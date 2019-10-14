Белорусы все меньше держат вкладов в валюте, и все больше - в рублях. Почему?

Согласно свежим цифрам, на 1 октября объем рублевых вкладов белорусов составил 4 млрд 754 млн рублей, а валютных - 6 млрд 207 млн долларов США. Это, соответственно, на 97 млн рублей больше, чем в сентябре для вкладов в национальной валюте и на 2,9 млн «зеленых» меньше для валютных.

За исключением отдельных месяцев, это достаточно устойчивая тенденция последних нескольких лет.

- Нацбанк в целях девалютизации сбережений ограничил максимальные ставки по валютным депозитам. С течением временем ставки по ним снижаются, а по рублевым депозитам ставки устойчивее. В цифрах они значительно выше ставок по валютам: по долгосрочным валютным депозитам ставки порядка 2%, а по рублевым - около 12% годовых. А если учесть, что рубль растет с начала года и к доллару, и к евро, то очевидно, что хранить деньги на рублевых депозитах значительно выгоднее, чем на валютных, - поясняет Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари».

По его словам, пока доля валютных вкладов все же выше рублевых, но и в будущем она продолжит снижаться. Экономист называет такую тенденцию позитивной, так как она укрепляет экономику страны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Короткие рублевые вклады стали еще привлекательней. За сентябрь ставки по краткосрочным безотзывным вкладам от некоторых банков немного подросли. Например, РРБ-Банк и Белагропромбанк увеличили их по вкладам на 35 дней на 0,1%. Теперь самая выгодная ставка на рынке составляет 9,72% годовых (Цептер Банк, РРБ-Банк, Статусбанк).