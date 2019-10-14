Очевидцы ЧП на Дожинках, где пять человек получили травмы: «Палатка летела на людей металлическими ножками вперед»

Две торговые палатки снесло сильным порывом ветра во время празднования «Дажынак» в Борисове. «Скорые» увезли прямо с фестиваля в больницы пятерых человек. Все пострадавшие - женщины, самой младшей 33 года, самой старшей - 72. По информации пресс-секретаря Минздрава Юлии Барадун, одной женщине помощь оказали на месте, двоих с переломами отправили в РНПЦ травматологии и ортопедии. Двум пострадавшим оказали помощь в Борисовской ЦРБ. По состоянию на 14 октября они уже были дома, на амбулаторном лечении.

Палатки стояли около «Борисов-Арены». Одна из улетевших принадлежала Узденскому лесхозу. Возле нее было многолюдно. Лесхоз привез на «Дажынкі» мед, соки, устроил несколько привлекательных фотозон: озеро с настоящим мхом, чучела волка и канюка, посетителей развлекали Маша и Медведь - ростовые куклы. Когда палатку снесло, сотрудники лесхоза не пострадали.

- Нашу палатку просто на скамейки положило, а соседнюю, большую, понесло ветром. Мы палатку сложили и торговлю продолжили, - рассказали в лесхозе.

По словам очевидцев, все произошло в считанные секунды.

Сергей Анатольевич приехал на «Дажынкі» из Толочина. Он вместе с дочерью сидел на скамейке неподалеку от палаток.

- Была тихая, мягкая погода, вдруг поток воздуха с гудением стал нарастать, полетели палатки. И так же резко все успокоилось. Выглядело немного мистически, словно кто-то направил на то место мощный порыв ветра, - рассказал Сергей Анатольевич. - Опрокинулись две большие палатки, куча скамеек, ограждений, кукол и прочей мелочи, не по всей территории гуляний, а локально, в радиусе десятка метров. На нас с дочерью летела палатка ножками вперед, а мы оцепенели, не могли встать и бежать. К счастью, она не долетела, меня только задело упавшим заборчиком, осталась небольшая ссадина на ноге. Я видел, как упала скамейка с людьми, женщину подняли, положили на скамейку, она была без сознания. Мальчик плакал над ней и кричал «мама!». Минуты через три женщина очнулась и начала озираться по сторонам, улыбалась, смотрела непонимающе.

Палатки снесло порывом ветра до 20 метров в секунду, уточнили в МЧС. О неблагоприятном погодном явлении синоптики и спасатели предупреждали заранее: на 12 октября был объявлен оранжевый уровень опасности.