2019-10-16T19:00:59+03:00
Минск
КП Беларусь

«Инспектор ГАИ забрал домой». Подробности спасения котенка, который остановил движение в Минске

Сначала кот выбежал на проезжую часть прямо перед машиной, а потом шмыгнул под нее и затих [фото + видео]
Алеся ДОБЫШ
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Котенок выбежал на проезжую часть, а потом спрятался где-то под машиной. Фото: скриншот видеоКотенок выбежал на проезжую часть, а потом спрятался где-то под машиной. Фото: скриншот видео
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Во вторник, 15 октября, на улице Руссиянова могла случиться авария: на дорогу прямо перед автомобилем «Тойота» выбежал котенок. Водитель затормозил, а котенок шмыгнул под машину. Мужчина включил «аварийку» и стал искать животное.

Спасение котенка на улице в Минске.Видео: Александра Cтрашко

- Подходили люди, пытались помочь водителю, - рассказывает минчанка Александра Страшко. - Через несколько минут туда приехала машина ГАИ. Меня приятно удивило, что они стали помогать, искали котенка чуть ли не под машиной.

На помощь пришли сотрудники ГАИ. Фото: скриншот видео

На помощь пришли сотрудники ГАИ. Фото: скриншот видео

В конце концов, котенка поймали, водитель «Тойоты» смог уехать, движение восстановилось. Александра снимала происходящее на видео. Когда операция по спасению успешно закончилась, котенок только в руках у инспектора успокоился и перестал дрожать.

Андрей Герман решил забрать котенка домой. Фото: скриншот видео

Андрей Герман решил забрать котенка домой. Фото: скриншот видео

- Никто из прохожих не захотел забрать животное себе. И тогда сотрудник Андрей Герман решил все просто - унес котика с собой. Потом я гуляла неподалеку и увидела, что он стоял возле ветеринарной аптеки, покупал коту еду. Рассказал, что если жена одобрит нового члена семьи, то заберет котика домой. Этот сотрудник уже не в первый раз спасает кота, за этот месяц уже второй случай - в тот раз кошка перебегала проспект, из-за этого даже дорогу перекрыли. Ту кошку Андрей Герман отдал другу, - продолжает девушка. - Люди думают, что это специальная акция для улучшения имиджа ГАИ, - это неправда, все произошло случайно.

Как в Минске спасали котенка: на помощь пришли сотрудники ГАИ.Видео: Александра Cтрашко

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