«Инспектор ГАИ забрал домой». Подробности спасения котенка, который остановил движение в Минске

Во вторник, 15 октября, на улице Руссиянова могла случиться авария: на дорогу прямо перед автомобилем «Тойота» выбежал котенок. Водитель затормозил, а котенок шмыгнул под машину. Мужчина включил «аварийку» и стал искать животное.

Спасение котенка на улице в Минске.Видео: Александра Cтрашко

- Подходили люди, пытались помочь водителю, - рассказывает минчанка Александра Страшко. - Через несколько минут туда приехала машина ГАИ. Меня приятно удивило, что они стали помогать, искали котенка чуть ли не под машиной.

На помощь пришли сотрудники ГАИ. Фото: скриншот видео

В конце концов, котенка поймали, водитель «Тойоты» смог уехать, движение восстановилось. Александра снимала происходящее на видео. Когда операция по спасению успешно закончилась, котенок только в руках у инспектора успокоился и перестал дрожать.

Андрей Герман решил забрать котенка домой. Фото: скриншот видео

- Никто из прохожих не захотел забрать животное себе. И тогда сотрудник Андрей Герман решил все просто - унес котика с собой. Потом я гуляла неподалеку и увидела, что он стоял возле ветеринарной аптеки, покупал коту еду. Рассказал, что если жена одобрит нового члена семьи, то заберет котика домой. Этот сотрудник уже не в первый раз спасает кота, за этот месяц уже второй случай - в тот раз кошка перебегала проспект, из-за этого даже дорогу перекрыли. Ту кошку Андрей Герман отдал другу, - продолжает девушка. - Люди думают, что это специальная акция для улучшения имиджа ГАИ, - это неправда, все произошло случайно.