«Вокруг много несчастных идеальных женщин, а я счастлива с весом 111 кг!» Белоруска в татуировках готовится покорить подиумы

Не обратить внимания на Катю невозможно - и дело даже не в ее розовых волосах и многочисленных татуировках. Уже на второй минуте интервью невероятно харизматичная и открытая девушка позировала нам, как профессиональная модель, не стесняясь ни 56-го размера одежды, ни 111 килограммов веса. Но больше подкупало то, что и улыбается, и держится девушка совершенно искренне и естественно.

Сегодня Катя - одна из претенденток на участие в конкурсе красоты Top of the World Plus Size 2019, о котором мы писали. Он пройдет в Киеве в ноябре.

Была оперной певицей, стала айтишницей - и прекрасно себя чувствует.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сегодня я точно знаю: счастье не в размере и форме попы! Хотя и я к этому пришла не сразу, - признается девушка. - С детства была пухлым ребенком. Все женщины по линии отца - не меньше 48-го размера. И мне тоже говорили: «Не жри, в дверь не пролезешь, замуж не выйдешь, даже дружить с тобой никто не будет».

- А в школе и садике дразнили?

- В садике частенько обзывали толстухой, а вот в школе у меня был отличный класс, и там никто никого не гнобил. Да и училась я отлично. Только по поведению вечный неуд был…

Лет в 7 - 8 я упрекнула маму: «Юлечку, подружку мою, отдали в музыкальную школу, а меня нет». И меня отвели в музыкалку! Взяли, правда, с трудом - хотя память и чувство ритма хорошие, со слухом не очень. Определили на самое слабенькое отделение - хоровое! (смеется). Я звезд с неба не хватала, зато пела громко и не боялась. Помню, на третьем году обучения поем на репетиции, и тут ко мне поворачивается педагог и говорит: «Ну-ка повтори еще раз!» Повторила. А она: «Останься после урока!» Я тогда подумала: «Блин, что я опять такого сделала?» Думала услышать что-то вроде: «Опять ты, Штирц, набедокурила». А оказалось, педагог услышала, что у меня прорезался голос. Так со мной стали заниматься индивидуально. И пошло-поехало - куча детских конкурсов, ансамблей, хоров… В 10-м классе спела сольную партию в опере, которую поставили на городской сцене - тогда я жила в Нижневартовске. На следующий день я, как говорится, проснулась знаменитой. У меня брали интервью, показывали по телевидению - и тогда я почувствовала, как круто заниматься тем, что тебе нравится. И да, ни рост, ни вес этому помешать не могут.

На сцене в роли оперной певицы Катя тоже смотрелась отлично. Фото: личный архив героя публикации

Имея все шансы стать успешной оперной певицей, Катя все же прислушалась к себе, и теперь занимается тем, что ей действительно приносит удовольствие. Фото: личный архив героя публикации.

- А мальчики на тебя внимание обращать стали?

- А я от недостатка внимания никогда не страдала. Я с харизмой! Правда, задерживались парни очень ненадолго. В какие-то моменты я понимала, что некоторые из них откровенно меня стеснялись, не хотели знакомить с мамой и друзьями. Такое ощущение, что многих мужчин кто-то с детства программирует, что проводить время надо только с идеальной женщиной. Хотя что такое идеальность? Кто-то вообще в курсе?

У этой девушки однозначно яркие и внешность, и характер. Фото: личный архив героя публикации.

«Поняла, что счастье не в килограммах»

- Признавайся, сколько раз худела?

- Много! Истории «с понедельника не ем печенье» вообще постоянными были. Как минимум раза четыре публично на странице в соцсетях объявляла, что начинаю суперпохудение. Однажды даже за несколько месяцев похудела с 93 до 75 кг. Но тогда я была очень влюблена. Отказалась от сладкого, начала правильно питаться и ходить в спортзал. Но за этим все равно следовали срывы… Вес возвращался. Хотя уже тогда я начинала понимать, худоба - не равно счастье. Как минимум потому, что вокруг себя я видела много стройных, но несчастливых женщин.

Катю сложно не заметить. Фото: личный архив героя публикации.

- А в Минске ты как оказалась?

- Моя мама белоруска, и когда после школы встал вопрос о поступлении, решила переехать в Минск - все-таки больше шансов поступить, чем в той же Москве. Подала документы в Белорусскую академию музыки, прошла прослушивание - и меня взяли. Правда, через какое-то время поняла: быть классическим певцом - очень узкое направление. К тому времени меня потянуло к джазу. Да и выглядела я слишком ярко для будущей оперной певицы. То татуировку сделаю, то волосы в яркий цвет покрашу, то виски побрею… После 4-го курса я прошла прослушивание в стажерскую группу Театра оперы и балета, и меня взяли. Казалось бы, об этом можно только мечтать - работай, учи партии, участвуй в конкурсах и добивайся результатов. Начался сезон, несколько месяцев я ходила не репетиции, занималась с концертмейстером, но в один момент поняла: нет. Мама крутила у виска. А я взяла академический отпуск и ушла из театра преподавать в частную вокальную студию. Параллельно думала, чем хочу заниматься дальше. И так прошло три года…

Девушка плюнула на странные стандарты и теперь живет по своим собственным – свободным и счастливым.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- И что же стало ключевым поворотом?

- Познакомилась с будущим мужем! И он меня полюбил без всяких «если». Оказывается, так бывает - нужно просто встретить своего человека. После первого свидания я выкрасила волосы в синий - и он не сбежал. А через неделю после знакомства потащил к друзьям встречать Новый год. Через три месяца мы начали жить вместе. Но как же страшно было знакомиться с его родителями! Каково же было мое удивление, когда на пороге нас встретила мама Юры моей комплекции. Все сошлось. Меня приняли и поддержали - и это счастье.

Катя вместе с другими претендентками на участие в конкурсе красоты Top of the World Plus Size 2019.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Стала гейм-дизайнером и пою теперь в караоке»

- Ну а в IT ты как попала?

- В тот период я вернулась в Академию музыки, чтобы доучиться и получить диплом. Сделала над собой усилие, а когда почувствовала, что снова сжалась в комочек ярости, окончательно поняла, что не мое. Мой муж айтишник, занимается разработкой игр. Да и я с детства игры обожаю. Как-то муж сказал, что коллеги с другого проекта зашиваются без гейм-дизайнера. Говорю: «А пришли мне техническое задание». Просто интересно стало! Мне прислали, я его сделала. И меня пригласили на интервью. Пришла, классно поболтали, но, естественно, меня не взяли - все же им был нужен человек, который уже что-то умеет. Но мне сказали: давай, подучись - и у тебя все получится. В итоге пошла на курсы по гейм-дизайну, а потом устроилась на работу. Недавно закончился мой испытательный срок. Взяли! Теперь я разрабатываю игровые правила, решаю, как взаимодействуют герои в игре, придумываю неожиданные повороты. Это классно!

Участвуя в конкурсе красоты, девушка пытается донести: красивой и сексуальной в купальнике можно быть в любом размере и весе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- И больше не поешь?

- Пою! И в караоке иногда, и на корпоративе недавно в своей компании, и в Киеве обязательно спою, если выпадет честь представлять страну на конкурсе Top of the World Plus Size 2019.

Петь, кстати, Катя не бросила. Если будет предасталять Беларусь на конкурсе красоты, обязательно зажжет в Киеве. Фото: личный архив героя публикации.

- Почему ты вообще решила участвовать в этом конкурсе?

- У нас затюканное общество, в котором женщина почему-то всем все должна: должна быть красивой, замужем, не больше 46-го размера… А девушка в теле почему-то ассоциируется исключительно с образом неухоженной, несчастной, больной женщины. А это совсем не так. Очень многие девушки размера 48+ следят за собой, ведут здоровый образ жизни. Принимая участие в конкурсе красоты, я хочу отстоять право абсолютно всех женщин быть собой. Мне, кстати, было интересно, пройду я хотя бы в отборочный тур или нет - ведь даже на конкурсе красоты с пометкой «плюс сайз» есть свои рамки. И я из этих рамок очень выбиваюсь. Одни только мои 16 татуировок и розовые волосы чего стоят! Но я прошла, и это очень радует.

Катя уверена: счастье точно не в размере одежды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Дай несколько советов женщинам, которые частенько из-за размера плюс сайз слышат, что они неформат, - как минимум, в том же магазине одежды…

- О да, почему-то для европеек одежду всех размеров шьют, а для нас нет! Наверное, надо создать петицию, обращенную к производителям, призывая их шить красивую одежду всех размеров. Маленькая подсказка: иногда очень неплохие модели одежды нахожу в ЦУМе и в «Элеме». Боитесь раздеваться в бассейне? Подберите подходящий вашей фигуре купальник - поверьте, многое изменится. Ухаживайте за телом, лицом, волосами, обязательно следите за здоровьем. Я понимаю, что никогда не буду 46-го размера, но хочу, чтобы мне в моем теле было комфортно, поэтому хожу к врачам, прислушиваюсь к их советам, правильно питаюсь. И считаю, что бодипозитив - это не про вседозволенность и обжорство, это про любовь к себе, комфорт и заботу о здоровье.

