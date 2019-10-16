2019-10-17T00:12:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Главное событие Belarus Fashion Week: сегодня стартуют модные показы

Одновременно модным подиумом и бутиком стал дом «Микеланджело» в многофункциональном комплексе «Маяк Минска»
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Праздник моды и красоты продолжается – в столице страны в эти дни проходит Неделя моды Belarus Fashion Week. Уже в 19-й раз в Минске собрались самые известные дизайнеры одежды и аксессуаров из Беларуси, а также многих зарубежных стран. Их штаб-квартирой, модным бутиком и желанным подиумом одновременно стал дом «Микеланджело» в многофункциональном комплексе «Маяк Минска» рядом с Национальной библиотекой. Сегодня, 17 октября, поклонников моды нашей страны ожидает главное событие Недели – старт модных показов.

Официальным партнером Недели моды стал крупнейший белорусский застройщик - компания «Дана Холдингз».

Официальным партнером Недели моды стал крупнейший белорусский застройщик - компания «Дана Холдингз».

Дом «Микеланджело», по признанию организаторов модного форума, на сегодняшний день является наилучшей в городе площадкой для проведения праздника моды.

Дизайнерское лобби дома «Микеланджело».

Дизайнерское лобби дома «Микеланджело».

В двухэтажном стилобате дома «Микеланджело», как и во всех других домах ансамбля из четырех зданий в средиземноморском стиле, которые выходят фасадами на Национальную библиотеку, расположены помещения коммерческой недвижимости высокого класса. Здесь вскоре будет открыт двухэтажный торговый центр, спортивно-оздоровительный комплекс со спа-центром, множество объектов торговли и услуг. Отделка мрамором, люстры венецианского стекла, шикарные эскалаторы и просторные, светлые торговые помещения - лучшего пространства, чтобы предложить публике модные коллекции нового сезона, придумать просто невозможно!

В двухэтажном стилобате расположены помещения коммерческой недвижимости высокого класса.

В двухэтажном стилобате расположены помещения коммерческой недвижимости высокого класса.

В будущем торговом центре на этой неделе работают шоу-румы известных белорусских дизайнеров - более 40 знаменитых брендов представили во время проведения Недели моды свои модели одежды и аксессуаров, которыми можно не только полюбоваться, но и купить! Шоу-румы работают с утра до позднего вечера каждый день, и у всех любителей стиля есть возможность выбрать что-то по собственному вкусу.

У любителей стиля есть возможность не только полюбоваться, но и купить модную одежду и аксессуары!

У любителей стиля есть возможность не только полюбоваться, но и купить модную одежду и аксессуары!

А на подземном этаже, в паркинге дома «Микеланджело», с четверга по вечерам стартуют показы модных коллекций. Интерьеры в стиле лофт, производственные площадки и промышленные цеха для модельеров всего мира в последние годы стали любимыми местами для организации подиумов. Брутальный интерьер, сдержанность цветовых решений и минимализм в оснащении позволяют не отвлекаться от главного - формы, стиля, цвета и решений новых модных коллекций. Поверьте, на паркинге дома «Микеланджело» модели смотрятся просто потрясающе!

Интерьеры в стиле лофт, производственные площадки и промышленные цеха для модельеров всего мира в последние годы стали любимыми местами для показов.

Интерьеры в стиле лофт, производственные площадки и промышленные цеха для модельеров всего мира в последние годы стали любимыми местами для показов.

В частности, сегодня, 17 октября, в 21.00 здесь состоится показ новой коллекции Йованы Стоилкович, талантливого модельера из Сербии, коллекции которой ранее с успехом демонстрировались в Лондоне и Дубае.

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