«Любовь, похожая на сон»: Лара Фабиан выступила в Минске и спела хит Аллы Пугачевой

14 октября, вечер, Дворец спорта. В этот день страна праздновала День матери – неудивительно, что минчане пришли на концерт целыми семьями. Подростки, студенты с конспектами в сумках, смущенные парни, нарядные девушки и женщины разных возрастов – этого выступления ждали, словно праздника. Почти все места заняты, сотни глаз, прикованные к сцене. И вот в свете софитов появляется она – очаровательная Лара Фабиан.

Фото: организаторы

Обладательница эталонного лирического сопрано привезла поклонникам программу 50 World Tour и новый альбом Papillon, который вышел в свет 8 февраля 2019 года. Франкоязычная певица сама пишет тексты песен и исполняет лишь то, что находит отклик в ее душе.

Фото: организаторы

Выступление Лары Фабиан было больше похоже на искренний монолог, чем на шоу: никаких спецэффектов, грандиозных декораций, балета или хотя бы подтанцовки. Певица вышла к зрителям с минимумом косметики, а за концерт сменила два образа – оба классические.

Фото: организаторы

Между композициями певица на английском языке обращалась к зрителям. Она рассказывала, с чего начиналась ее карьера, о роли отца в жизни, о матери, которая недавно покинула этот мир, и, конечно, о любви и ненависти, свободе и выборе. Поклонники, которые не понимали рассказ Лары, просили своих соседей перевести ее слова.

Фото: организаторы

Отец Лары Фабиан (гитарист Пьер Крокер) первым оценил музыкальные способности дочери. По словам певицы, именно он сыграл важную роль в ее карьере. Пьер отправил девочку в музыкальную школу, привил вкус, а затем отдал все свои сбережения, чтобы профинансировать дебютный альбом «Lara Fabian».

Фото: организаторы

Артистка поет на французском, английском, испанском, итальянском и русском языках! Когда дошла очередь до «родного» хита белорусов «Любовь, похожая на сон», зрители заулыбались и стали энергично подпевать. Эту композицию из репертуара Аллы Пугачевой артистка исполняет с 2010 года, когда стала сотрудничать с композитором Игорем Крутым, записав с ним альбом «Мадемуазель Живаго».

Фото: организаторы

Мalade, Papillon, Je t`Aime – известнейшие хиты, которые поклонники знают наизусть. После каждой песни зрители заваливали Лару охапками цветов. Каждый букет артистка лично брала из рук и благодарила на разных языках: «Дзякуй, je t`Aime,thank you»!

Фото: организаторы

Во время антракта то и дело в мобильниках моих соседей мелькали фото Лары: люди «гуглили» биографию певицы, смотрели ее профиль в Инстаграм.

Фото: организаторы

Одна из известнейших песен Лары Je T’aime связана с ее первой большой любовью – пианистом Риком Эллисоном. Певица познакомилась с ним, когда ей было 20 лет. Финал отношений Лары и Рика оказался неутешительным: спустя 6 лет пара распалась, но их творческий и любовный союз подарил миру искреннюю и трогательную композицию. Эту песню артистка спела напоследок, пробрав публику до мурашек.