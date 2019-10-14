«Сын говорит: «Если бы не мы, папа был бы очень богатым!» Многодетные подруги – о детях, деньгах и мужьях-лидерах

«Если в доме тишина, значит, дети что-то творят»

Мы встречаемся в доме семьи Пронских. Пока мама докрашивает глаз, навстречу выходят три симпатичных мальчишки в голубых рубашках, представляются, расспрашивают обо всем на свете и ведут знакомить с младшей сестренкой. Спустя десять минут в доме резко становится громко и многолюдно - приехал муж и подруга с семьей.

Татьяны рассказывают, что их дружба началась 27 лет назад, когда родители отправляли школьниц на лето к бабушкам в деревню.

- Деревня была очень маленькая, 14 домов. А разница у нас всего три года, так что мы сразу сдружились. Потом уже стали ездить друг к другу в гости, я жила в Серебрянке, а Таня - в Курасовщине, - рассказывает Татьяна Малюта.

Обе девушки признаются, что многодетными себя поначалу совсем не видели. Чего не скажешь о мужьях. Дмитрий сам из многодетной семьи, у него два брата. Говорит, всегда хотел большую и дружную семью.

- А когда я выходила замуж, Сергей мне сказал: «Минимум четверо детей!» Я посмеялась «Может, не надо? Может, это не я должна быть твоей женой?». В итоге как сказал, так и вышло, - вспоминает вторая Татьяна.

Сергей и Татьяна Малюта. Вместе 15 лет. Дети: Полина (14 лет), Евангелина (7), Виталина (4), Эвелина (2).Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас они приезжают в родную деревню, но уже со своими большими семьями.

- В 2016 году мы отмечали день рождения Тани. У меня три девочки, у нее - три мальчика. Сидели, смеялись, мужья говорят: надо за четвертыми сходить! Мы хотели мальчика, а семья Тани - девочку. Через две недели я узнаю, что беременна четвертым. В итоге сбылось только у подруги - у обеих родились дочки, - рассказывает Татьяна Малюта.

На кухню ураганом врываются старшие дети подруг - Данила и Полина, которых оставили с шестью малышами.

- Это просто капец! Возьмите меня к себе, я так больше не могу: все кричат, бегают, - запыхавшийся Данила получает строгое мамино «нет», пьет воду и убегает обратно.

А вот мам такой вот движ совсем не напрягает. Говорят, если в доме тихо - ничего хорошего не жди.

- Если в доме тишина, значит, дети что-то творят, - смеется Татьяна Малюта. - Слишком тихо быть не должно. Я уже привыкла, если остаюсь дома одна, становится как-то пусто.

Дмитрий и Татьяна Пронские. Вместе 16 лет. Дети: Данила (14 лет), Глеб (10), Ян (8), Агата (1,5).Фото: Павел МАРТИНЧИК

Старшие дети кажутся сосредоточенными и серьезными не по годам. 14-летний Данила ходит за полуторагодовалой Агатой буквально по пятам. Подросток признается, быть нянькой «совсем не напряжно».

- В ущерб себе я не сижу с детьми, да и меня нечасто оставляют с ними. Но если честно, мне с ними интересно. Я нашел идеальное занятие для Агаты - даю ей мозаику, и как минимум 20 минут она занята делом, - улыбается Данила.

Старшая дочь в семье Малюта подтверждает, что сидеть иногда с малышами - одно удовольствие. Иногда, как и все дети, они ссорятся, но быстро об этом забывают.

- С младшими сестрами тоже бывает весело! - уверяет Полина. - Иногда сержусь на них, но все равно очень люблю. К тому же у меня много друзей, которые младше меня.

С младшими детьми тоже бывает весело!Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Сейчас так много разной бытовой техники, что нехорошо жаловаться на тяжелую жизнь»

Старшие дети очень помогают в воспитании младших - выгуливают в колясках самых маленьких, кормят и играют со всеми остальными. Пары рассказывают, что никогда не оставляют детей у бабушек и дедушек, чтобы побыть вдвоем.

- Нам действительно хорошо всем вместе, поэтому нет желания отдать детей бабушке на выходной. В субботу утром у нас обычно генеральная уборка, а вечером любим вместе смотреть фильмы, мультфильмы, играть в настольные игры, у нас их много, - говорит Татьяна Пронская.

Если за спиной надежный муж и старшие дети, жизнь многодетной матери не так тяжела, как может показаться. От обычной семьи она отличается разве что качеством внимания, которое удается уделить каждому ребенку.

- Многодетная мама - это белка в колесе, ты постоянно что-то делаешь. У меня день начинается в 6 утра. Минимум полчаса занимает заплетание волос одной дочки, а длинные волосы у всех. Обрезать они их не дают, понимают, что это красиво. Когда старшие уходят на учебу или в сад, я остаюсь с младшей дочкой, и она начинает искать «пятый угол». Сразу становится неинтересно, она ждет, когда остальные дочки вернутся из школы. Но воспитывать одного ребенка намного сложнее, чем четверых. Это точно! - говорит Татьяна Малюта.

Детям действительно хорошо вместе!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мать троих мальчишек на косички время не тратит, но говорит, единственный способ за всеми уследить - четкое расписание: «В воспитании четверых детей важна логистика, выстроенная по минутам!».

- А вот приготовить завтрак или ужин на большую семью - не так уж и сложно, нужны просто кастрюли побольше объемом. Сейчас так много разной бытовой техники, что нехорошо жаловаться на тяжелую жизнь. Реально тяжело бывает разве что, когда дети болеют. Один заболел - сразу начинается цепная реакция, - уверяет Татьяна Малюта.

Старшие дети стараются во всем помогать младшим.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Пособие - это «мамские» карманные деньги, прожить только на него не получится»

До того как полностью окунуться в материнство, Татьяна Пронская работала акушеркой в роддоме, Татьяна Малюта - юристом. Сейчас обе находятся в очередном декретном отпуске и нашли себе хобби по душе - первая занимается выпечкой, вторая стала детским и семейным фотографом. Возвращаться на прежнюю работу подруги не планируют, и мужья такое решение только поддерживают.

- Я люблю медицину, пусть она и отнимает много времени. Но в финансовом плане лучше я буду сидеть дома с детьми, чем тратить много времени на тяжелую работу, которая, мягко говоря, не приносит особого дохода, - вздыхает Татьяна.

- А я уже полностью переключилась на творчество, да и за это время утеряла прежние профессиональные навыки. Иметь возможность переключиться с семейного быта на творчество - это очень здорово. Я уже восемь лет семейный фотограф, особенно люблю фотографировать такие же большие семьи, - рассказывает Татьяна Малюта.

К помощи государства многодетным семьям подруги относятся хорошо, но уверены - только на пособия прожить будет непросто.

Многолюдный движ совсем не напрягает мам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Недавно мы оформили семейный капитал. Если такое право есть, почему бы им не воспользоваться? Но это точно не было толчком для того, чтобы родить, у нас совсем другая история. Прожить на пособие вряд ли получится, но и на том спасибо. Это так, «мамские» карманные деньги, - Татьяны пожимают плечами.

Сейчас на рождение четвертого ребенка государство выплачивает матери единовременное пособие 3,2 тысячи рублей. А потом в течение всего декретного отпуска - в среднем 540 рублей ежемесячно. Стоит ли говорить, что содержать только на эти деньги четырех детей проблематично?

- Дело в том, что сейчас многодетность становится прерогативой обеспеченных семей. Например, у наших жен нет необходимости работать, - включается в разговор Дмитрий.

- У нас просто папы хорошие, они большие молодцы! - поддерживает подруга его жены.

На вопрос о том, сколько денег нужно на такую большую семью, папы не сговариваясь выходят из кухни. Мамы со смехом констатируют: «Очень много!» Дмитрий и Сергей, - давние приятели и успешные бизнесмены. Семья Малюта живет в квартире, доставшейся в наследство от бабушки Татьяны, а семья Пронских построила дом в кредит. Кредит был не льготный, т. к. на тот момент в семье было двое детей. С рождением четвертого они случайно узнали, что часть кредита можно погасить, как многодетным. «Жаль, что узнали слишком поздно, можно было бы погасить половину, а так вышло около 15%», - говорят они.

К помощи государства многодетным семьям Пронские и Малюта относятся хорошо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Если бы мужья были бы наемными работниками с фиксированной зарплатой, то денег бы нам точно не хватало, - объясняет Татьяна Пронская. - Да и расходы бывают разные: на сборы к школе, Новый год и дни рождения нужно больше, - дополняет ее подруга.

Обе семьи сходятся на том, что многодетность - безусловно радостное, но недешевое удовольствие. Чтобы заводить много детей, нужно крепко стоять на ногах и рассчитывать только на собственные силы.

- Старший сын говорит: «Наверное, если бы нас не было у папы, он был бы очень богатым человеком!». Он считает, что мы не богаты в конечном итоге. Мы можем позволить себе кушать, одеваться, отдохнуть, - говорит Дмитрий.

Единственный способ за всеми уследить - четкое расписание.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На отдых обе семьи обычно ездят на машине. Признаются, что купить билеты в самолет на шесть человек - безумно дорого. Поэтому либо все вместе на машине, либо на самолете, но по-отдельности. И еще должна быть возможность готовить самим.

- Мы постоянно ездим отдыхать вместе на машине, в последний раз все вместе были в Албании. По сути, ты просто меняешь место опеки. Я не люблю отдых по типу «все включено», когда есть возможность отравиться. Повсюду вожу с собой мультиварку - это моя палочка-выручалочка, - рассказывает Татьяна Малюта.

«Жена сказала, ей был знак - в 2021-м году сын может быть»

Вопрос, кто в семье главный, даже не возникает. Татьяны с детьми единодушны: «Это папа!»

- Говорят, дочери интуитивно тянутся к папе, а сыновья - к маме. Мои дочки больше тянутся к папе, и у меня совершенно нет ревности. Меня это устраивает. Но сына нет, чтобы теорию проверить, - смеется Татьяна Малюта.

Татьяна рассказывает, что на имени Агата настоял муж.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первое, о чем думаешь, - девочки - настоящие копии мамы! Второе - подруги-хохотушки совсем не похожи на уставших от жизни многодетных женщин, которых ожидаешь увидеть.

- Мам, там одна из МаЛин, я не могу запомнить их, повыдирала волосы другой, - старший сын в семье Пронских прибегает доложить обстановку в детской комнате.

Своих дочек Татьяна Малюта называет «Мои МаЛины». Это первые буквы фамилии и последние - имен. Мама часто покупает им одинаковую одежду и проводит семейные фотосессии.

- С самого начала это не было какой-то фишкой, все случайно сложилось. Тогда имя Полина нам казалось очень редким. А потом оказалось, что выходишь во двор - вокруг одни Полины. На имени Евангелина настоял папа, бабушки были категорически против. Третьей и четвертой дочери мы уже специально выбрали имя. А потом уже сложилось в «МаЛины», - объясняет Татьяна Малюта.

Фото: личный архив

У семьи Пронских системы не было, имена детям давали по наитию. Правда, последнее слово всегда оставалось за мужчинами.

- Я был знаком с двумя норвежскими семьями. В первой семье было три сына - Стефан, Столле и Стиан, во второй семье у всех были двойные имена. Вот у них была система, у нас - нет. На имени Агата настоял я, мне показалось, оно идеально ей подходит. Таня этого очень не хотела сначала, а вот все пацаны имя сразу одобрили, - рассказывает Дмитрий.

Мысль о том, что дети противоположных полов могут их в будущем породнить, друзей радует.

- Конечно, они могут дружить всю жизнь и не породнится, но если что - мы будем только рады! Начнутся свадьбы - будем гулять так гулять! - смеется Татьяна Малюта.

Обе пары признаются, что не исключают и дальше пополнения в семьях. «Четыре ребенка не так и много, напротив нас живет хорошая семья, у которой восемь своих детей и один на патронатном воспитании», - рассказывают они.

Многодетные родители уже знают, чем займутся на пенсии: «В старости будем отдыхать с внуками в деревне, где когда-то свела нас судьба».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Кто знает, если будет знак… - загадочно говорит Татьяна Малюта. Муж начинает смеяться: - У нее вся жизнь в знаках. Сказала, что был знак, в 2021-м году сын может быть. Я в знаки не верю, два таких человека в семье - это уже перебор.

Но Сергей Малюта признается: иногда жена удивляла своими предсказаниями. Она сразу нагадала минимум троих детей, и всегда угадывала пол. Почти всегда.

- У меня был даже, казалось бы, идеальный способ определения количества и пола будущего ребенка - гадание с иголочкой. Но в последний раз система дала сбой и показала мне мальчика. Так что больше не гадаю, - рассказывает его жена Татьяна.

Дружба у Татьян началась 27 лет назад, когда родители отправляли школьниц на лето к бабушкам в деревню.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В семье Пронских знакам особо не доверяют. Да и давняя мечта - иметь дочку - недавно сбылась. Чего еще нужно для счастья? Но если в семье наметится пополнение - говорят, что будут только рады.

- Я сейчас читаю книгу, в которой автор рассказывает, что, когда его мама была еще жива, у нее было более 87 прямых потомков на земле. Представляете? Это же огромное счастье! - улыбается Дмитрий.

Многодетные родители уже знают, чем займутся на пенсии: «В старости будем отдыхать с внуками в деревне, где когда-то свела нас судьба».