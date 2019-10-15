«Съемки «Приключений Буратино» на две недели остановили, потому что Ролан Быков уплыл в круиз!» Воспоминания о легендах кино

Изольда Кавелашвили много лет работала редактором на объединении «Телефильм» киностудии «Беларусьфильм». Сначала редактором, затем - директором. Именно с ее легкой руки увидели свет десятки фильмов, которые теперь считаются классикой нашего кино: «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Кортик», «Бронзовая птица», «Долгие версты войны», «Государственная граница», «Отцы и дети»… А Валерий Рубинчик, Борис Степанов, Игорь Добролюбов, Виталий Четвериков и многие другие мастера сняли свои ключевые для нашего кино картины.

Роман с кино у уроженки Тбилиси начался случайно: однажды в поезде, который шел из Москвы на ее родину, Изольда раззнакомилась с киногруппой и твердо решила поступать в московский ВГИК.

- Чтобы набрать два года трудового стажа для поступления, работала на складе вагоноремонтного завода - выдавала болты и гайки. А вечера проводила в библиотеке - готовилась и писала свое. Правда, поступила на сценариста только с третьего раза: в первый год опоздала с документами, во второй не сдала историю КПСС...

Вся жизнь Изольды Дмитриевны связана с кино. Фото: Личный архив Изольды КавелашвилиФото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Чтобы понять атмосферу ВГИКа тех лет, достаточно сказать, что тогда у знаменитого режиссера Михаила Ромма учились Василий Шукшин, Андрей Тарковский и Андрон Кончаловский.

- Царила довольно демократичная атмосфера. Когда Ромм принес студентам свой сценарий «Девяти дней одного года», - вспоминает Изольда Кавелашвили, - мы его разнесли в пух и прах. Но мастер только сказал, что через год придет с картиной, и мы запоем по-другому. Так и получилось, когда вышла блестящая лента с Алексеем Баталовым и Иннокентием Смоктуновским.

Студенткой Изольда попала на практику на «Грузия-фильм». Там, говорит она, тогда работала сильнейшая сценарно-редакторская группа - 13 писателей, драматургов, сценаристов, редакторов.

- Неудивительно, что там трепетно относились к таланту - такого больше нигде не встречала, - говорит Изольда Дмитриевна.

Правда, за время практики умудрилась рассориться с директором студии - типичным чиновником. Так, что, когда после ВГИКа приехала туда со своим рекомендованным в вузе к постановке сценарием грустной комедии «Старая дева», он заявил: «Ни один грузин это не поставит!»

Георгий Данелия в свое время поддержал сценарий Изольды Кавелашвили, но снять его не взялся. Фото: Архив «Мосфильма»

- Тогда я отправила сценарий Георгию Данелии, который тогда уже поставил «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Джентльменов удачи». В ответ он написал: «Какой идиот сказал, что грузины не снимут этот сценарий?» Данелия советовал добавить юмора, но сам снимать не брался - был занят картиной «Совсем пропащий» по Марку Твену. А еще, понимая интриги киноцеха, рекомендовал переписать сценарий в повесть: «Она хорошо пойдет».

Поконфликтовала молодая редактор и со знаменитым впоследствии Отаром Иоселиани. Первая версия его дебютного фильма «Листопад» оказалась длиной аж в 8 часов! Против длиннот и воспротивилась Изольда в числе других редакторов. В итоге фильм вышел в 92-минутной версии, стал знаменитым, но Иоселиани еще долго косо смотрел на Кавелашвили.

- Но я всегда считала: лучше быть привередливым во время работы, чем жалеть о неудачном кино, - говорит Изольда Дмитриевна. - Правда, с Иоселиани мы помирились, когда он гостил в Беларуси у своего однокурсника Виктора Турова.

«ВАСИЛЯ БЫКОВА МЫ НИКОГДА НЕ ПОСТАВИМ»

Муж Изольды Дмитриевны, оператор Борис Олифер, работал на «Туркменфильме». Со временем она перебралась к супругу, став редактором на местной студии.

- Когда однажды заболел главный редактор, я его заменяла. И тут - письмо от Андрея Тарковского. После скандалов вокруг съемок «Андрея Рублева» он был готов на любую работу. С этим письмом я несусь домой к главному редактору, очень продвинутому по тем временам. Но он сразу отрезал с оглядкой на цензуру: «Ни в коем случае! Мы ничего не сможем запустить с Тарковским!» Кстати, позже, в Минске, тоже пыталась помочь с работой Тарковскому, предлагая снимать новую картину для нашего телеобъединения. Режиссер даже приезжал к нам, но все-таки от предложения отказался.

Андрею Тарковскому Изольда Кавелашвили дважды пыталась помочь с организацией съемок. Фото: Life

Минск возник на горизонте молодой семьи, когда Ашгабад пережил очередное землетрясение. На семейном совете решили переезжать. У Бориса Олифера были предложения со студий Ленинграда, Свердловска и Минска. И прежде всего он поехал в Беларусь - тут были его однокурсники Юрий Цветков, Виталий Николаев и Гера Карлов. На студии нашли место и для Олифера, и для Кавелашвили.

- Меня определили редактором в объединение «Телефильм», - вспоминает Изольда Дмитриевна. - Правда, мое назначение с главредом директор студии не согласовал, а та оскорбилась. Три месяца прошли в очень напряженной атмосфере. Вообще, в отличие от «Грузия-фильма», где ощущалось, что кино - дело коллективное, в Минске все работали отдельно, царила строгая субординация…

Задачи редактуры в советское время - поиск тем, сценаристов, режиссеров, а затем их соединение:

- По сути, мы были теми, кого теперь называют продюсерами. Впервые это слово в мой адрес произнес режиссер Валерий Рубинчик.

На редакторах были и контакты с чиновниками. Гостелерадио, к которому относился «Телефильм», конкурировало с Госкино. Первые могли предложить показы на ЦТ - то есть шанс на всенародную любовь для артистов. За счет этого минчане могли приглашать на свои постановки московских звезд. Еще Москва закрывала глаза на перерасход средств: замдиректора объединения «Экран» на ЦТ Тамару Огородникову саму в свое время за перерасход на съемках «Андрея Рублева» Тарковского выгнали с «Мосфильма». Так что она частенько входила в положение, добавляя деньги минчанам.

- «Долгие версты войны», «Приключения Буратино», «Гамлет Щигровского уезда»... Что ни фильм, то перерасход. Это все попало на мой период работы директором объединения. В 70-х на одну серию полнометражной картины на «Телефильме» давали 145 тысяч рублей, а на художественном - 450 - 500 тысяч. Поэтому мы всегда старались делать двухсерийные фильмы, чтобы выбить на них хотя бы 290 тысяч.

Один из фильмов, который вышел на экране благодаря Изольде Кавелашвили, - "Долгие версты войны" по Василю Быкову. Фото: Кадр из фильма.

С цензурой Изольде Дмитриевне доводилось сталкиваться нечасто, ведь чаще всего она пробивала для постановки материал из классической литературы.

- Но когда еще в Ашгабаде я прочла «Атаку с ходу» Василя Быкова, была уверена, что в Минске это произведение легко включат в план. Однако главред студии сказал: «Быкова мы никогда не поставим». Тогда я пошла через Москву в обход минских чиновников от культуры, ведь мои близкие товарищи по ВГИКу оказались на Центральном телевидении, в объединении «Экран». В итоге с худруком «Телефильма» Александром Карповым мы пробили картину «Долгие версты войны» - а он ее и поставил. Сам же Быков сказал, что ему судьба фильма не важна - он написал повесть, и все. Вообще, у него было довольно равнодушное отношение к фильмам по его книгам. Помню, я даже отчитывала писателя за это...

Кстати, на фоне отношения к Быкову в Беларуси Изольда Дмитриевна по просьбе москвичей с легкой душой передала приехавшей в Минск Ларисе Шепитько сценарий фильма «Восхождение» по быковской повести «Сотников»:

- Шепитько сделала фильм с большой буквы, а у нас было бы очередное кино про войну.

РАДИ ГОНОРАРОВ ОКУДЖАВЫ И БАСОВА ССОРИЛАСЬ С БУХГАЛТЕРИЕЙ

Одна из самых известных лент Изольды Кавелашвили - «Приключения Буратино».

- Сценарий написала Инна Веткина, но режиссеру Леониду Нечаеву он не нравился. К счастью, Леня был в хорошем смысле авантюрист. Он взял сценарий позабытого кукольного мультфильма о Буратино конца 1930-х, оторвал от него титульный лист и принес на худсовет. Подмену не заметили, а уже потом Веткина написала новый вариант.

Виктор Павлов (Кот Базилио) (на фото слева) был в первом составе актеров «Приключений Буратино», но всех их забраковали в Москве. А сыграл злодея Ролан Быков. Фото: Архив «КП»; Кадр из фильма

Стихи песен к фильму должен был написать Булат Окуджава. Он перед этим писал песни для другой картины «Беларусьфильма» - «Бронзовая птица».

- Когда часть стихов к «Приключениям Буратино» была готова, Окуджава попросил выплатить ему гонорар вперед - жена больна, нужны средства на лечение. Я стала хлопотать. Директор студии был готов, но заупрямилась главный бухгалтер: «Такие стихи и я напишу». Я ей в ответ: «Пишите!» В итоге выбила стандартный гонорар - 120 рублей, а не повышенный - 140. Потом Окуджава отказался продолжать работу, а часть текстов написал Юрий Энтин.

Леонид Нечаев - режиссер самых знаменитых белорусских фильмов для детей. Фото: Личный архив Изольды КавелашвилиФото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Фильм изначально задумывался как музыкальный, и Нечаев сразу предложил композитора Алексея Рыбникова.

- А Москва против - он писал музыку для мультфильма, который не приняли, так что на композиторе поставили крест. Нечаев же настаивал: только Рыбников. Оказавшись между двух огней, предложила режиссеру: если Рыбников напишет музыку без договора, может, проскочим. Композитор согласился. А на сдачу в Минск, где Алексей сам спел свои песни, сев за пианино, пригласила москвичей. Тут и я, и гости сразу сказали: «У нас есть кино!» Я и теперь уверена: без музыки это был бы обычный фильм. Мало того, с Рыбниковым заключили договор и на фильм «Про Красную Шапочку», хотя к нему тогда не было даже сценария!

Карабаса должен был играть Роман Филиппов (слева), о чем свидетельствует отметка в альбоме с фотопробами, но даже за суровым гримом в нем виден добряк по натуре, а вот Владимиру Этушу удалось создать образ злого гения. Фото: Архив «КП»; Кадр из фильма

Еще один ключ к успеху «Приключений Буратино», говорит редактор, - это талант Ролана Быкова, который играл кота Базилио.

- На его сценах Нечаеву надо было только говорить: «Остановись!», - вспоминает Изольда Дмитриевна, - каждый дубль был по-своему интересен.

Лишь спустя годы Изольда Кавелашвили узнала, что из-за Быкова у группы на съемках в Крыму был двухнедельный простой. Оказалось, Ролан Антонович с молодой женой Еленой Санаевой (она играла лису Алису. - Ред.) отправился в круиз по Черному морю. И группа это держала в тайне!

Еще одной капризной московской звездой оказался Владимир Басов, которого пригласили на роль Дуремара. Человек непростого характера, «Беларусьфильм» он считал студией провинциальной. Потому потребовал, чтобы ему заплатили за три недели, но сниматься в Минске собирался всего три дня. Кроме того, по приезде на студию он хотел получить полный расчет за свою предыдущую работу в фильме «Братушка» Игоря Добролюбова. В бухгалтерии нужную сумму сразу не нашли. Тогда Басов вместо павильона пошел в винный магазин через дорогу от студии. Чтобы не срывать процесс, деньги Басову собирали по всем группам, работавшим тогда на студии.

Чтобы вернуть Владимира Басова на съемки фильма о Буратино, пришлось искать его в винном магазине. Фото: Кадр из фильма

- Кстати, изначально роль Базилио должен был исполнять Виктор Павлов, Карабаса - Роман Филиппов (помните гостя ресторана из «Бриллиантовой руки» со словами: «Будете у нас на Колыме - милости просим!»? - Ред.) - в общем, все взрослые артисты были другие. Худсовет тогда принял выбор режиссера, а я, молодой директор объединения, - нет. Начальник планового отдела студии говорил: «Идиотка! Худсовет принял, администрация молчит - и ты молчи!» Нечаев даже начал снимать этот состав, но я ни в какую, а с артистами надо заключать договоры. Тогда говорю Нечаеву: «Покажи материал». Посмотрела и говорю: «Художественная самодеятельность». Он обиделся и повез отснятое на ЦТ. Посмотрев, они написали резолюцию: проект закрыть, всех актеров поменять. Вот тогда все дети остались, а взрослых поменяли. Мне из первого состава жалко было только Романа Филиппова, который тогда работал в Минске, в Купаловском. Правда, его Карабас, в отличие от образа Владимира Этуша, все-таки был добродушным...

По сценарию Изольды Кавелашвили (в центре) в 2004-м сняли фильм "Еще о войне". На фото - исполнительницы ролей в нем - Вера Полякова и Светлана Кожемякина. Фото: Личный архив Изольды Кавелашвили

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На съемках «Знака беды» от пожара чуть не сгорел оператор, а дикая охота короля Стаха неслась по военному полигону

Оператор Татьяна Логинова сняла белорусские классические кинофильмы «Знак беды», «Дикая охота короля Стаха», «Черный замок Ольшанский»... (читать далее)

В «Дикой охоте короля Стаха» по повести Короткевича хотели сыграть Абдулов и Алферова

«Комсомолка» заглянула в альбомы фотопроб студии «Беларусьфильм» и узнала, кого собирались снимать в фильме Валерия Рубинчика «Дикая охота короля Стаха» (читать далее)

Пробы к фильму «Знак беды»: Светлана Крючкова могла стать Степанидой, а Дмитрий Назаров из «Кухни» - полицаем

«Комсомолка» продолжает листать альбомы фотопроб к знаковым лентам «Беларусьфильма». Сегодня мы заглянем в тот, который посвящен «Знаку беды» режиссера Михаила Пташука по знаменитой повести Василя Быкова (читать далее)

Фотопробы к «Белым Росам»: Попасть в тюрьму вместо Геннадия Гарбука мог Михаил Кононов, а Льву Дурову предлагали сыграть старого Ходаса

«Комсомолка» снова заглянула в альбомы кинопроб «Беларусьфильма». На этот раз мы узнали секреты популярнейшей комедии «Белые Росы» режиссера Игоря Добролюбова (читать далее)

В «Раскиданном гнезде» мог сыграть Харатьян, а любимый актер Тарковского исполнил свою последнюю роль

«Комсомолка» снова заглянула в альбомы фотопроб к знаменитым картинам киностудии «Беларусьфильм» (читать далее)

«После запрета на съемки Высоцкого позвала его на день рождения, а Миронов вступился за меня перед ЦК»

Киносценарист Вера Савина рассказала «Комсомолке», как заманивала сниматься на БТ советских суперзвезд (читать далее)