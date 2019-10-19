2019-10-20T00:28:55+03:00
Общество
КП Беларусь

«В школу - к 8, хотя уроки в 8.30». Минобразования объясняет, можно ли не ходить на классные и информационные часы

Информчасы могут проходить и до уроков, а классные часы - после
Настасья КОРСАК
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Информационные и классные часы обязательны для школьниковИнформационные и классные часы обязательны для школьниковФото: Павел МАРТИНЧИК
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Начался учебный год - и писем с вопросами от родителей школьников на редакционной электронной почте стало больше. Мы публикуем ответы Министерства образования на вопросы, которые волнуют детей и их родителей.

Мой сын - второклассник. В школе по четвергам в его классе проходят информационные часы, т. е. в школу мы идем к 8.00, хотя уроки начинаются с 8.30. Спросила у учителя, и мне сказали, что посещение информационных часов обязательно. Действительно ли обязательно проведение и присутствие учеников на информационных часах. Если нет, то чем аргументировать свое отсутствие?

- В соответствии с пунктами 6, 8 статьи 290 Кодекса Республики Беларусь об образовании воспитательный процесс осуществляется непрерывно в течение календарного года. Формами организации воспитательного процесса являются беседа, воспитательное мероприятие, информационный час, общее собрание (классный час).

Классный час и час информирования проводятся в определенный день. Непосредственно в расписание уроков классный час и час информирования не включаются, их время, место проведения отражаются в графике проведения.

При необходимости (школа работает в две смены) возможно проведение информационного часа до начала учебных занятий. Проведение классного часа до начала учебных занятий нецелесообразно.

Согласно пункту 1.1 статьи 32 кодекса обязанность каждого обучающегося - добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ воспитания. Информационные и классные часы являются частью образовательного процесса. Следовательно, посещение их является обязательным.

Школьные вопросы можно отправлять нам на электронную почту shkola@phkp.by.

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