Александр Лукашенко: 95% населения вообще не понимают, что такое цифровизация

В зале Дворца Независимости президент собрал руководителей правительства и администрации президента, представителей госорганов, ведущих учебных заведений, IT-сектора, Парка высоких технологий. На совещании также присутствовал самый известный белорусский IT-бизнесмен новой формации Виктор Прокопеня.

Самый известный белорусский IT-бизнесмен новой формации Виктор Прокопеня (на фото слева). Фото: БелТА.

«Землю пахать и гайки точить - это останется еще надолго»

- Сегодня будем обсуждать прежде всего точечные темы, а в ближайшее время необходимо подготовить серьезное совещание по всему кругу проблем цифровой трансформации страны, - сказал Лукашенко. - Начиная с азов: что же все-таки такое цифровизация, информатизация, компьютеризация, чем они отличаются друг от друга, что в приоритете. Я уже как-то намекал нашим «цифровикам» и вообще обществу, что, рассуждая на тему, далекую от понимания нашим населением, - процентов 90 - 95 вообще не понимают, что это такое - мы просто запугиваем население и молодежь, не разъясняя, что же такое цифровизация, что это за чудо такое, откуда оно взялось. Другая тенденция - все большее и большее количество продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний или занимающимися цифровыми и IT-технологиями. Но я намекнул на то, что землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения и прочее - это останется еще надолго, если не навсегда. Хотя «цифра» пронизывает все отрасли, и эти в том числе. От этого мы не уходим и уходить не собираемся.

Интересно, что на видеокадрах с IT-заседания, распространенных пресс-службой президента, не видно ни одного гаджета – смартфона, планшета, ноутбука… Все участники встречи делают пометки ручкой в блокнотах и пользуются заранее распечатанными текстами и таблицами.

Все участники встречи делают пометки ручкой в блокнотах и пользуются заранее распечатанными текстами и таблицами. Фото: БелТА.

В Беларуси появится отдельный IT-университет?

Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин озвучил предложение о создании в Беларуси «хайтек-университета» - мол, есть необходимость организации подготовки кадров новой формации:

- Мировая экономика под влиянием IT-технологий приобретает совершенно иной вид. Появляются новые отрасли, которые генерируют колоссальные доходы, практически не используя традиционные ресурсы и механизмы. И в этом ключевую роль играет человеческий капитал. Беларусь всегда славилась своими людьми, а наше образование всегда ценилось на постсоветском пространстве, - отметил он. - Однако в новых условиях необходимы принципиально другие подходы, которые позволят сохранить и развить этот статус. Наша система образования сегодня в целом удовлетворяет потребности в кадрах. Но для успешной цифровой трансформации и создания новой экономики нам необходимы специалисты совершенного другого качества. Таких мы пока не готовим, - сказал Турчин.

- Это один из вопросов. Кроме того, у правительства есть предложения о том, как усовершенствовать систему управления информатизацией и цифровыми процессами, - сказал Александр Лукашенко. - Спектр актуальных задач по обозначенной тематике очень широк. Именно поэтому в пятилетней программе социально-экономического развития информатизация выделена как один из приоритетов. Пока в этом направлении хвастаться особо нечем. Хотя на V Всебелорусском народном собрании была поставлена задача к 2020 году создать полноценное электронное правительство.

Интересно, что вопрос о создании нового IT-вуза уже поднимался. Правда, Министерство образования необходимости в создании отдельного вуза не видело.

- Без малого 20 университетов страны готовят соответствующих специалистов и справляются с этой задачей успешно, - цитировала БелТА начальника главного управления профессионального образования Министерства образования Сергея Касперовича. - Да, возможно, требуется некая систематизация подходов, более четкая формализация процессов взаимодействия с действующими университетами. Тем не менее мы не считаем необходимым создавать еще один университет.

Каким будет окончательное решение о создании отдельного IT-университета после совещания у президента, пока неизвестно.

Президент провел совещание по развитию цифровой сферы, на котором обсудили создание IT-вуза. Фото: БелТА

«В образовании бардак! Если это не будет исправлено, то скоро у Министерства образования будет новый министр»

О результатах встречи с президентом написал в Фейсбуке Виктор Прокопеня. Если кратко: 1% от выручки всех компаний предлагается перечислять в специальный фонд ПВТ - из этих денег будут финансироваться образовательные программы. Желающим получить IT-образование хотят выдавать льготный кредит на обучение - глава государства эту идею поддержал. Сумма кредита - до 6 тысяч рублей, Первый платеж - через два года, остальная сумма гасится равными долями за три года. Таким образом хотят кредитовать более 30 тысяч человек ежегодно. Также Александр Лукашенко поддержал идею разрешить некоторым школам войти в ПВТ для проверки различных экспериментальных программ, и, если будет позитивный результат, масштабировать эти идеи на всю страну.

- Президент подчеркнул, что в образовании бардак, и если это не будет исправлено, то скоро у Министерства образования будет новый министр, - написал Прокопеня.

Напомним, благодаря так называемому декрету «ПВТ 2.0» (официально он называется «О развитии цифровой экономики»), который приняли в конце 2017 года, Беларусь стала одной из первых стран мира, узаконивших блокчейн. Кроме того, власти предоставили беспрецедентные условия для работы в республике IT-компаниям, ставшим резидентами ПВТ. Их количество после подписания декрета заметно выросло - сейчас почти 700. В прошлом году экспорт IT-компаний из ПВТ вырос до миллиарда долларов, в этом году ожидается два миллиарда!