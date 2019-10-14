Хоккейное «Динамо» проиграло четвертый матч подряд

После ряда побед и восьми матчей с набранными очками в чемпионате КХЛ «зубры» не смогли закрепить успех. После домашнего поражения от «Ак Барса» последовали неудачи в выездной серии в играх с рижским «Динамо» (2:3), «Йокеритом» (2:3) и «Витязем» (0:3). Во всех матчах была упорная борьба, и в матче с «Витязем» игра была равной.

Несмотря на отсутствие из-за травм основного вратаря Юнаса Энрота и его сменщика Александра Осипкова, их коллеги не подвели. Не Карнаухов и Толопило стали причиной поражений, недоработали полевые игроки. К тому же против «Витязя» не вышел на лед лучший бомбардир Тиему Пулккинен. У него, по информации из клуба, травма нижней части тела.

- Я думаю, что все вратари, которые получили шанс сыграть во время отсутствия Юнаса, с достоинством приняли этот вызов, даже несмотря на совсем небольшое количество опыта игры в КХЛ, - сказал Вудкрофт. - Не думаю, что это стало для нас острой проблемой. Конечно, чувствуется отсутствие Юнаса, когда он играет, он определенно показывает уровень одного из лучших вратарей в КХЛ. Юнас уже вернулся к тренировкам, ждем его возвращения совсем скоро.

После 17 матчей «Динамо» находится на восьмом месте, набрав 15 очков. Впереди четыре домашние игры против «Торпедо» (17 октября), «Барыса» (22-го), рижского «Динамо» (25-го) и «Салавата Юлаева» (27-го).