2019-10-15T22:18:50+03:00
Общество
КП Беларусь

«Ставят машины и создают неудобства». Выезд с парковок гипермаркетов предлагают сделать по чекам

Директора крупных магазинов жалуются, что их парковки автовладельцы используют как перехватывающие
Геннадий МОЖЕЙКО
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Сейчас в Минске есть три перехватывающие парковки: в 300 метрах от станции метро «Борисовский тракт», в 150 метрах от остановки электрички «Курасовщина» и в нескольких километрах от метро «Автозаводская».Сейчас в Минске есть три перехватывающие парковки: в 300 метрах от станции метро «Борисовский тракт», в 150 метрах от остановки электрички «Курасовщина» и в нескольких километрах от метро «Автозаводская».Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Так называемые перехватывающие парковки появились в Минске весной 2015 года. Суть простая: иногородние автолюбители не едут в центр города, а оставляют машину на специальной парковке у конечной метро, а дальше едут на общественном транспорте. Сделали три площадки: в 300 метрах от станции метро «Борисовский тракт», в 150 метрах от остановки электрички «Курасовщина» и в нескольких километрах от метро «Автозаводская». Однако независимые эксперты в эффективности парковок сомневались: организовать парковки не достаточно, нужно их еще суметь «продать». Так и получилось: перехватывающие парковки спросом не пользуются – водители предпочитают отставлять машины на стоянках крупных гипермаркетов бесплатно.

В начале осени появилась информация, что в Минске собираются организовать еще восемь перехватывающих парковок возле окраинных станций метро. Оказалось, дело не движется:

- Тут все зависит от градостроительной политики в целом, - отвечая на вопрос «Комсомолки» рассказал Петр Прудников. - В Москве при вводе новых станций метро строятся большие перехватывающие парковки. И есть собственная бонусная система. У нас, к сожалению, все территории у конечных станций метро уже заняты. Поэтому все паркуют возле гипермаркетов. Де-факто эти парковки являются перехватывающими. Владельцы гипермаркетов много раз обращались к городским властям – давайте ограничим въезд, поставит шлагбаум, сделаем, чтобы чек из магазина, например, являлся документом – много было вариантов. Но когда гипермаркеты развивались – было условие: выделение больших территорий для использования их для хранения транспортных средств жителям в вечернее и ночное время. Поэтому шлагбаумы сегодня даже не рассматриваются. Люди пользуются, но создают покупателям неудобства. В перспективе отдельные перехватывающие парковки могут появиться на новых конечных станциях метро. Например, на будущей станции в Щомыслице. Но чтобы они пользовались спросом нужно создать условия для комфортного перехода от автомобиля к транспорту.

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