«Обжаловать не буду...». Водителя из Белоозерска, по чьей вине погибли 5 человек, приговорили к 10 годам

В этот понедельник, 14 октября, в суде Березовского района с последним словом выступил 31-летний водитель, обвиняемый в гибели пятерых людей, среди которых трое детей. Он попросил прощения у родственников погибших.

- Простите, если сможете, - сказал Андрей в своем последнем слове.

А после обеда суд огласил приговор. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим авто в алкогольном опьянении, повлекшее по неосторожности смерть пятерых. И приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Это максимальный срок, который могли присудить обвиняемому по ч.5 статьи 317 УК РБ. Такое наказание запрашивал и гособвинитель. Мужчина также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет. Он также должен компенсировать моральный вред потерпевшим.

Приговор мужчина слушал, смотря в одну точку.

- Будете обжаловать приговор? - спросили журналисты обвиняемого.

Андрей пожал плечами. И ответил, что наверное, нет.

- Вряд ли?

- Да.

Родственников погибших тяжело было комментировать приговор.

- Покажет время - сожалеет он об этом или нет, - говорит Ирина, у которой погиб в аварии сын.

Напомним, жертвами жуткого ДТП, которое произошло под Белоозерском 7 июля этого года, стали 21-летний Павел, 32-летняя Ирина с 9-летней дочкой Машей и еще двое детей - 9-летний Егор и 4-летняя Маргарита.

В тот злосчастный день компания молодых людей с детьми возвращалась с дачи в город. Подвозил их на авто 31-летний нетрезвый местный житель Андрей.

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