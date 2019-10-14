Как относиться к достойному поражению от голландцев: зачет или незачет?

Игроки сборной в комментарии для YouTube-канала Белорусской федерации футбола на итог озвучили разные точки зрения на прошедшую игру.

- Пропустить от такой команды не стыдно. Все боролись, все бились, болельщики это видели, спасибо им за поддержку, - сказал Никита Наумов.

Автор забитого мяча Станислав Драгун говорил так:

- Настраивались подарить болельщикам праздник - не получилось. Тяжело занести в актив эту игру. Думаю, для молодых ребят, которые впервые вышли в майке сборной, это хороший опыт, дай Бог, чтобы они расли и чаще играли в таких матчах.

Действительно, местами игра нашей сборной смотрелась неплохо, но потом куда-то все пропадало. Например, такой эпизод: в первом тайме Юрий Ковалев здорово прошел по флангу, до штрафной осталось чуть-чуть, но перед ним появляется звездный ван Дейк, и наш вингер словно испугался своей прыти и сбавил обороты. И начали матч как будто неплохо, и забей тогда Лаптев, неизвестно, как бы пошла игра и какой был бы итоговый счет.

Но стоило голландцам чуть-чуть прибавить, нашим даже переходить центр поля стало тяжело. А затем Вейландум показал, почему он играет в «Ливерпуле»: два момента и два шикарных гола, вот оно мастерство. Но и белорусские игроки позволяли сопернику слишком многое, сами голландцы отметили, что, к примеру, североирландцы с ними играли более дисциплинированно и жестко.

- Второй тайм, как и в матче с Эстонией, провели лучше. Не знаю, с чем это связано. Забили гол, поверили, что можем додавить даже такую опытную команду. Но не получилось, - рассуждает Драгун.

Начало второго тайма воодушевило, был отрезок, на котором наша команда владела преимуществом и забила гол. Но силы в концовке закончились, а именно в завершающие 20 минут хотелось увидеть азарт, финальный навал и атаки. Однако острота у ворот голландцев совсем пропала.

- Я не могу сказать, что этот отрезок игры не получился, - сказал главный тренер Михаил Мархель. - Где-то мы стали моментов меньше создавать, но вы учтите, что мы играем против сборной Нидерландов. Если кто-то говорит, что они играют вполсилы, то они ошибаются… Второй тайм показал, что мы на правильном пути.

Хочется верить, что в конце этого пути будет просвет. Надо сказать спасибо нашему вратарю Александру Гутору - именно благодаря его игре сохранился счет 1:2. И теперь можно говорить, мол, проиграли, но достойно. Только хочется, чтобы эти достойные поражения мы как можно раньше перестали воспринимать как зачет. После 1:2, конечно, нет ощущения безнадеги, как после 0:4 на старте отборочного цикла. Но очки за достойные поражения не дают, да и в памяти болельщиков такие игры не задерживаются.

Юрий Ковалев Дониэлл Мален.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И еще один отрезвляющий факт: гол Драгуна голландцам стал первым (и останется единственным) в домашних матчах сборной этого отборочного цикла.

- Я считаю, ребята экзамен выдержали. Не выиграли, но доказали, что характер у этой команды есть. С оптимизмом можно смотреть в будущее. Бывают такие поражения, как сегодня, которые стоят больше победы. Для меня важно, что команда не опустила руки и продолжала гнуть свою линию. И мы могли, при хорошем раскладе, сыграть вничью с ведущей командой мира, - резюмировал Мархель.

16 ноября наша сборная в гостях проведет завершающую игру цикла со сборной Германии.

Положение команд в группе C. 1 - 2. Германия. 2. Нидерланды - по 15 очков. 3. Северная Ирландия - 12. 4. Беларусь - 4. 5. Эстония - 1.