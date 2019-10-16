2019-10-16T16:08:05+03:00
Экономика
КП Беларусь

Статистики уверены, что белорусы стали богаче, чем год назад

Белстат подсчитал, что реальные доходы населения растут, инфляция снижается, однако темпы роста экономики страны замедляются
Виктор ПАЖИТОК
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Фактически для 64,2% белорусов основным источником дохода является заработная плата,Фактически для 64,2% белорусов основным источником дохода является заработная плата,Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Один из самых объективных показателей уровня жизни населения - реальные располагаемые денежные доходы. Это не средняя и не медианная зарплаты, а сумма денег, которая остается после уплаты налогов и сборов, скорректированная с учетом инфляции. И показатель этот растет.

Так, по данным, обнародованным Белстат, уровень реальных располагаемых денежных доходов населения в январе - августе текущего года составил 106,8% относительно аналогичного периода 2018 года. Таким образом, белорусы за истекший период этого года стали богаче на 6,8%.

При этом располагаемый доход растет на протяжении всего 2019 года, однако начиная с апреля темпы его роста несколько снизились. Годовой максимум относительно данных 2018 года был достигнут в апреле (7,6%), по итогам мая рост составил 7,2%, июня - 7%. Следовательно, белорусы во второй половине года богатеют медленнее, чем в первой.

Также Белстат опубликовал информацию о структуре денежных доходов.

Фактически для 64,2% белорусов основным источником дохода является заработная плата, а 7,7% зарабатывает, осуществляя предпринимательскую деятельность. Почти четверть - 23,4% - в общем объеме денежных доходов составляют трансферты населению: пенсии, пособия, стипендии; оставшиеся 4,7% приходятся на доходы, получаемые от собственности, и прочие.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прогнозируют снижение инфляции

Специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем сентябрьском обзоре отмечают, что годовая базовая инфляция стала снижаться уже по итогам августа (4,7%) и сентября (4,3%). В ближайшей перспективе также прогнозируется замедление инфляционных процессов.

Причин несколько. Во-первых, повышение на 12,6% (с 36,4 до 41 рубля) тарифной ставки первого разряда. Это естественным образом влечет за собой рост зарплат бюджетникам и дальнейшее расширение потребительской активности.

Во-вторых, стабилизация роста цен на продовольственные товары, главным образом на социально значимые, а также на мясо и мясопродукты.

Вместе с тем, как отмечено в прогнозе ЕАБР, несмотря на увеличение доходов населения и снижающуюся инфляцию, рост экономики Беларуси по итогам 2019 года составит 1,2%.

Прогноз Всемирного банка более оптимистичен - 1,5%. Однако данные цифры в любом случае существенно меньше запланированного правительством целевого показателя в 4%.

К слову, на днях премьер-министр Беларуси Сергей Румас констатировал замедление темпов роста национальной экономики до 1% по итогам января - сентября 2019 года.

Динамика потребительских цен (в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

Месяц - Показатель

Июль 2019 - 6,0

Август 2019 - 5,7

Сентябрь 2019 - 5,3

Динамика базовой инфляции (в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

Месяц - Показатель

Июль 2019 - 4,7

Август 2019 - 4,7

Сентябрь 2019 - 4,3

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