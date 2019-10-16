2019-10-16T15:45:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В деревне Большие Лежни под пнем нашли медаль за перепись 1897 года

Раритетную награду приобрел местный краевед как раз накануне нынешней переписи населения
Наталья ПАРТОЛИНА
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Медаль, которую вручали лучшим счетчикам первой переписи населения Российской империи, нашли в Шумилинском районе незадолго до переписи-2019. Фото: Наталья ЧЕРНИЧЕНКО, "Витьбичи".Медаль, которую вручали лучшим счетчикам первой переписи населения Российской империи, нашли в Шумилинском районе незадолго до переписи-2019. Фото: Наталья ЧЕРНИЧЕНКО, "Витьбичи".
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Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения» 1897 года появилась в коллекции шумилинского краеведа Анатолия Красницкого как раз накануне переписи-2019. Жители деревни Большие Лежни нашли ее, когда разрабатывали участок, где был старый сад. Медаль выкопали, выкорчевывая яблоневый пень.

- Сельчане около месяца думали, что делать с медалью, она переходила из рук в руки, а потом я приобрел ее для своей коллекции, - рассказал Анатолий Васильевич.

Медаль вручали тем, кто особо отличился во время проведения первой переписи населения 28 января 1897 года. Учредил ее российский император Николай ІІ. Получили медаль не все 150 тысяч счетчиков. Ее вручали «лицам обоего пола: 1) безвозмездно принявшим на себя обязанности счетчиков; 2) принимавшим участие в производстве переписи в качестве общих и местных руководителей или непосредственных исполнителей, а также лицам, трудами или содействием своим споспешествовавшим ее успеху». Кстати, среди счетчиков первой переписи был и Лев Толстой.

Санкт-Петербургский монетный двор отчеканил 95 тысяч бронзовых медалей, но встречаются и медали частной чеканки. Они отличаются и по размеру, и некоторыми деталями, а некоторые даже и материалом - встречаются медали белого металла и серебряные.

В коллекции Анатолия Красницкого есть и значки переписчиков 1989 и 2009 годов.

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