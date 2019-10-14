«Взяла фамилию мужа - ушли энергия и легкость»: что могут принести изменения в вашем паспорте

«В нашей семье женщины фамилию не меняют!»

Прошли времена, когда женщина обязана была взять фамилию супруга. Сейчас никто не осудит, если она решит остаться на девичьей и даже дать ее детям. Вопрос «менять или не менять» стал почти философским, но на форумах обсуждения на эту тему каждый раз вспыхивают с новой силой:

- Моя девичья фамилия была много краше фамилии мужа. Но я поменяла! Замуж так замуж: одна семья - и одна фамилия, - категорична одна дама.

- У нас женщины в семье фамилию не меняют - считается, что это - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШАПКА. То есть берешь энергетику другого рода, отождествляешь себя с ним и полностью туда вливаешься. Каждый звук связан с аминокислотами в нашем организме. Другое имя - другие аминокислоты. По этому направлению, стоящему на стыке фонетики и физиологии, есть много исследований! - объясняет традиции семьи другая.

- Мне с фамилией мужа ужасно не везло, вернула девичью - и все встало на свои места.

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- Считаю, что фамилию мужа берут только женщины, которые ничего собой не представляют (плюс обладательницы некрасивых фамилий). Я и до брака была известна в профессиональных кругах, поэтому ничего менять не стала.

- У кого муж не против остаться на разных фамилиях, - поздравляю, выбрали тряпку и подкаблучника! Среди моих знакомых все нормальные мужики такую тему даже не рассматривали! На момент женитьбы априори девушки брали фамилии мужей, будь они Пупкины или Суворовы! Слово «замуж» предполагает, что девушка идет за мужем всегда и везде по жизни, неся его фамилию и рожая ему детей. Ну а всякие инфантилы или подкаблучники согласны на все, даже не жениться, а выйти замуж за жену и взять ее фамилию.

- Я не понимаю, когда женщины меняют фамилии на неблагозвучные. Хоть бы о детях думали! Моя одноклассница после замужества стала Недрищевой. Или вот еще реальная история: в локальном офисе турфирмы, находящемся в гостинице "Космос", работала менеджер по фамилии Лось. Когда она звонила в главный офис, то сообщала секретарю приятным женским голосом: «Говорит Лось из «Космоса».

Волокита с документами, неблагозвучная фамилия избранника, опасения за перспективы брака - причин, чтобы остаться на девичьей фамилии полно. А вот аргументов, чтобы взять супружескую, уже поменьше: «одна семья - одна фамилия» и « что, если детки?»

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МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«От фамилии многое зависит. Помните: если «не подойдет» - все можно вернуть обратно»

- Имя и фамилия - это, по сути, визитная карточка человека, - говорит психолог, кандидат психологических наук Наталья Олифирович. - Имя определяет его собственную идентичность и несет определенное послание от тех, кто это имя выбрал. С фамилией все не так однозначно. Фамилия - это, по сути, имя того рода, которому принадлежит человек. Есть семьи, которые с гордостью много веков несут свою фамилию, представители этого рода могут быть видными врачами, политическими деятелями, художниками… Но бывает и по-другому: кто-то из рода запятнал фамилию неблаговидными поступками - убийством, предательством, воровством. И тогда носители фамилии могут стыдиться принадлежности к роду, иногда меняют ее.

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Сегодня у людей появился выбор, какую именно фамилию носить. Иногда мальчики в 16 лет меняют фамилию на мамину или бабушкину из-за неблагозвучности, плохих отношений с отцом или потому, что хотят передать фамилию важного для них родственника потомкам. Например, один из моих клиентов сказал: «Отец бросил мать, когда мне было полгода. Она работала, воспитывала, растила меня, жертвуя личной жизнью, временем, финансами. Почему я должен носить фамилию человека, который в меня не вложился?» Он взял фамилию деда по материнской линии.

Женщины, вступая в брак, выбирают, оставаться на своей фамилии или взять имя семьи мужа. Фамилия - это родовая идентичность, и в случае ее смены нужно ответить на следующие вопросы:

1. Как я отношусь к фамилии, которую носила? Нравилась ли она мне? Какие ассоциации она вызывает?

2. Хочу ли я поменять фамилию? Если нет, почему меняю? Если да - с какой целью я это делаю? Какие бонусы хочу получить от этого: членство в системе мужа, лояльное отношение его родственников? Или я просто следую традициям?

3. Что я знаю о носителях фамилии, которую я беру? Что может измениться за счет моего включения в новую систему? Какие это могут быть изменения?

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Как семейный психолог с многолетней практикой, я понимаю, что нет однозначного ответа. Иногда девушка, зависимая от родителей и несамостоятельная, переходит на фамилию мужа и обретает новое Я, новую идентичность: была Кисель, а стала Воеводина. Меняется характер, социальная роль, поведение, и через некоторое время она понимает: это было правильное решение. А иногда после смены фамилии женщина понимает, что живет так, как будто бы она утратила часть себя: ушли энергия и легкость. И если нет объективных факторов, важно поисследовать, как на ее жизнь повлияла смена фамилии. Некоторые люди возвращаются на прежнюю фамилию спустя два-три года после заключения брака.

С фамилиями существует много почти мистических историй. Поэтому прежде чем сменить ее, вне зависимости от вашего пола, хорошенько подумайте. А если «не подошло» - все можно вернуть обратно.

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МНЕНИЕ НУМЕРОЛОГА

«Когда женщина берет фамилию мужа, у нее может поменяться характер и сфера интересов»

А есть что-то выше мирских забот и быта? Отражается ли смена фамилии на судьбе человека? На этот вопрос ответила специалист по прогностической и кармической нумерологии Екатерина Микулич.

- Всё в нашем мире есть энергия и информация, закодированная в определенную вибрацию. Фамилия - это зашифрованный код рода человека, энергетика предшествующих поколений. С точки зрения нумерологии фамилия отражает программу рода человека, показывает, какие задачи перед ним нужно выполнять, чтобы предки поддерживали, наделяли талантами, способностями, энергией, защищали и оберегали как самого человека, так и его детей, - считает Екатерина. - Она может как улучшить эгрегор (программу) рода, так и отяготить его. Проще говоря, может возникнуть конфликт между личностью, которая сформировалась еще до свадьбы, и той, которая будет формироваться под новым именем.

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Отяготить может потому, что за каждой фамилией стоят семьи и поколения, она несет кармическую нагрузку целого рода. Если новая фамилия окажется кармической для женщины, ей дополнительно придется отрабатывать кармическую программу рода. А это налагает определенные обязанности, проработку себя и взаимоотношений с членами новой семьи. Просчитать, к какому родовому эгрегору относится та или иная фамилия, можно с помощью нумерологии и определенных арифметических действий.

Что происходит с женщиной, когда она решает взять фамилию супруга? Во-первых, она берет на себя двойную ответственность, ведь теперь девушка обязана выполнять задачи рода не только по фамилии своего отца, но и по фамилии своего супруга. Во-вторых, характер женщины может неожиданно измениться. Если программы рода ее отца и мужа кардинально отличаются, то со сменой фамилии у нее могут появиться новые интересы, предрасположенности и тяга к новым сферам реализации.

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Мужчине, с точки зрения нумерологии, менять фамилию крайне нежелательно, даже если она является для него кармической. Каждый человек приходит в род своего биологического отца, а мужчина по своей природе - продолжатель этого рода. Если мужчина меняет фамилию, то это расценивается как предательство рода, уход от ответственности. После заключения брака женщина может остаться на своей фамилии, но дети должны носить фамилию их отца, так как они принадлежат его роду, - резюмирует специалист.