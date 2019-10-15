МИД: «Белорусов все чаще не впускают в Израиль – это беспрецедентно». Турфирмы советуют, как быть

По данным МИД Беларуси, в первую половину октября в Израиль не впустили 18 белорусов. Только 7 октября в аэропорту Тель-Авива израильские миграционные власти «завернули» сразу 11 наших граждан, которые направлялись на отдых, встречи с друзьями и родными. В ожидании возможности улететь обратно в Беларусь некоторых по несколько суток держали в центрах временного содержания.

По этому поводу 10 октября посла Израиля вызвали в МИД и заявили ему о своем протесте.

Напомним, межправительственное соглашение об отмене виз между Беларусью и Израилем было заключено 19 сентября 2014 года, а с 26 ноября 2015-го мы начали летать в Израиль без визы.

- Данная ситуация беспрецедентна, - сообщает МИД. - Среди известных нам причин отказа во въезде нет ни одного фактического нарушения.

Также в МИД рассказали, что подобных проблем у Беларуси не возникало больше ни с одной другой страной мира, подчеркнув, что наша страна не является донором нелегальной миграции. Напротив, мы занимаем первое место в мире по количеству выданных шенгенских виз на душу населения с самым низким уровнем отказов.

- Мы шли на заключение Соглашения о безвизовых поездках с Израилем, чтобы облегчить и упростить взаимные контакты граждан наших стран, - написано на странице МИД. - Однако израильская сторона своими действиями дискредитирует весь этот процесс.

Как отреагировал на протест белорусской стороны Израиль и отреагировал ли, пока неизвестно. Сообщается только, что между сторонами достигнуто определенное понимание.

Чтобы узнать, продолжаются ли проблемы с въездом в Израиль у белорусских туристов и сейчас, мы позвонили в турагентство «Фэнтези турс», которое занимаются израильским направлением больше десяти лет.

- Сейчас проблем с въездом в Израиль нет. Да и за последние несколько лет в страну не впустили только одного туриста, который ехал через наше агентство, - рассказывает сотрудник агентства Ярослава Коршун. - Сотрудник таможенной службы поинтересовался, есть ли у туриста знакомые в Израиле, и он ответил, что нет. Оказалось, что знакомые у него были. Подобная ложь израильской стороной пресекается тут же.

- Можете посоветовать туристам, как отвечать на вопросы сотрудников израильской погранслужбы, чтобы не быть депортированными без причины?

- Стараться не нервничать, отвечать четко и только правду. Будьте готовы, что все, что у вас спросят на границе, там же могут проверить либо попросят доказать документально. Если спросят о знакомых в Израиле, и если такие у вас есть, так и говорите, даже если сейчас вы направляетесь не к ним. Если в вашем телефоне есть переписка с гражданами Израиля, скрывать ее тоже бесполезно. Все это легко проверяется, даже если вы удалили из своего телефона и номер, и переписку. Израиль – страна, которая находится на военном положении. И, понятное дело, контроль на границе там усиленный. Кстати, история о том, что в страну не впускают граждан, у которых в паспортах есть виза Египта или других арабских стран, больше миф, чем правда. Мы проверяли это не единожды.

КСТАТИ

Напомним, проблемы с въездом белорусских туристов в Израиль случались и раньше. Так, в апреле этого года белорусский бизнесмен отправился в Израиль на отдых со своим пожилым отцом, имея на руках все нужные документы и подтверждения, но дальше аэропорта они не ступили. Для сотрудников таможни показалось странным, что на одного человека туристы взяли по 1000 евро, а сам бизнесмен часто бывает в Польше. Всем аргументам белорусов сотрудник таможни не поверил. В результате их задержали на несколько дней вместе с другими иностранцами. Улетев из Израиля обратно в Минск, белорусы потеряли 4000 тысячи евро из-за несостоявшегося путешествия, и въезжать в страну после этого им запретили еще 10 лет.