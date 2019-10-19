Онкологи: «У молодых женщин выявляем микроскопические опухоли - раньше их не обнаруживали годами»

Рак молочной железы уже несколько лет входит в тройку лидеров среди злокачественных опухолей. Как сегодня он диагностируется и лечится в Беларуси? В чем виноваты сами женщины? Можно ли определить риск рака молочной железы на генно-наследственном уровне? Вот что рассказали белорусские врачи.

«Увеличилось количество случаев рака молочной железы, связанного с беременностью»

- Если несколько десятков лет назад казуистическими были случаи рака молочной железы у женщин до 30 лет, то сейчас ежегодно в нашем диспансере до 10 пациенток, которым по 23, 24, 25 лет, - говорит Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкодиспансера. - Увеличилось количество случаев рака молочной железы, который связан с беременностью. Ежемесячно мы сталкиваемся с пациентками, у которых он либо на фоне беременности, либо в ближайшие сроки после родов. Это очень серьезная проблема, потому что в этот период опухоль крайне агрессивно протекает.

- Лет 10 назад мы не обладали такими диагностическими возможностями. У молодых женщин сейчас мы выявляем микроскопические опухоли. Раньше они носили эту опухоль, она росла и выявлялась в более поздние сроки, в более высокой стадии, - пояснил одну из причин увеличения количества молодых женщин в статистике рака молочной железы Антон Хоров, заведующий лабораторией реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова.

«Онколог не будет лишним при планировании процедуры ЭКО»

Связь рака молочной железы и процедуры ЭКО - вопрос, вокруг которого много разговоров и опасений. Они, как оказалось, не беспочвенны.

- Я встречался с пациентками, у которых на фоне стимуляции перед процедурой ЭКО была диагностирована опухоль, и, к сожалению, некоторые случаи заканчивались печально, - рассказал Александр Гладышев. - В данный момент сотрудники РНПЦ онкологии плотно работают над этой темой. Разработаны специальные подходы для данной группы пациенток, дабы не лишать молодых женщин радости материнства. Перед процедурой ЭКО обязательно углубленное обследование пациентки, определение наличия очаговых образований в молочной железе, при необходимости - выполнение инструментальных обследований. И мое мнение - онколог всегда не будет лишним при планировании процедуры ЭКО.

Наследственность - один из первых факторов риска злокачественной опухоли молочной железы. Если у мамы или бабушки был рак молочной железы - вы в группе риска, предупреждают онкологи. Как узнать, передастся ли эта болезнь по наследству? В идеале надо пройти генетический анализ (это не онкомаркеры!), который покажет, есть ли у вас наследственный ген, отвечающий за развитие этого заболевания. Сдают этот анализ в молекулярно-генетической лаборатории РНПЦ онкологии или в Минском городском клиническом онкодиспансере. Направляет на это исследование врач, поэтому начинать надо с консультации у маммолога или участкового гинеколога.

Для женщин до 40 лет, у которых уже диагностирован рак молочной железы, обследование на носительство мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 обязательно. Если мутации обнаружены, женщине предложат другую тактику лечения. В частности, двустороннюю мастоэктомию (удаление молочных желез) не только пораженной груди, но и здоровой, с целью профилактики.

«Женщины почему-то боятся идти на маммографию»

Если генетический анализ - процедура скорее исключительная, то УЗИ и маммография - обследования обязательные. Первое рекомендуется делать раз в год женщинам моложе 50 лет, второе - тем, кто постарше. Но индивидуально эти и другие методы обследований (в том числе МРТ молочной железы) для точной диагностики могут назначаться в любом возрасте.

- Сегодня женщины информированы, оборудование работает великолепно, но есть проблема - низкая мотивация. Женщины почему-то боятся идти на маммографию, - поделился Вадим Костюков, заместитель главврача 34-й центральной районной поликлиники г. Минска, где с 2012 года работает программа скрининга рака молочной железы. - Каждая женщина, которая приглашается на скрининг, получает письмо, где указано, что такое маммография, какова ее цель и положительные моменты. Несмотря на это, многие отказываются. Может, потому что боятся получить диагноз, а получат его, то боятся, что будет дальше.

А дальше, если годами бояться обследований, может случиться страшное - не замеченная вовремя опухоль развивается и обнаруживается в запущенной стадии, когда прогнозы лечения не самые оптимистичные.

- Несмотря на все усилия, процент запущенных опухолей остается достаточно высоким. В некоторых районах Минска рак III и IV стадий достигает 30 - 34% от общего числа, - отмечает Александр Гладышев. - В Минске заболеваемость раком молочной железы одна из самых высоких в стране - в 2018 году этот диагноз был впервые установлен 1134 минчанкам, а за 9 месяцев нынешнего года - 817.

Кстати, запущенный рак молочной железы - это не обязательно большая опухоль, которую легко нащупать самому. По словам специалиста, в III стадии она может быть настолько небольшой, что ее можно обнаружить только на маммограмме - около 5 миллиметров. Но она развивалась годами, и когда ее оперируют, обнаруживаются метастазы.

И большинство женщин, умерших от рака молочной железы - это те, у кого опухоль была в запущенной стадии. Смертность, кстати, постепенно снижается и, по данным за 2011 - 2016 годы, составляет 23 случая на 100 000 населения, сообщил Антон Хоров. Примерно такие же показатели в других европейских странах.

КСТАТИ

Аборты и курение вызывают рак?

Факторы риска развития злокачественных опухолей молочной железы:

- наследственность (если у кровных родственниц был рак молочной железы либо органов малого таза);

- аборты;

- отсутствие беременностей;

- позднее прекращение менструации (в 55 лет и старше);

- курение, особенно с раннего возраста;

- злоупотребление алкоголем;

- длительная гормонотерапия;

- травмы молочной железы, особенно не обследованные вовремя.

Но, как заметили врачи, какой-то один фактор не является основополагающим для развития рака молочной железы.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как и когда обследовать грудь самостоятельно

Самообследование путем пальпирования, или, проще говоря, ощупывания собственной груди, делают стоя и лежа. В любой поликлинике вы найдете наглядный плакат по этой нехитрой методике.

Проводить самообследование рекомендуется раз в месяц на 5 - 9-й день менструального цикла. Если наступила менопауза, то можно выбрать любой день, например дату рождения. Кстати, по статистике, у женщин, которые находятся в менопаузе, предменопаузе, риск заболеть выше, чем у женщин в репродуктивном возрасте, так что после 50 самообследование молочных желез становится более актуальным, чем в юности.

Конечно, мелкие образования - размером 1 - 2 мм - сама не нащупаешь, но, как утверждают врачи, были ситуации, когда женщины сами обнаруживали пятимиллиметровые опухоли.

Главное - делайте самообследование груди ежемесячно! И любящие мужчины могут в этом быть хорошими помощниками. И не делайте трагедии, если «что-то» нащупали. Врачи успокаивают: большинство новообразований, обнаруженных в груди, не злокачественные.