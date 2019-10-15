2019-10-15T17:36:32+03:00
Минск
КП Беларусь

Неожиданно: на минские улицы возвращаются таксофоны

Мир глобальной мобильной связи, казалось, отправил в далекое прошлое «телефонный аппарат, установленный в местах общего пользования». Однако «Белтелеком» возвращает таксофоны на столичные улицы
Виктор ПАЖИТОК
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В Минске установлено 56 аппаратов.В Минске установлено 56 аппаратов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Еще лет десять назад таксофоны были весьма востребованным минчанами средством связи. Сегодня «Белтелеком» не просто возвращает (пусть и в существенно меньшем, чем ранее, количестве) таксофоны, но и качественно изменяет их функционал.

Во-первых, с таксофона можно набрать бесплатный номер 811 и, сообщив номер желаемого абонента оператору, получить соединение с ним. Вызываемый вами абонент, дав согласие на входящий вызов, оплатит разговор.

Правила пользования таксофоном Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Правила пользования таксофономФото: Святослав ЗОРКИЙ

Во-вторых, на таксофон может быть осуществлен и входящий вызов. Каждый аппарат снабжен телефонным номером (он указывается на табличке), сообщив который вызывающему абоненту (и, разумеется, заранее договорившись о времени звонка) вы сможете пообщаться.

В Минске установлено 56 аппаратов с возможностью входящей связи, большинство - на центральных магистралях города: пр. Независимости, Дзержинского, ул. Богдановича. На железнодорожном и автовокзале расположено сразу 13 таксофонов.

Насколько минчанами будет востребовано новое/старое предложение «Белтелекома», покажет время. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Насколько минчанами будет востребовано новое/старое предложение «Белтелекома», покажет время.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изменяется и механизм оплаты соединения. Для этого «Белтелеком» предлагает воспользоваться СТК - сервисной телефонной картой. После приобретения карты для ее активации нужно позвонить с таксофона по бесплатному номеру 176, назвать оператору отраженный на карте пин-код. При этом саму карту вставлять в картоприемник не нужно. Как сообщается, при помощи СТК абонент может звонить не только с таксофона, но и с любого стационарного телефона (в т. ч. со своего домашнего телефона) по принципу предоплаты - в процессе разговора списываются «проговоренные» суммы.

Насколько минчанами будет востребовано новое/старое предложение «Белтелекома», покажет время.

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