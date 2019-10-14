2019-10-14T12:56:10+03:00
Спорт
КП Беларусь

Хоккейное «Динамо» проиграло четвертый матч подряд

Крэйг Вудкрофт уверен, что дело не в потере основных вратарей
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
Поделиться:
После 17 матчей «Динамо» находится на восьмом месте. Фото: hcvityaz.ruПосле 17 матчей «Динамо» находится на восьмом месте. Фото: hcvityaz.ru
Изменить размер текста:

После ряда побед и восьми матчей с набранными очками в чемпионате КХЛ «зубры» не смогли закрепить успех. После домашнего поражения от «Ак Барса» последовали неудачи в выездной серии в играх с рижским «Динамо» (2:3), «Йокеритом» (2:3) и «Витязем» (0:3). Во всех матчах была упорная борьба, и в матче с «Витязем» игра была равной.

Несмотря на отсутствие из-за травм основного вратаря Юнаса Энрота и его сменщика Александра Осипкова, их коллеги не подвели. Не Карнаухов и Толопило стали причиной поражений, недоработали полевые игроки. К тому же против «Витязя» не вышел на лед лучший бомбардир Тиему Пулккинен. У него, по информации из клуба, травма нижней части тела.

- Я думаю, что все вратари, которые получили шанс сыграть во время отсутствия Юнаса, с достоинством приняли этот вызов, даже несмотря на совсем небольшое количество опыта игры в КХЛ, - сказал Вудкрофт. - Не думаю, что это стало для нас острой проблемой. Конечно, чувствуется отсутствие Юнаса, когда он играет, он определенно показывает уровень одного из лучших вратарей в КХЛ. Юнас уже вернулся к тренировкам, ждем его возвращения совсем скоро.

После 17 матчей «Динамо» находится на восьмом месте, набрав 15 очков. Впереди четыре домашние игры против «Торпедо» (17 октября), «Барыса» (22-го), рижского «Динамо» (25-го) и «Салавата Юлаева» (27-го).

Еще больше материалов по теме: «Хоккейный клуб "Динамо"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Минчанин украл велосипед, чтобы покататься, а его угнал кто-то еще
Видеофакт: в Могилеве участковый на глазах прохожих спас от суицида девушку
Грабитель с битой напал на пенсионера, но был вынужден убегать
Беглых «Ромео и Джульетту» из Гродно в третий раз нашли в лесу
В Гродно 15-летнего парня избили из-за серьги в ухе
Лукашенко: 90 - 95% белорусов не понимают, что такое цифровизация
В Беларуси скоро обновят банкноты 20 и 50 рублей
Лукашенко поздравил с Днем матери белорусок: «С молоком матери мы впитываем любовь к своему краю»
Православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Строительство первого транспортного кольца в Минске должны завершить в 2021 году
Представитель ЕС о визах для белорусов: «Скоро появятся хорошие новости»
Поражение от «Витязя» стало четвертым подряд для «Динамо» в КХЛ