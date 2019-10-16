2019-10-16T19:00:59+03:00
Общество
КП Беларусь

«Неожиданно много стало «бабушкиных» кнопочных телефонов». Что изменил месяц запрета мобильников в школах

В некоторых школах родители купили специальные ящики, а в других даже не слышали о запрете
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Тема с запретом мобильных телефонов в школах вечна, но очередной всплеск интереса к ней произошел месяц назад, когда в интернет попало видео четвероклассника из гомельской школы, на котором учительница с партой в руках кричит матом. Случилось это 13 сентября, а уже через несколько дней в школах сказали сдавать все телефоны перед уроками и запретили видеосъемку. В Министерстве образования говорят, что прямой связи между событиями нет, приказ был подписан в марте.

В каждой школе реализовали запрет по-своему: где-то запретили пользоваться телефонами все время, пока ребенок находится в учреждении образования, в большинстве - на переменах. В некоторых школах с родителей даже собрали деньги, чтобы купить шкафчики для мобильников. А самые предприимчивые мастера даже быстренько стали продавать симпатичные ящики, сделанные вручную.

- Сразу был эксперимент со сдачей мобильных в ящички. Однако дети не все сдают, хранят телефоны в рюкзаках, - рассказывает учитель минской гимназии Ирина Богино. - Поэтому мы телефоны не забираем, но следим, чтобы дети не доставали их на уроках на парты. Завучи иногда приходят с проверкой на урок и смотрят, как обстоят дела с телефонами.

Еще в одной минской школе решили быть помягче: чтобы дети могли связаться в любое время с родителями, телефонами пользоваться можно, но только кнопочными, не смартфонами.

- Если принес в школу смартфон, будь добр, сдай его, когда уроки начинаются, а заберешь только уходя домой. На переменах тоже брать нельзя, - рассказывает мама третьеклассника Ольга. - Посмотрела я однажды в тот шкаф ради интереса: больше телефонов, которые дети сдают в шкаф, - кнопочные черно-белые, которыми их родители в школах пользовались - такие «бабушкины» телефоны. Ну кто поверит, что у половины класса в 2019 году такие мобильники?

Подтверждает такую позицию и педагог.

- Дети порой сдают пустышки и с собой носят настоящие мобильные, - говорит Ирина. - Думаю, что со временем все-таки это будет на осознанном уровне. Недавно ко мне приехал мой ученик, который переехал с семьей в Польшу. Говорит, что там уже давно такая практика: школьники сдают телефоны с утра в ящик, могут их взять только на большой перемене. И никаких нарушений. Думаю, у нас тоже со временем это будет.

Кстати, во многие школы в регионах телефонные запреты не дошли.

- У дочки в классе месяц назад ничего не изменилось, - рассказывает мама четвероклассницы из Витебской области Екатерина. - Как и в прошлом, и в позапрошлом году: на уроках в телефонах не сидеть, на перемене делай что хочешь.

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