В «Черную пятницу» белорусы тратят в среднем 301 рубль, а экономят – 383 рубля. Пик продаж - рабочее время

«Черная пятница» впервые стала проходить в США на следующий день после Дня благодарения (четвертый четверг ноября). В 2019 году день распродаж в Беларуси и многих других странах пройдет 29 ноября. В последнее время он продолжается даже не один день, а недели и месяцы.

К этой дате эксперты портала black-friday.global изучили покупки людей из 55 стран во время последних «Черных пятниц» и выяснили, что за последние пять лет интерес к этому дню сильно вырос. Сейчас 89% белорусов знают, что такое «Черная пятница», но назвать конкретную дату не могут. Почти половина (40%) жителей Беларуси собирались принять участие в пятничной распродаже.

Статистика также показывает, что с каждым годом уменьшается количество покупателей, которые в день распродаж хотят стоять в огромных очередях в торговые центры и магазины. Все больше людей предпочитают покупать в интернет-магазинах. Но абсолютное большинство (64%) ищут выгодные предложения и там, и там.

Что примечательно, пик продаж приходится не на вечер пятницы, а на 11 часов утра. Выходит, обычный белорус совершает свои выгодные покупки в этот день на работе по интернету.

Что покупают люди во время глобальной распродажи? На первом месте, как и во всем мире, одежда. Потом идут обувь, косметика и парфюмерия, бытовая техника, товары для дома и детские товары. В среднем, белорусы в этот день совершают 2,7 покупки на 301 рубль ($150), сэкономим тем самым 383 рубля. Это меньше, чем поляки ($175), но больше, чем россияне и украинцы (по $136 и $113 соответственно).

- Меньше белорусов в «Чёрную пятницу» потратят жители ЮАР ($123), Украины ($121), Вьетнама ($83). Меньше всего готовы потратить в Пакистане ($35). Возможности жителей других стран ограничиваются только фантазией. В долларовом эквиваленте больше других на Black Friday тратят жители США, Великобритании, Ирландии, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, - говорится в исследовании.

Цены в Черную пятницу» в белорусских магазинах падают примерно на 54%, а продажи вырастают на 1138% по сравнению с обычным днём! Похожая с нами ситуация в Швейцарии (1246%) и Финляндии (1130%). В России рост «всего» на 527%, в Бразилии — на 819%, в Казахстане — более 1600%, в Австрии — 3000%. Средний рост продаж по миру составил 663%.

Скидки в отечественных магазинах многих покупателей не радуют – в среднем, белорусы ожидали акции по 62%, а получали - 54%. А вот в соседней Украине все наоборот – скидки превышали ожидания.

- Мониторинг рыночной ситуации в Украине, Нигерии, ЮАР и на Филиппинах показал, что в этих странах ритейл может предложить неожиданно высокие скидки, которых покупатели, скорее всего, не ожидают, - говорят эксперты black-friday.global.