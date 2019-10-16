«Почему вы в таком возрасте еще не рожали?» Как я сходила на акцию по профилактике рака груди

«Где люди? На работе, наверное»

Среда, 10 часов утра, на удивление пустая районная поликлиника, хотя вчера, 15 октября в СМИ было объявлено о бесплатной акции по профилактике рака молочной железы, которая пройдет в поликлиниках 16 и 17 октября.

У лифта - объявление «Рак - не приговор», где указано, в каком кабинете принимает акушер-гинеколог. И здесь тоже ни души.

- Очень много было звонков накануне, но пока вы первая, - говорит улыбчивая доктор. - Наверное, работают, будний день ведь.

На вопрос, почему это нельзя было сделать в вечернее время или выходной, врач лишь пожала плечами: «Как дали».

Затем последовал опрос с пристрастием: где живу, дата рождения, к какой поликлинике приписана. Неожиданно врач попросила документ, удостоверяющий личность. Его с тобой не оказалось, все записали со слов. Я объяснила, что пришла, просто увидев акцию. Жалоб нет, но хочется перестраховаться - в роду женщины болели раком молочной железы. После этого последовал еще десяток вопросов о моем здоровье. Даже родная бабушка так мною не интересуется!

- Почему вы в таком возрасте еще не рожали? Орган есть - он должен работать, особенно когда такой анамнез. По-хорошему, если забеременеть и родить, было бы лучше. Кстати, в онкодиспансере есть генетический анализ, по нему доктор может просчитать вероятность рака. Позвоните в справку, там все расскажут, - предложила врач.

Заодно я выяснила вопрос, который меня терзал: как понять, что с грудью что-то не так? Она ведь не абсолютно гладкая, как плечо или шея.

- Встаньте перед зеркалом и посмотрите, на одной ли линии соски. Если они начинают втягиваться - это плохо. Любая асимметрия должна напрягать, - объясняет гинеколог. - Осматривать грудь нужно не кончиками пальцев, а всей ладонью (показывает). Нужно насторожиться, если почувствуете шарик, который перекатывается под кожей. Если осмотрели грудь стоя и лежа и в двух положениях почувствовали уплотнение, - это повод сразу пойти гинекологу, а потом - к маммологу. Если уплотнение чувствуется только в одном положении, скорее всего, органики нет. Но раз в год нужно проверяться у специалиста, если у родственниц онкология в анамнезе. Сделайте УЗИ, лучше в онкоучреждении или платно в частном медцентре. Главное - у профильного специалиста, обычный узист в поликлинике может и не усмотреть.

После этого начался осмотр груди, гинеколог сразу нахмурилась.

- Определенно есть какие-то мастопатийные участки, да и кожа на них мне не очень нравится… Давайте я вас направлю к онкологу на всякий случай. Это не значит, что у вас рак, может, я и ошибаюсь, - обнадежила она.

Онколог: «УЗИ я не делаю, я провожу осмотр руками»

С трясущимися коленями и направлением в руках спускаюсь на два этаже ниже, к онкологу. Ни одного пациента в очереди к кабинету, но молодой мужчина явно мне не рад. Даже не взглянув на направление, выписанное коллегой, он спросил, какой у меня день цикла.

- Юная леди, осмотр и УЗИ для вас сегодня нецелесообразны, это нужно проводить на 7 - 10-й день менструального цикла. Перед менструацией грудь набухает, и на обследовании могут даже визуализироваться кисты. У одной женщины из сотни в это время будут нормальные молочные железы. Приходите ко мне на 7 - 8-й день цикла в частном, порядке я вас приму. УЗИ я не делаю, я провожу осмотр руками. Так что пройдите УЗИ и приходите с результатом. Еще вопросы есть?

Вопросов у меня оставалось много. Но не к врачу, а к организации акции. Вроде все хорошо - женщинам дали шанс провериться бесплатно и без беготни по лабиринтам кабинетов. А на деле вам предлагают потратить свое рабочее время, пройти обследование в другом месте и в конкретные несколько дней цикла. Чтобы узнать только стоимость назначенных мне исследований в онкодиспансере, пришлось полдня провисеть на телефоне в ожидании ответа. Итого: УЗИ молочной железы - 24 рубля, очередь - от недели до месяца в зависимости от времени. Генетический анализ на предрасположенность к раку груди - 244 рубля, его можно пройти хоть завтра - очередей нет. Все эти обследования можно пройти и бесплатно, если у вас есть направление врача и вагон времени в придачу. И нервов - дождаться результатов.