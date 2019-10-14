В центре Минска при строительстве метро вырыли человеческие кости и надгробия

На днях в сети появилась информация о том, что в Минске в районе улиц Клары Цеткин - Коллекторная - Гебелева - Иерусалимская в ходе проведения строительных работ были найдены еврейские надмогильные плиты, а также костные останки.

Одной из наиболее значимых строек в этом районе является возведение тринадцатиэтажного многофункционального гостиничного центра. На него указали поначалу пользователи соцсетей. Однако, как пояснил корреспонденту «КП» представитель застройщика, прокладка коммуникаций здесь велась еще в 2015 году.

В ходе проведения строительных работ были найдены еврейские надмогильные плиты, а также костные останки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Найдены еврейские надмогильные плиты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

К слову, поскольку участок строительства сопряжен с территорией Мемориала жертвам Минского гетто из городов Европы, то еще в тот период застройщик ООО «Марконстрой» контактировал с еврейскими религиозным организациям, однако никаких исторически значимых находок тогда не обнаружили.

Иудейские символыФото: Павел МАРТИНЧИК

Но, как выяснилось, 11 октября в этом районе (буквально в 100 - 150 метрах от строящегося комплекса) действительно были обнаружены фрагменты человеческих костей, а также около десяти надмогильных плит со звездой Давида. Здесь, в сегменте улиц Сухая - Коллекторная - Гебелева, осуществляется прокладка коммуникаций для третьей линии Минского метрополитена.

Строители нашли фрагменты старого еврейского кладбища.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Все случилось в пятницу днем, - говорит бригадир СМП №169 Максим Буевец, - начали копать, сразу нашли одну плиту. Смотрю, а на ней иудейские символы. Рядом - несколько костей. Я в интернете отыскал контакты еврейских общин, обратился к ним. Они попросили прислать им фотографии, потом связались со мной по телефону. Очень быстро приехали, посмотрели.

Здесь осуществляется прокладка коммуникаций для третьей линии Минского метрополитена.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Много ли было найдено костных фрагментов?

- Точного количества не скажу, - продолжает Максим Буевец, - но хватало. Мы продолжали копать, они собирали фрагменты найденных костей. Работали и в субботу, и в воскресенье. Только в присутствии представителей еврейских общественных организаций нашли около десяти могильных плит, достали их. Действуем максимально аккуратно. Большую часть складируем централизованно, прямо за расположенным в сквере монументом. Те надгробия, которые еще не успели перевести, лежат вдоль траншеи. Скоро их обещают забрать.

Памятники жертвам геноцида.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Участок, где проводится прокладка коммуникаций, расположен в нескольких десятках метров от памятника жертвам геноцида. Здесь, в районе сегодняшних улиц Сухой и Коллекторной, с ноября 1941-го по сентябрь 1943 года располагалось зондергетто, куда были помещены тысячи евреев, депортированных нацистами из стран Западной, Центральной и Восточной Европы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как отметил в беседе с «КП» глава общественного объединения «Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры» Антон Астапович, есть основания предполагать, что строительные работы ведутся с нарушением законодательства.

Участок, где проводится прокладка коммуникаций, расположен в нескольких десятках метров от памятника жертвам геноцида.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Это территория бывшего еврейского кладбища, которое существовало приблизительно до начала 1960-х годов. Впоследствии на месте кладбища сделали сквер, который сегодня имеет статус мемориального. Полагаю, законодательство было нарушено, ведь земляные работы привели к осквернению могил. Мы со своей стороны отправили запрос в прокуратуру относительно проведения проверки. Прокладывать коммуникации, безусловно, надо. Но сначала нужно было провести эксгумацию и перезахоронить костные фрагменты.