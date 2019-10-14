2019-10-14T18:37:54+03:00
Общество
КП Беларусь

«Обжаловать не буду...». Водителя из Белоозерска, по чьей вине погибли 5 человек, приговорили к 10 годам

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Мужчину признали виновным. Фото: МВДМужчину признали виновным. Фото: МВДФото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 14 октября, в суде Березовского района с последним словом выступил 31-летний водитель, обвиняемый в гибели пятерых людей, среди которых трое детей. Он попросил прощения у родственников погибших.

- Простите, если сможете, - сказал Андрей в своем последнем слове.

А после обеда суд огласил приговор. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим авто в алкогольном опьянении, повлекшее по неосторожности смерть пятерых. И приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Это максимальный срок, который могли присудить обвиняемому по ч.5 статьи 317 УК РБ. Такое наказание запрашивал и гособвинитель. Мужчина также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет. Он также должен компенсировать моральный вред потерпевшим.

Приговор мужчина слушал, смотря в одну точку.

- Будете обжаловать приговор? - спросили журналисты обвиняемого.

Андрей пожал плечами. И ответил, что наверное, нет.

- Вряд ли?

- Да.

Родственников погибших тяжело было комментировать приговор.

- Покажет время - сожалеет он об этом или нет, - говорит Ирина, у которой погиб в аварии сын.

Напомним, жертвами жуткого ДТП, которое произошло под Белоозерском 7 июля этого года, стали 21-летний Павел, 32-летняя Ирина с 9-летней дочкой Машей и еще двое детей - 9-летний Егор и 4-летняя Маргарита.

В тот злосчастный день компания молодых людей с детьми возвращалась с дачи в город. Подвозил их на авто 31-летний нетрезвый местный житель Андрей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Детей посадили на колени, двое залезли в багажник»: подробности ДТП под Белоозерском, где погибли 5 человек

Под Белоозерском автомобиль с 10 пассажирами съехал в мелиоративный канал: погибли трое детей и двое взрослых (читать дальше)

Генпрокурор о страшном ДТП под Белоозерском: «Случай просто возмутительный»

Александр Конюк не исключает, что пьяных водителей пожизненно будут лишать прав (читать далее)

«В 6 утра пьяный пришел домой, в 11 уже сел за руль». Суд о ДТП под Белоозерском, где погибли взрослые и дети

В Березе судят водителя "Мерседеса", который сел за руль пьяным и съехал в канал. Машина затонула, в ДТП из десяти человек погибли пять, в том числе трое детей (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Минчанин украл велосипед, чтобы покататься, а его угнал кто-то еще
Видеофакт: в Могилеве участковый на глазах прохожих спас от суицида девушку
Грабитель с битой напал на пенсионера, но был вынужден убегать
Беглых «Ромео и Джульетту» из Гродно в третий раз нашли в лесу
В Гродно 15-летнего парня избили из-за серьги в ухе
Лукашенко: 90 - 95% белорусов не понимают, что такое цифровизация
В Беларуси скоро обновят банкноты 20 и 50 рублей
Лукашенко поздравил с Днем матери белорусок: «С молоком матери мы впитываем любовь к своему краю»
Православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Строительство первого транспортного кольца в Минске должны завершить в 2021 году
Представитель ЕС о визах для белорусов: «Скоро появятся хорошие новости»
Поражение от «Витязя» стало четвертым подряд для «Динамо» в КХЛ