«Ребенок из многодетной семьи, а в бесплатном питании отказали!» Отвечаем на школьные вопросы с Минобразования

Начался учебный год - и писем с вопросами от родителей школьников на редакционной электронной почте стало больше. Мы публикуем ответы Министерства образования на вопросы, которые волнуют детей и их родителей.

Какая нагрузка должна быть у ученика пятого класса для получения питания за счет средств республиканского бюджета, если ребенок из многодетной семьи? У нас 27 часов в неделю (не считая классный и информационный часы), в питании нам отказали.

- Предоставление питания в зависимости от нагрузки учащихся (количества часов в неделю) законодательно не установлено. Если ребенок из многодетной семьи находится в учреждении образования 6 - 8 часов с учетом учебных, факультативных и внеклассных мероприятий, а также посещения объединений по интересам, то ему положено двухразовое питание.

Бесплатным питанием за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов обеспечиваются учащиеся учреждений общего среднего образования из малообеспеченных семей, из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, обучающиеся в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях (двухразовым или трехразовым питанием в зависимости от длительности пребывания в учреждении образования).

Пунктом 146 специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных постановлением Совета министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525, определено, что интервалы между основными приемами пищи (завтрак, обед, ужин) должны составлять не менее 3,5 часа и не более 4 часов.

Количество приемов пищи в учреждении для детей, в том числе дополнительные (второй завтрак и (или) полдник, второй ужин) к основным приемам, должно быть при пребывании от 3,5 до 6 часов - не менее одного (второй завтрак, либо обед, либо полдник, либо ужин), от 6 до 8 часов - не менее двух, от 8 до 10,5 часа - не менее трех.

Школьные вопросы можно отправлять нам на электронную почту shkola@phkp.by.

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