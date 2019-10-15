«Осмотрим бесплатно и без записи». Врачи бьют тревогу – все еще много запущенного рака молочной железы

Пройти осмотр молочных желез и проконсультироваться у опытных специалистов Минского городского клинического онкодиспансера минчанки смогут 16 - 17 октября в центральных районных поликлиниках столицы.

- Обращаться могут пациентки любого возраста без ограничений. К городской акции «Вместе против рака молочной железы» привлечены квалифицированные специалисты из нашего учреждения - они будут оказывать консультативную помощь, проводить осмотр, пальпацию, - рассказал Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкодиспансера. - При необходимости женщин направят на маммографию, УЗИ, биопсию - все это будет выполняться на месте. При выявлении патологии пациентки получат направления на дополнительные обследования в наш онкодиспансер, где при необходимости получат лечение.

По словам Александра Гладышева, в Минске заболеваемость раком молочной железы одна из самых высоких в стране. В 2018 году этот диагноз был впервые установлен 1134 минчанкам, а за 9 месяцев нынешнего года рак молочной железы диагностирован у 817 жительниц столицы.

- Несмотря на все усилия, процент запущенных опухолей остается достаточно высоким, - заметил специалист. - В некоторых районах Минска рак 3-й и 4-й стадий превышает 30% от общего числа. Больше всего таких случаев в Партизанском районе (31,4%) и Фрунзенском (29%).

- Уточним: запущенные опухоли - это те, которые уже настолько большие, что их можно самим прощупать?

- Не факт. В 3-й стадии может быть небольшая опухоль, видная только на маммограмме - 5 миллиметров. Но она существует годами и даже десятилетиями, и, когда мы ее оперируем, оказывается, что уже есть метастазы. Так что размер опухоли не полностью коррелирует со стадией.

В 2012 году в 34-й центральной районной поликлинике г. Минска начали отрабатывать программу скрининга рака молочной железы.

- Сегодня женщины информированы, оборудование работает великолепно, но есть проблема - низкая мотивация. Женщины почему-то боятся идти на маммографию, - поделился Вадим Костюков, заместитель главврача этой поликлиники по организационно-методической работе. - Каждая женщина, которая приглашается на скрининг, получает письмо, где указано, что такое маммография, какова ее цель и положительные моменты. Несмотря на это, многие отказываются. Может, потому что боятся получить диагноз, а получат его, то боятся, что будет дальше.

БУДЬ В КУРСЕ!

Центральные районные поликлиники Минска, где 16 - 17 октября проходит акция «Вместе против рака молочной железы». Время приема с 9.00 до 15.00:

Заводской район - ул. Филатова, 13,

Ленинский район - ул. Ульяновская, 5,

Московский район - ул. Рафиева, 60,

Октябрьский район - ул. Воронянского, 13/2,

Партизанский район - ул. Фроликова, 2,

Первомайский район - пр. Независимости, 119,

Советский район - ул. Кульман, 22,

Фрунзенский район - ул. Якубовского, 33,

Центральный район - ул. Сухая, 6.