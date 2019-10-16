Сборные Украины и России вышли на Евро-2020. Кто из них сильнее?

Октябрьские матчи отборочного турнира уже определили несколько команд, которые досрочно квалифицировались в финальную стадию турнира. Среди них оказались сборные Украины и России, за которыми у нас по традиции следят особо пристально.

Россия разгромила Шотландию (4:0) и Кипр (5:0) и уже не опустится ниже второго места. Сейчас положение в ее группе такое: 1. Бельгия - 24 очка. 2. Россия - 21. 3. Кипр - 10. 4. Шотландия - 9. 5. Казахстан - 7. 6. Сан-Марино - 0.

Украина дома обыграла Литву (2:0) и Португалию (2:1). С первого места ее уже не потеснят: 1. Украина - 19 очков. 2. Португалия - 11. 3. Сербия - 10. 4. Люксембург - 4. 5. Литва - 1.

После разгрома Кипра тренер России Станислав Черчесов уверенно заявил:

- Главная задача - выиграть чемпионат Европы!

И нападающий Украины Роман Яремчук, после победы над Роналду и компанией, это вспомнил:

- Приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия: обыграла Шотландию - и будет всем рассказывать, что выиграет Евро.

Эта реплика в России многих задела. Там на разных уровнях принялись рассуждать: кто из двух сборных сильнее.

С сильными и слабыми сторонами команд нам помог разобраться белорусский специалист Сергей Боровский.

- Сборные Украины и России уверенно вышли на Евро-2020. Какое впечатление оставила их игра?

- Если бы Россия не вышла из такой легкой группы со второго места, то это была бы катастрофа, все бы возмущались. Они сделали то, что и должны были. Все-таки шотландцы сейчас не те, что были раньше. В целом россияне прибавили, это связано с тем, что они стали увереннее, игроки прошли чемпионат мира, побывали в стрессовых ситуациях. Хотя, как показали недавние матчи, уверенность к ним приходит только после забитого мяча, до голов были проблемы. Впереди у них матч с Бельгией, есть шанс занять первое место, которое дает более благоприятные условия при жеребьевке. Чтобы занять первое место, России надо обыграть бельгийцев с разницей в два мяча, а потом с Сан-Марино сыграть так, чтобы сделать себе лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Но пока у России игры с топ-сборными не идут. В прошлом году в матче за первое место в группе Лиги наций проиграли Швеции (0:2), а дома сыграли вничью (0:0). В марте матч с Бельгией тоже получился безликим (1:3). То есть Россия научилась навязывать свою манеру игру командам своего уровня и ниже, с топ-командами не получается.

- Что скажете об Украине?

- Она всегда славилась функциональной подготовкой. Когда появлялось поколение талантливых игроков, появлялся и результат. Что в клубах, что в сборных. Сейчас у Украины есть Зинченко («Манчестер Сити»), Ярмоленко («Вест Хэм»), Коноплянка («Шахтер»), они уверенно себя чувствуют на поле, никого не боятся, молодежь смотрит на них и тоже не боится, растет. Плюс правильная тактика и самоотверженная игра в обороне - отсюда результат. И не только у национальной сборной. Ведь и молодежная сборная U-20 Украины в этом году стала чемпионом мира.

- Говорят, Андрей Шевченко преобразил и игру сборной, и атмосферу в ней. Заступая на пост главного тренера, он сказал, что удовольствие должен приносить не только результат, но и содержательная игра. И Украина стала действовать более зрелищно: игра низом, контроль мяча, схема 4-3-3.

- Ну, схему они скорее используют 4-1-4-1. Ярмоленко и Коноплянка в большей мере фланговые полузащитники, а не крайние нападающие. Но сейчас мало кто использует только одну тактическую систему, за матч ее могут менять несколько раз. Главное, чтобы игроки понимали, как это делать. Видно, как Шевченко постепенно перестроил команду. Поначалу они в большей мере действовали от обороны. Сейчас заметно, что стали более уверенными, больше созидательной атакующей игры. До Шевченко Украина четко играла только на контратаках. Повторю: игра зависит от исполнителей, если есть кому плести кружева комбинаций, то будет атакующий футбол. Если есть только физически мощные футболисты, которые могут только бежать… Но у каждого своя красота. Кому-то нравится «Атлетико», кому-то - «Барселона» времен Гвардиолы.

- Уже поняли, какой Шевченко тренер? Какова роль его итальянских помощников Мауро Тассотти и Андреа Мальдеры?

- Все зависит от тренерской команды. У Фергюсона тоже были помощники, которые в чем-то разбирались лучше него. Так же и у Клоппа. Совокупность знаний и умений людей дает результат. Кто-то должен быть первым и вести за собой, кто-то - грамотно подсказывать. Если обращали внимание, то на матчах «Манчестер Сити» рядом с Гвардиолой сидит молодой человек (Карлес Планкар. - Ред.), который хорошо разбирается в тактике и много подсказывает Пепу. Ведь бывает, что тренер успешен как помощник, но когда начинает работать самостоятельно, ничего не получается. А кто-то может грамотно подобрать помощников, аккумулировать все лучшее и давать результат.

- Вам не кажется, что Россия очень зависит от двух игроков - Дзюбы и Головина?

- Нынешняя «Барселона» тоже зависит от Месси и Суареса. Везде есть лидеры. Убери Зинченко, Ярмоленко в Украине, тоже будут проблемы.

- Кто сейчас сильнее: Украина или Россия?

- Только игра может ответить на этот вопрос. На сильные стороны одной команды есть плюсы другой.

- У Украины больше игроков играют в Европе. Лидером становится Малиновский из итальянской «Аталанты», давно на хорошем счету в Англии Зинченко, Ярмоленко.

- Есть еще такой момент. Россия обыграла Испанию на чемпионате мира (в серии послематчевых 11-метровых ударов. - Ред.). Кто сильнее?

- По составу - Испания.

- Но выиграла Россия. Так и здесь. Можно сказать, что сильнее Украина, но выиграть может кто угодно. У команд разные стили.

- Какие?

- Таких фланговых игроков с хорошим ударом и дриблингом, как Яромоленко и Коноплянка, у России нет. Но есть мощный форвард Дзюба. Будет интересно, если пути этих сборных пересекутся на Евро-2020 (это может быть только на стадии плей-офф. - Ред.). Тогда и получим ответ.

- Что можно нашей сборной перенять, чтобы подниматься вверх?

- Больше футболистов должны играть за границей. И не в российском чемпионате, а в европейских.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ждем на Евро и Беларусь

Также гарантировали себе участие в Евро-2020 сборные Италии, Польши, Бельгии, Испании. Чтобы пополнить эту компанию, одно очко осталось набрать Нидерландам, Германии, Турции, Австрии. Напомним, Евро-2020 пройдет в 12 городах разных стран, участие в турнире примут 24 сборные. Среди них может оказаться и Беларусь. В марте пройдут матчи плей-офф Лиги наций, нашей команде надо сначала обыграть Грузию, а потом - еще одного соперника, среди которых может быть Косово и Северная Македония.