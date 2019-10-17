«Маяк Минска»: выбор лучшей локации для развития бизнеса

Предприниматели с опытом хорошо знают, как много факторов влияет на успешность бизнеса. Одно из главных условий для этого - выбор места. Тебя заметят, к тебе придет клиент - будет и успех. А где искать такие локации? Конечно, в популярных и красивых уголках города! Таких, как многофункциональный комплекс «Маяк Минска», строительство которого завершается в белорусской столице.

Этот район хорошо известен минчанам и гостям столицы. Красавец-комплекс привлекает не только современной архитектурой и комфортными жилыми домами, но и богатой инфраструктурой, в которой есть всё: и транспортное обеспечение, и детские сады, и прекрасная школа, и многочисленные объекты торговли и сервиса.

Бизнес-центр Dana Center.

Красивейшая пешеходная улица Минска - бульвар Пикассо.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец».

Именно здесь в Минске появились новые достопримечательности - один из самых больших торгово-развлекательных центров «Дана Молл», бизнес-центр класса А «Дана Центр», красивейший в столице пешеходный бульвар Пикассо с арт-объектами и, конечно же, мультимедийный фонтан «Дана Танец». В общем, место для развития собственного бизнеса просто замечательное.

В уже обжитом и популярном комплексе «Маяк Минска» крупнейший застройщик страны компания «Дана Холдингз» предлагает желающим приобрести новую коммерческую недвижимость.

Речь идет об ансамбле из четырех красивых зданий в средиземноморском стиле, которые парадными фасадами выходят на Национальную библиотеку и парк Слепянской водной системы. Они образуют знаменитую огромную арку, которая венчает бульвар Пикассо.

Слева направо, если смотреть от Национальной библиотеки, дома называются «Микеланджело», «Шуманович», «Хруцкий» и «Да Винчи» - в честь выдающихся художников Беларуси, Сербии, Италии.

«Микеланджело», «Шуманович», «Хруцкий» и «Да Винчи» (слева направо от Национальной библиотеки).

Дизайнерское лобби - отличительная черта зданий «Дана Холдингз».

В них предлагается, возможно, самая соблазнительная коммерческая недвижимость в городе! Представляете, какой популярностью у горожан будут пользоваться открытые здесь, например, кафе или салон красоты с видом на алмаз Национальной библиотеки?

У горожан будут пользоваться популярностью кафе или салон красоты с видом на алмаз Национальной библиотеки.

В этих домах, объединенных двухэтажным стилобатом, квартиры начинаются с третьего этажа. А в стилобате - как раз помещения коммерческого назначения.

В стилобате будет размещен двухэтажный торговый комплекс.

Здесь будет и торговый центр, и спортивный комплекс со спа-услугами, и множество других объектов торговли и услуг.

Помещения различной площади и функциональности, так что каждый сможет выбрать себе необходимое ему пространство.

В коммерческих помещениях комплекса «Маяк Минска» разместить можно все, что угодно - от офиса до магазина.

Альтернативой валютным вкладам могут быть инвестиции в недвижимость и покупка коммерческих помещений

Необходимо понимать, что коммерческая недвижимость в таком месте - это не обязательно собственный бизнес. Само наличие такой собственности может стать важным источником дохода. Так, управляющий директор, партнер консалтинговой и исследовательской компании Colliers International Денис Четвериков отмечает, что при достаточно стабильной экономике и неплохих макроэкономических показателях, которыми уже более двух лет удивляет экономика Беларуси, люди все чаще задумываются о доходности инвестиций.

Денис Четвериков, управляющий директор, партнер консалтинговой и исследовательской компании Colliers International.

- Традиционно для целей накопления и получения прибыли рассматриваются валютные вклады в банках. Однако в текущих условиях максимально безопасные вклады в валюте предлагают доход более чем скромный - около 3% годовых, что является малопривлекательным предложением для населения. При этом Национальный банк Республики Беларусь отмечает отток валютных депозитов, что закономерно в этой ситуации, - объясняет Денис Четвериков.

По его словам, альтернативой могут служить инвестиции в недвижимость, причем как для крупных, так и для мелких инвесторов. И особенно выгодной может оказаться покупка именно коммерческих помещений.

- При инвестициях в коммерческую недвижимость формата street retail (стрит ретейл) в зависимости от местоположения конкретного помещения и его качеств, ремонта и прочих параметров, годовая доходность в среднем достигает 9 - 15%. Это от трех до пяти раз выше доходности банковских депозитов. Как правило, речь при этом идет о покупке и сдаче таких помещений в аренду. Но более высокая доходность сопряжена и с более высокими рисками: требуются специальные знания, чтобы найти качественное помещение и успешно сдать его в аренду, многое зависит также от арендатора и его стабильной работы в конкретном помещении, - считает Денис Четвериков.

В комплексе «Маяк Минска» риски, о которых говорит эксперт, сведены к минимуму - коммерческие помещения очень высокого качества, а популярность и проходимость этого района позволяет как быстро сдать помещение, так и вести здесь бизнес даже тем, кто не обладает большим опытом предпринимательства.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Инвестирую в коммерческую недвижимость и могу обеспечить себе достойный уровень жизни»

Одной из первых покупательниц в «Микеланджело» стала активная и инициативная бизнесвумен Татьяна Богданович. Присмотревшись, она приобрела сразу четыре коммерческих помещения в этом доме и чувствует, что не прогадала. Да что говорить, она просто мечтала об этой покупке!

Бизнесвумен Татьяна Богданович.

- Еще когда «Дана Холдингз» только начинала строиться на этом месте, я уже ловила эти помещения. Узнав, что здесь будет продаваться коммерческая недвижимость, пулей полетела в отдел продаж и купила самые лучшие четыре помещения. И сейчас настолько довольна! Я тут же нашла себе арендаторов - и салон красоты по российской франшизе, и один из белорусских банков, и суши-бар. Кто-то из них точно станет счастливым обладателем этого заветного места. Это мой бизнес. И я знаю, что мои инвестиции я передам не только своим детям, но и внукам и правнукам. В силу того, что инвестирую только в отличную коммерческую недвижимость, я и имею возможность обеспечить себе достойный уровень жизни, - отметила Татьяна.

Алексей Невмержицкий и Виктор Авраменко - партнеры и соучредители компании, которая купила франшизу в Санкт-Петербурге и собирается развивать сеть салонов маникюра и педикюра в Беларуси. Молодые люди как раз и стали арендаторами одного из помещений Татьяны с видом на Национальную библиотеку и получили от хозяйки ключи и пожелание успешной работы.

Алексей Невмержицкий и Виктор Авраменко - партнеры и соучредители компании, которая купила франшизу в Санкт-Петербурге и собирается развивать сеть салонов маникюра и педикюра в Беларуси.

- Комплекс «Маяк Минска» для открытия первого салона мы выбрали осознанно. Это, можно сказать, въезд в белорусскую столицу, отсюда открывается прекрасный вид на Национальную библиотеку, так что пару часов в нашем салоне клиенты смогут провести с удовольствием. Здесь будет студия такого формата, которого в Беларуси еще не было - в относительно небольшом помещении работают 15 - 20 мастеров. То есть можно в любой момент зайти и без предварительной записи получить ту услугу, которая требуется, - рассказал Алексей.

А Виктор добавил:

- Посмотрите, какой вид, какие огромные арочные окна. Девочки будут любоваться и библиотекой, и фонтаном «Дана Танец» по вечерам… Я уверен, что им понравится. Поэтому надеемся, что уже в декабре запустим проект и откроем наш первый салон!

Таким образом, первые арендаторы уже состроили вполне конкретные бизнес-планы на новом месте и уверены в успешности своего дела.

Так что не теряйте времени, пока все выставленные на продажу помещения еще не успели разобрать. Тем более что для финансирования покупки коммерческой недвижимости у «Дана Холдингз» есть очень интересные предложения.

Рассрочка для юридических лиц - это прямая, устанавливаемая непосредственно застройщиком, возможность внесения платы за приобретаемую недвижимость поэтапно равными частями, согласно выбранным срокам.

Кредит для приобретения коммерческой недвижимости - наверное, наиболее востребованный на сегодняшний день инструмент. Ведь ставка по кредиту первые три года составляет всего 4,99%!

Лизинг на покупку готовой недвижимости - инструмент относительно новый, но набирающий все большую популярность благодаря доступности, а также простоте и прозрачности механизма. Ставка - всего 4%.

Приобрести коммерческую недвижимость можно также на условиях долевого строительства - договор с застройщиком установит периодичность и размер вносимых платежей, и вместе со сдачей дома собственник получит свое коммерческое помещение для ведения успешного бизнеса.

Вариантов много. Главное - знать, что вложение средств в недвижимость - это инвестиции с высокой доходностью и возможность развить собственный успешный бизнес. Не бойтесь принять решение!

Маяк Минска: выбор лучшей локации для развития вашего бизнеса.

Все подробности по условиям покупки квартир или коммерческой недвижимости в комплексе «Маяк Минска» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж «Дана Холдингз». Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни - с 9.00 до 20.00, по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Телефоны:

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+375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

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