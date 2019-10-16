2019-10-16T17:49:54+03:00
Досуг
КП Беларусь

На форуме «ИТ-Страна» объяснят, что такое цифровизация и как белорусы будут зарабатывать удаленно

21 ноября в Национальной библиотеке пройдет международный Форум «ИТ-Страна»
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Цифровизация и удаленная работа - ведущие тренды развития экономики. Роль бизнеса и государства в этих процессах.

Проект «ИТ-Страна» - это программа создания современной цифровой экономики в Республике Беларусь. Главным драйвером проекта является бизнес-сообщество страны. Миссия проекта - сделать информационные технологии основным источником дохода для граждан, бизнеса и государства.

Организаторами Форума выступит Республиканская Конфедерация Предпринимательства (РКП) совместно со старейшим белорусским ИТ-порталом KV.BY. Мероприятие проходит в рамках Всемирной недели предпринимательства при поддержке Министерства экономики Республики Беларусь.

В рамках Форума проводятся следующие мероприятия:

- презентация и широкое обсуждение проекта «ИТ-Страна»;

- выставка электромобилей «Транспорт Будущего»;

- подведение итогов Республиканского конкурса на лучшие облачные приложения для бизнеса.

На трех секциях («Экосистема», «Цифровизация», «Трудоустройство») мероприятия «ИТ-Страна» будут рассмотрены текущие достижения направления и его планы по информатизации всех сфер нашей жизни, включая образование, инфраструктуру, законодательство, сервисы, искусственный интеллект, стартапы, маркетинг, финансовые технологии, промышленность, науку, транспорт, культуру и удаленное трудоустройство.

Будут показаны первые результаты по удаленному трудоустройству и работе по каналам интернет за рубежом жителей районов и инвалидов, а также представлена детальная дорожная карта проекта по созданию к 2035 году 100 тысяч новых юридических лиц, нацеленных на экспорт удаленных услуг, которые будут способны трудоустроить порядка 50% работающих в Беларуси.

В планах РКП выйти к 2035 году:

- ВВП в 200 миллиардов долларов;

- бюджет 80 миллиардов долларов;

- средняя зарплата 2000 долларов.

Будут представлены инструменты, способствующие достижению поставленных целей и результаты экономического анализа целей проекта, рассмотрена роль государства в достижении поставленных задач.

В числе приглашённых на Форум:

- Представители органов государственного Управления РБ;

- Представители бизнес-сообществ и всех ведущих видов бизнеса;

- Республиканские и зарубежные СМИ;

- Лица, желающие стать частью ИТ-Страны.

Следите за обновлениями на сайте Форума «ИТ-Страна»! Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке.

ГДЕ:

Национальная Библиотека, пр. Независимости 116

КОГДА:

21 ноября, 10:00

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