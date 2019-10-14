Подробности страшного ДТП в Гомеле: 21-летний парень на BMW гнал на свидание, сбил трех учительниц и погиб сам

Трагедия случилась в Гомеле поздним вечером в субботу. В центре города на улице Советской BMW 740 вылетела с проезжей части на тротуар, сбила пешеходов. Удар был такой силы, что автомобиль «обнял» столб. Жуткие кадры с места трагедии почти сразу же появились в соцсетях.

- Погибли на месте 21-летний водитель и одна из женщин, две другие пострадавшие доставлены в больницу с тяжелыми травмами, - рассказали в УВД Гомельского облисполкома. Погибшей 42 года. Госпитализированы 36-летняя и 48-летняя женщины. Все трое учительницы, которые в тот вечер прогуливались по городу. Тротуар из-за летней площадки ресторана оказался таким узким, что у них не было места, чтобы увернуться от молодого лихача.

Погибшей оказалась завуч школы №21 Алла Кузьменко. Учитель гимназии №51 Татьяна сейчас в реанимации - у нее многочисленные переломы. Учительницу биологии из школы №21 Ольгу уже отпустили из больницы. Возбуждено уголовное дело.

Погибшей оказалась завуч школы №21 Алла Кузьменко. Фото: соцсети

По словам коллег, Алла Александровна с подругами вечером в субботу решили отметить День учителя, заказали столик в ресторане. А потом вышли прогуляться. Буквально за шесть минут до трагедии все втроем сделали селфи - на фото женщины улыбаются и выглядят счастливыми.

В школе рассказали, что у Аллы Кузьменко остались двое детей и муж:

- Она была на самом деле счастлива в браке, в своем материнстве, и в своей работе. И на сайте школы на фото она улыбается - такой и была по жизни. С мужем они вместе с 15 лет - учились в одном классе. Муж всегда был рядом. Буквально в день трагедии в школе был субботник и Алла Александровна работала вместе с мужем, который пришел ей помочь… У нас у всех большое горе, мы никак не может отойти от шока.

Многие очевидцы в соцсетях описывают момент ДТП. С их слов складывается такая картина: BMW ехал на большой скорости рядом с другой машиной - возможно, водители устраивали «гонки». На перекрестке для них загорелся красный, но BMW не затормозил и попытался увернуться от машины, которая выехала на перекресток с другой стороны. Выскочил на встречку, а затем на тротуар. Писк тормозов, звук удара, как взрыв, осколки от машины, сумочки и другие вещи сбитых женщин разлетелись на десятки метров… «Скорые» примчались быстро. Но парня-водителя было уже не спасти. Сбитых учительниц сразу забрали в больницу, но Алла Александровна уже не дышала.

Про погибшего парня достоверной информации пока нет, но в соцсетях пишут, что недавно он окончил коммерческий университет, а машину ему купила мать, которая воспитывала сына одна. Говорят, Денис любил погонять по городу. Правда, раньше только по пустым ночным улицам. Парень хотел устроиться на работу в правоохранительные органы, а в тот вечер гнал на встречу со своей девушкой.

Цветы к месту ее гибели приносят уже с воскресеньяФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Похороны Аллы Александровны запланированы на вторник. А цветы к месту ее гибели приносят уже с воскресенья и ставят в бетонную уличную тумбу, возле которой погибла учительница.