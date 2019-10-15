Михалок выступил на 70-тысячном стадионе и вдохновил Украину на победу

В понедельник 14 октября сборная Украины в матче отборочного цикла к чемпионату Европы 2020 года в Киеве играла с Португалией. На игре был аншлаг: раскупили все 68 тысяч билетов (стадион «Олимпийский» в Киеве вмещает 70 тысяч).

До начала матча на стадионе выступила белорусская группа «Ляпис-98» и ее лидер Сергей Михалок. Они исполнили песню «Воины света», которая в Украине приобрела особый смысл и стала народной в 2014 году. Также 14 октября в Украине отмечался День защитника страны.

Вдохновленная такой поддержкой, сборная Украины уже на 6-й минуте повела в счете, а к концу первого тайма упрочила преимущество. Португалия во втором тайме смогла лишь сократить отставание – с пенальти забил Криштиану Роналду. Так он стал стал шестым футболистом в истории футбола, который забивал за карьеру 700 и более мячей. До него это делали Пеле, Ромарио, Йозеф Бицан, Герд Мюллер и Ференц Пушкаш.

Победа со счетом 2:1 гарантировала Украине участие на Евро-2020. В семи матчах украинцы одержали шесть побед и один раз сыграли вничью, разница мячей 15:2. К тому же они обеспечили попадание в первую корзину при жеребьевке финальной части Евро-2020. Ранее Украины дважды играла в финальной стадии чемпионатов Европы (2012 и 2016 года). Возглавляет сборную Украины легендарный игрок, а сейчас тренер Андрей Шевченко.

Португалии для попадания на чемпионат Европы надо сохранить второе место, но лишь на одно очко от них отстает Сербия. Командам осталось провести по два матча в ноябре. Португалия сыграет с Литвой и Люксембургом, Сербия – с Украиной и Люксембургом.

Сергей Михалок с «Ляпис-98» выступил на 70-тысячном стадионе в Киеве и вдохновил Украину на победу на Криштиану Роналду и компанией.Источник: instagram.com/lyapis98

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