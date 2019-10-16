Три драки, сотрясение мозга и милиция: на чемпионате Беларуси по хоккею показали «прекрасный мужской хоккей»

В чемпионате Беларуси по хоккею два дивизиона: Экстралига А и Экстралига Б. Во вторник 15 октября во втором дивизионе в Барановичах зарубились местный «Авиатор» и оршанский «Локомотив». Выиграла команда из Орши (5:0), но сейчас больше говорят о драках, которыми изобиловал матч.

В конце первого периода сцепились «летчик» Артем Логунов и «железнодорожник» Павел Пищальников. В середине второго периода Владимир Ткачук грубо атаковал форварда гостей Федора Пышкайло (позже ему поставили предварительный диагноз - сотрясение мозга). Вскоре началась массовая драка на льду.

Массовая драка в матче Авиатор - Локомотив. Источник: Хоккей Беларуси

Позже Артем Логунов и Олег Горошко устроили еще одну драку. Помахав руками, Горошко отправился в бокс для штрафников, но там он повздорил с болельщиками на трибуне: обидные реплики, жесты и тому прочее. Хоккеист и зрители, кажется, тоже были готовы помахать кулаками, но вмешалась милиция.

- Все увидели прекрасный мужской хоккей. К команде у меня претензий нет, - сказал главный тренер «Авиатора» Алексей Страхов.

Капитан «Авиатора» Артем Логунов в комментарии «Трибуне» высказался по ситуации с Олегом Горошко:

- Он все сделал правильно – заступился за своего напарника. Было бы странно, если бы он не сделал этого, ведь там действительно был нормальный силовой прием. Так что могу сказать, что он боец! Это хоккей, и обижаться на кого-то, думаю, не стоит. А вот за жест, который он показал нашим болельщикам… я бы очень сильно его наказал. Игр еще много, поэтому, думаю, это наш не последний бой с Олегом.

Как отмечает сайт Федерации хоккея Беларуси, «Локомотив» не впервые участвует в матче с таким количеством потасовок. 26 сентября в Раубичах оршанские хоккеисты здорово помахались с командой U18 (юношеская сборная).

Конфликт Олега Горошко с болельщиками. Источник: Хоккей Беларуси

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