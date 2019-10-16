2019-10-16T18:24:12+03:00
Спорт
КП Беларусь

Три драки, сотрясение мозга и милиция: на чемпионате Беларуси по хоккею показали «прекрасный мужской хоккей»

Оршанский «Локомотив» и барановичский «Авиатор» устроили жару на льду [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
"Авиатор" и "Локомотив" за матч несколько раз устроили кулачные поединки. Фото: hockey.by"Авиатор" и "Локомотив" за матч несколько раз устроили кулачные поединки. Фото: hockey.by
Изменить размер текста:

В чемпионате Беларуси по хоккею два дивизиона: Экстралига А и Экстралига Б. Во вторник 15 октября во втором дивизионе в Барановичах зарубились местный «Авиатор» и оршанский «Локомотив». Выиграла команда из Орши (5:0), но сейчас больше говорят о драках, которыми изобиловал матч.

В конце первого периода сцепились «летчик» Артем Логунов и «железнодорожник» Павел Пищальников. В середине второго периода Владимир Ткачук грубо атаковал форварда гостей Федора Пышкайло (позже ему поставили предварительный диагноз - сотрясение мозга). Вскоре началась массовая драка на льду.

Массовая драка в матче Авиатор - Локомотив. Источник: Хоккей Беларуси

Позже Артем Логунов и Олег Горошко устроили еще одну драку. Помахав руками, Горошко отправился в бокс для штрафников, но там он повздорил с болельщиками на трибуне: обидные реплики, жесты и тому прочее. Хоккеист и зрители, кажется, тоже были готовы помахать кулаками, но вмешалась милиция.

- Все увидели прекрасный мужской хоккей. К команде у меня претензий нет, - сказал главный тренер «Авиатора» Алексей Страхов.

Капитан «Авиатора» Артем Логунов в комментарии «Трибуне» высказался по ситуации с Олегом Горошко:

- Он все сделал правильно – заступился за своего напарника. Было бы странно, если бы он не сделал этого, ведь там действительно был нормальный силовой прием. Так что могу сказать, что он боец! Это хоккей, и обижаться на кого-то, думаю, не стоит. А вот за жест, который он показал нашим болельщикам… я бы очень сильно его наказал. Игр еще много, поэтому, думаю, это наш не последний бой с Олегом.

Как отмечает сайт Федерации хоккея Беларуси, «Локомотив» не впервые участвует в матче с таким количеством потасовок. 26 сентября в Раубичах оршанские хоккеисты здорово помахались с командой U18 (юношеская сборная).

Конфликт Олега Горошко с болельщиками. Источник: Хоккей Беларуси

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Орше во время детского турнира по хоккею родители устроили драку (видео)

Видеофакт: массовая драка на детском хоккейном матче в Молодечно

В финале чемпионата Беларуси по хоккею вратарь Трус отправил в нокдаун соперника Мильчакова

Массовая драка в матче Латвия-Беларусь. Белорусский вратарь нокаутировал латышского

Еще больше материалов по теме: «Спорт: хоккей»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
После столкновения микроавтобус оказался на тротуаре, а грузовик упал на трамвайные пути
«Жил во времянке из бревен, переложенных мхом»: сельчанин 6 лет прятался от милиции в лесу
Педофила-сутенера и матерей, которые продавали ему детей за "деньги и еду" приговорили к 20 годам
Безымянный кот-наркокурьер доставлял наркотики в Тульской колонии
В Минске девушка поссорилась с парнем и со злости повредила машины на парковке
Роуминг между Беларусью и Россией не отменят
Погода в Беларуси на завтра: от 14 до 21 градуса тепла
Школьница «заминировала» девятиэтажку в Гомеле. Людей пришлось эвакуировать
Наркоман обокрал медработников больницы и сам же к ним загремел
Могилевчанин отсудил у магазина 8 копеек и получил еще 100 рублей за моральный ущерб
В Бобруйске за одну неделю сбили троих детей
Женщина переодевалась в кабинке торгового центра, а незнакомец снял ее на видео
Полочанка догадалась, что ее хотели обмануть, но зарплату у нее все-таки украли
Белоруса пырнули ножом за то, что оказывал даме знаки внимания
Так тепло, как в последние дни, в Беларуси не было более 20 лет
Служебная собака унюхала марихуану в поезде Киев - Санкт-Петербург
Белоруска так хотела переехать жить в другую страну, что украла у знакомого $1100
Прямо сейчас «Белавиа» проводит распродажу. Некоторые билеты уже размели!
Минск станет больше: Национальный аэропорт присоединили к столице
В новополоцком ресторане посетительница накормила официанток и бармена конфетами с наркотиком
В Пинске водитель автобуса сбил пешехода на зебре
«Хранила ключ в корзинке у двери»: в Будо-Кошелевском районе ограбили дачницу