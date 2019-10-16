«Себя узнаю… Денег не вижу». В суде по делу медиков показали видео со скрытой камеры

В Минском городском суде продолжается слушание по делу медиков. Напомним, на скамье подсудимых оказались 20 человек - бизнесмены и чиновники системы здравоохранения. Среди тех, кто находится под стражей, - руководитель фармацевтической компании "Искамед" Сергей Шакутин, младший брат известного бизнесмена Александра Шакутина. Его обвиняют в даче взяток. Вместе с ним за решеткой сидит гендиректор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, который обвиняется в получении взяток. Среди обвиняемых также директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров. Всего он, по версии обвинения, получил взяток на сумму около 50 тысяч долларов. Свою вину он признал частично.

За решеткой сидит гендиректор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В суде гособвинитель продемонстрировал на большом экране видеозапись со скрытой камеры, установленной в кабинете Столярова, когда к нему приходит взяткодатель Дмитрий Кузнецов. Как считает обвинение, Кузнецов передавал деньги Александру Столярову от сотрудников компании "Лекфарм". Деньги передавались Столярову за ускоренную регистрацию лекарств.

- Себя узнаете? - спрашивает гособвинитель Столярова.

- Себя узнаю.

- А Кузнецова узнаете?

- Ну, по силуэту, может, и узнаю... - говорит Столяров.

Александр Столяров свою вину он признал частично.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Денежные средства передавались?

- Нет, ни о каких денежных средствах и речь не шла. Там как-то и вообще не видно, - передает он что-то, не передает... Там не видно, что передает. Он передавал мне списки (лекарств. - Ред.).

- А пересчитываете что? - уточняет гособвинитель.

- Не видел этого.

Прокурор еще раз демонстрирует обвиняемому видео.

- Я не думаю, что это деньги. Это могли быть документы какие-то, - уверен Столяров.

- А в урну что выкидывали?

- Ну не деньги же.

Под стражей находится руководитель фармацевтической компании "Искамед" Сергей Шакутин.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам Дмитрия Кузнецова, ему было не очень видна видеозапись. Он пересаживается ближе к экрану, и ему еще раз показывают запись.

- Наверное, деньги передаю ему (Столярову. - Ред.), - говорит обвиняемый после просмотра видео.

Прокурор показывает на экране еще одну видеозапись. Перед этим он зачитал разговор Столярова и взяткодателя Кузнецова, который происходил в рабочем кабинете чиновника. Столяров внимательно слушает гособвинителя.

- Денежные средства мне не передавались, - настаивает Столяров. - Если я что-то клал в борсетку, это мог быть и переданный мне список (лекарств. - Ред.).

На скамье подсудимых оказались 20 человек - бизнесмены и чиновники системы здравоохранения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Однако взяткодатель утверждал обратное:

- Да, передавались деньги, - говорит Кузнецов.

На записи есть слова Кузнецова, обращенные к Столярову: "Там шесть и шесть". Взяткодатель в суде объясняет, что это 6 тысяч 600 долларов. После очередного просмотра видеозаписи, где Столяров встречается с Кузнецовым в рабочем кабинете, бывший директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении сказал, что "денег не было". Кузнецов же утверждает, что деньги Столярову передавал.

Прокурор включил еще одно видео со скрытой камеры. И Столяров признался в получении от Кузнецова взятки.

Суд по делу медиков продолжается.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд продолжится в пятницу.

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