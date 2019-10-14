«Комсомолка» презентовала «Правду о Чернобыле»

Мы публиковали в «толстушке» интервью с этим удивительным человеком, который провел первые 40 дней на ЧАЭС после аварии в 1986 году и своими глазами видел происходящее. Он дружил с академиком Валерием Легасовым, писал подробную записку о происходящем в Чернобыле президенту СССР Михаилу Горбачеву. Прежде чем покончить с собой, академик Легасов оставил кассеты со своим наследием Владимиру Губареву. Обо всем этом мы знаем в том числе из нашумевшего сериала «Чернобыль» HBO.

В свои 82 года Владимир Губарев прекрасно выглядит и помнит все, что происходило более 30 лет назад на ЧАЭС в подробностях.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Читатели не отпускали Владимира Губарева 2,5 часа.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В книжном магазине «Светоч» Владимир Губарев более двух часов отвечал на вопросы читателей. На презентацию книги пришел его друг, белорусский профессор Александр Михалевич, который сейчас работает научным руководителем Института энергетики НАН Беларуси. Кроме того, среди участников мероприятия были ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Автограф автора на книге "Правда о Чернобыле"Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На презентацию книги заглянул друг Губарева, белорусский профессор Александр Михалевич,Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Владимир Степанович рад, что вышел сериал и поднял новую волну интереса к теме аварии на ЧАЭС. Но при этом заявил, что в сериале много неправды, «что ни факт - все не так».

- Фильм рассчитан на американцев: в нем водку пьют ящиками, там есть голые шахтеры. Это возбуждает, интересно, но неправда… Многие не понимают одной вещи: фильм сделан вроде бы на маленькой, художественной, но все-таки лжи, которая сложилась в большую ложь. Я не прочел пока ни одной разумной рецензии, в которой было бы сказано: фильм снят для того, чтобы мы изменили свои взгляды относительно Чернобыля и не впадали в невежество.

Книга "Правда о Чернобыле" была издана издательством "Комсомольской правды"Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Высказался Губарев и по поводу того, что сейчас разрешили туристические маршруты в Чернобыль:

- Нельзя превращать беду в туризм. С этими вещами шутить не надо. Я могу сказать точно, что Чернобыль - не подарок. Да, закрыли реактор саркофагом, но сделали это, чтобы не распространялась пыль, когда будет разрушаться здание станции. Но главная проблема в том, что там осталось радиоактивное топливо, и как его убрать - никто пока не знает. Так что не стоит искушать судьбу, не советовал бы болтаться по зоне. Все давно снято и задокументировано. Лучше посмотрите документальные фильмы о Чернобыле, их довольно много. Все это есть и в моей книге «Правда о Чернобыле». Хорошая книга получилась, без дураков, почитайте.

Желающих послушать гостя "Комсомолки" был полный зал.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Александр Михалевич сейчас научный руководитель Института энергетики НАН Беларуси.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО