при таком расписании посещать секции?

- Начало уроков во вторую смену в 15.00 является нарушением специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования. Учебные занятия в учреждениях общего среднего образования должны начинаться не ранее 8.00 в первую смену (оптимально - с 9.00) и не позднее 14.00 во вторую смену. Заканчиваться во вторую смену учебные занятия должны не позднее 19.30, - объясняют в министерстве. - Регулируется этот вопрос приложением 12 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденным Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525.

Школьникам, которые учатся во вторую смену, в Министерстве советуют посещать кружки в первую смену.

Школьные вопросы можно отправлять нам на электронную почту shkola@phkp.by.

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