«Парковочные зайцы» так и не перевелись. Разрешить штрафовать их может только Лукашенко?

Платные парковки с новой удобной и современной системой оплаты стали появляться в Минске с 2014 года. Сейчас в Минске - 4000 платных машино-мест. Оплатить парковку можно эсэмэской, USSD-запросом, через ЕРИП, мобильный банк или банковской карточкой. Цена - рубль в час. Специальный инспектор раз в час проверяет машины на парковке. Если оплаты нет, оставляет под щеткой карточку: желтую - за первый раз, красную - если повторно. С ними было связано недоумение водителей, ведь в карточках сказано, что автомобиль «зафиксирован фотоматериалами при стоянке с нарушением правил оплаты на платной автомобильной парковке». Многие думали, что карточка - это некая квитанция, по которой нужно заплатить штраф за неправильную парковку. На самом деле это напоминание, что парковку нужно оплатить. Юридической силы карточка не имеет. «Комсомолка» выяснила: ответственности за неоплату парковки не было. Что изменилось с тех пор? Оказалось, ничего.

Многие водители стали получать «красные карточки» во дворах. Фото из архива "КП".

- По нашей статистике, с тех пор как ввели оплату, количество водителей, которые использовали такие парковки для длительного хранения автомобилей, уменьшилось с 41% до 20%, - рассказал главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников. - Зато количество «краткосрочных парковок» увеличилось с 21% до 50%. Среднее время нахождения машин на платных парковках почти не изменилось - это примерно четыре часа, так делают 30 - 38% водителей.

Петр Прудников рассказал, что юридической ответственности за неоплату парковок до сих пор нет - для этого надо менять действующее законодательство.

- Есть предложение эту работу перенести от ГАИ к государственному коммунальному предприятию «Парковки столицы», которое сейчас является оператором платных парковок Минска и будет отвечать за соблюдения правил. Такая система сейчас работает в Москве. Однако это все равно требует изменения законодательства. В Москве такие законы принимаются на уровне столицы, у нас это республиканские документы. И решение должно быть принято на самом высоком уровне - решение должен принять глава государства, - заявил Прудников.

ЕСТЬ ВОПРОС

Сколько заработало государство на платных парковках?

- За 2018 год выручка от платных парковок составила 2 720 000 рублей, - рассказал Прудников. - Если отнять расходы, чистый доход составил 1 678 000 рублей. За десять месяцев этого года выручка составила 1 995 000 рублей, доход - 1 300 000 рублей.

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