Актер Олег Фомин: «После «Меня зовут Арлекино» я на 5 лет попал под негласный запрет»

Фильм зрители увидят в следующем году на канале «РТР-Беларусь», - о любви и о том, как за нее порой приходится расплачиваться. А 29 октября в Минске пройдет спектакль с участием Фомина. Мы застали режиссера в гостинице за отсмотром снятого за день материала и, улучив паузу, задали свои вопросы

Олег Фомин на съемках в Беларуси. Фото: личный архив

- Олег, скажите, а почему российские режиссеры так любят снимать в Беларуси?

- Я люблю Минск. Все, что снималось здесь с моим участием, получалось удачным. Фильм «Господа офицеры: Спасти императора» я снимал полностью здесь, «Мытарь»… Я не говорю уже о том, что у меня здесь много друзей. Однажды приезжал в Минск просто так, повидаться с ними, никакой работы у меня здесь не было. Что касается новой картины: действие происходит в маленьком городе, так что некоторые сцены мы снимали в Несвиже, некоторые - в Минске.

Во время съемок "Разбитого зеркала" с Владимиром Гостюхиным и Александром Лазаревым. Фото: личный архив

- У вас задействовано довольно много белорусских актеров - я вижу, например, Андрея Карако в кадре.

- А зачем нам приглашать московских актеров, если здесь прекрасные местные? В нашем фильме снимается ваш замечательный артист Владимир Гостюхин. Я не вижу разницы в кадре между вашими и нашими. Актеры - это оркестр, а режиссер - дирижер. Если кто-то выбивается, значит, моя вина.

«Арлекино» год лежал на полке

Таким зрители запомнили Олега Фомина в фильме "Меня зовут Арлекино"

- В 1988 году вы снялись на «Беларусьфильме» в главной роли хулигана в самом кассовом белорусском фильме «Меня зовут Арлекино». Эффект от картины можно сравнить с «Братом» Балабанова - но только вы почему-то не стали тогда популярным, как Сергей Бодров…

- Во-первых, фильм белорусского режиссера Валерия Рыбарева закрыла цензура - целый год он лежал на полке. Устраивались только тайные просмотры по ночам для избранных в редакции «Литературной газеты», где работал тогда Юрий Щекочихин. Я не особо страдал, потому что работал в театре в Риге и не очень стремился стать известным. И даже после того, как картина с огромным успехом все же вышла на экраны, пять лет со мной не было ни одного интервью. Почему? Была такая формулировка: «несоциалистический способ существования в кадре». На любые упоминания меня в прессе существовал негласный запрет. На фестивалях меня вычеркивали из списков награжденных - об этом мне потом рассказывали члены жюри. Первым, кто прервал эту блокаду, был Сергей Жигунов, который снял про меня передачу через пять лет. Правда, мы с ним теперь злейшие враги, но не могу не сказать об этом. А картину тем временем купил «XX век Фокс». Режиссер Валера Рыбарев объездил с ней весь мир. Юрий Щекочихин звонил из Берлина и говорил, что весь город обклеен афишами с моим изображением. Я мог бы сейчас сказать, что стал жертвой политики. Но в то время мне все это было по барабану - я радовался, что живу в Москве, у меня был какой-то роман, и мне тогда казалось, что все впереди.

В фильме "Меня зовут Арлекино".

После «Арлекино» Марк Осепьян стал единственным режиссером, который с риском для себя и картины позвал меня на главную роль в «Стеклянный лабиринт». И это притом что Осепьян считался опальным, ему вообще не давали снимать 20 лет. В итоге «Стеклянный лабиринт» получил четвертую категорию и прошел «задним экраном». Хотя многие считали, что она даже сильнее «Арлекино».

- Помню ваш фильм «Мытарь», который снимался в Минске, кстати, по сценарий Ивана Охлобыстина.

- Да, я получил за него диплом «За романтизм и мужественность» на вашем фестивале «Лiстапад». «Мытарь» тогда не очень поняли - мне говорили, что я с ним опередил время лет на пять. Но среди своих он пользовался большим успехом - у меня дома было 44 видеокассеты с ним, и ни одну не вернули.

В студенчестве работал у Бориса Моисеева

- В каком амплуа вам комфортней - быть режиссером или актером?

- Режиссером, это совсем другая степень ответственности. Есть две сферы жизни, где я президент и все идет по моим законам - семья и работа. На этой территории я пытаюсь сделать так, чтобы и людям было хорошо, и мне комфортно. Ну а в театре я могу быть в двух ипостасях - и режиссером, и актером - и наслаждаюсь этим. Два года мы играем спектакль «Доктор знает все», в который не верил ни один продюсер. 29 октября покажем его в Минске, а в Одессу привезем его уже в шестой раз. Там он неизменно идет с аншлагом, причем хитрые одесситы умудрились поставить стулья даже в оркестровую яму и продавать там два ряда как самые козырные!

- Нет ли желания снять фильм о 90-х? Сейчас ностальгия по тому времени, она проявляется во всем - начиная от музыки и до одежды.

- У меня лежит сценарий Эдика Резника про 90-е, который мы переписывали уже много раз. Это история четырех семей. Они были одноклассниками, но жизнь развела их в разные сферы общества. Отношения завязываются уже у их детей - сына бандита и дочери честного следователя. Такие Ромео и Джульетта 90-х, довольно жесткий фильм будет.

Рабочий момент съемок "Разбитого зеркала". Фото: личный архив

- Вы могли бы снять фильм о себе. Знаю, что в студенческие годы вы даже работали у Бориса Моисеева.

- Я же не документалист, делаю художественное кино. Но вообще было много всего. За время учебы я сменил 14 профессий: манекенщик, сторож, грузчик… С 2-го курса преподавал в студенческих театрах МГУ, спортивного института. Две студентки-гимнастки как-то признались, что танцуют в ночном варьете у Бори Моисеева, и предложили мне работать у них, с трио «Экспрессия». Работу в варьете я старался не афишировать, тогда это казалось мне стыдным занятием для актера. Но среди зрителей были и Алла Пугачева, и Костя Райкин.

«Общение с волками помогло стать человеком»

- Фильм «Весьегонская волчица», где вы играли со стаей настоящих волков, оказался самым сложным?

- Да, но это и один из самых любимых фильмов, наиболее повлиявших на меня. Мне повезло, я был 34-м, кого пробовали на эту роль, предлагали ее в том числе Владимиру Гостюхину. Просто чудо, что меня взяли! Поскольку его снимали на государственные деньги, бюджет был скромным. А подготовительный период очень сложным. Я фактически жил с самыми настоящими волками, которые за полгода превратились из щенков в молодых хищников. Это была моя инициатива, потому что ни один волк не сыграет любовь, если ее на самом деле нет. Полгода мы отрабатывали сцены. У одного из волков был всего один эпизод, к которому его тренировали все это время. Его сажали возле двери, которую перед ним открывали - задача была в том, чтобы он ее не боялся. А волчицу играло семеро животных, каждого учили определенным сценам.

Со щенком волчонка в фильме "Весьегонская волчица". Фото: личный архив

- И их инстинкт хищника ни разу не проснулся?

- Один раз. Но это случилось не с нашим волком. Мы не сразу поняли, что наркоз, который им кололи, чтобы они изображали подстреленного или раненного, на самом деле на волков не действовал. Они просто притворялись, делали вид, что спят, потому что уколы были им неприятны. В одной сцене я расчесывал волку шерсть, думая, что он под наркозом, - и в этот момент он очнулся и схватил меня за лицо. Один зуб впился в горло, а второй под глаз - меня спасла только борода. После этой атаки он снова спокойно лег, как будто ничего не произошло.

Еще была ситуация, когда два наших волка с ошейниками убежали в лес. На них и так местные жители косились, потому что у них в деревне то и дело пропадал скот, и местным даже разрешили охоту на волков. За шкуру хищника давали хорошие деньги плюс лицензию на рубку леса. Конечно, наши волки были для них легкой добычей - они же не боялись людей. Но они и не умели жить в лесу, и как только повстречали бы дикую стаю волков, та разорвала бы их на части.

- Вы сказали, что съемки «Весьегонской волчицы» на вас повлияли…

- Шесть месяцев я не имел права быть неестественным. Чтобы волки тебя понимали, нужно быть стать как Маугли. Я не мог пить, курить и душиться парфюмом - волки не любят резких запахов. Мы с ними разговаривали на одном языке, они на самом деле даже умели просить прощения. Они чувствовали все. Дошло до того, что я вообще не хотел возвращаться в город, потому что там снова приходилось надевать маску. После этого фильма я перестал ходить на тусовки, презентации и прочие маскарады - мне это стало скучно. Общение с волками помогло мне стать человеком.

Хочу дожить до свадьбы сына

- Ваш старший сын Данила чем занимается?

- Он сыграл у меня во втором сезоне телесериала Next, но это было мое желание, сам он никогда не любил сниматься. Сейчас он занят в совсем другой сфере - борется с экономическими преступлениями. А младшему сыну Максиму сейчас три года. Думаю, он вырастет и заткнет меня за пояс, его художественные таланты уже налицо.

Каждую свободную минуту Олег старается проводить с сыном Максимом. Фото: личный архив

- С годами вы стали более ответственным отцом?

- Воспитание детей в молодом возрасте и во взрослом отличается кардинально. Ты не станешь уже совершать безумные поступки, потому что понимаешь: обязан дожить хотя бы до свадьбы сына. Не можешь бросить любимую жену и пойти глушить вискарь в кабак. Да уже и не хочется, потому что сейчас есть возможность заниматься своей профессией. Уровень и качество кинопродукции растут, требования высокие.

С женой Татьяной. Фото: личный архив

- А жена не из сферы кино?

- Нет, хотя снималась и работала со мной. Татьяна имеет специальность телеведущей и имеет экономическое образование. Но сейчас она мама, и это ее главная работа.

С сыном Максимом. Фото: личный архив

ДОСЬЕ «КП»

Олег Фомин, 57 лет. Известный режиссер и актер, снимался более чем в 80 фильмах - «Адмиралъ», «Самый лучший фильм», «Экипаж», «День Выборов», «Молодой волкодав», «Холостяки» и других. Режиссер фильмов Next, «День выборов», «Мытарь», «Господа офицеры. Спасти императора», «Штрафник», «Легавый-2», «СМЕРШ» и других. Женат четыре раза, причем нынешняя жена Татьяна на 28 лет его моложе. У Фомина был громкий роман с Верой Сотниковой, ему приписывали отношения с Анной Семенович, хотя оба уверяют, что это был пиар сериала «Холостяки». От второго брака у актера есть взрослый сын Даниил, от четвертого - Максим.

В картине "Адмиралъ"

В спектакле "Доктор знает все". Фото: личный архив

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Комедия «Доктор знает все» (в ролях: Олег Фомин, Алексей Макаров, Владимир Фекленко) - 29 октября, 19.00, Центральный Дом офицеров. Билеты: 34 - 124 руб. Т.(029) 637-81-11.