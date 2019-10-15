В Минске судят белорусского шоумена и КВНщика Виталия Новикова

Во вторник, 15 октября, в суде Фрунзенского района Минска началось рассмотрение уголовного дела об уклонении от уплаты сумм налогов. Один из фигурантов дела - 60-летний известный актер, музыкант, бизнесмен Виталий Новиков.

Всего по делу проходит пять фигурантов, многие из которых уже были ранее судимы за преступления, связанные с неуплатой налогов. Новикова обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Все обвиняемые - четверо мужчин и одна женщина, не под стражей. Во время судебного слушания шоумен почти все время смотрел в свой телефон, даже когда гособвинитель зачитывала ему обвинение.

В суде Виталий Новиков рассказал, что сейчас работает актером в Современном художественном театре. Судья напомнила актеру, что он уже был осуждён в прошлом году судом Фрунзенского района Минска. Его признали виновным в пособничестве в уклонении от уплаты сумм налогов и приговорили к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года и 6 месяцев. Он также лишён права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет. Кроме того, в этом году он был осуждён судом Московского района.

- Обвинения были все те же самые, те же статьи, - говорит Новиков. Судья уточняет по каким именно статьям его признали виновным.

Прокурор зачитывает обвинение фигурантам уголовного дела.

Так, по словам гособвинителя, один из фигурантов дела совершил уклонение от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, а также внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.

Свою вину Новиков не признает. Суд продолжается.