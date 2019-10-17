Сотрудницы ателье, где шьют для Александра и Николая Лукашенко: «Отдавали президенту первый костюм - сердечко стучало!»

В интервью «Комсомолке» председатель ЦИК Лидия Ермошина рассказывала, что костюмы заказывает в одном из швейных ателье в Минске. В этом же ателье шьют костюмы для Александра Лукашенко, Натальи Кочановой и других представителей власти. Сколько стоит костюм, как у президента, кто подбирает украшения для чиновников и почему на встречи с Лукашенко нельзя одеваться в красный - в нашем материале.

Работа в ателье кипит каждый день, один из последних крупных заказов - парадно-выходная форма для оргкомитета Европейских игр и президента.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Фасон для президента всегда одинаковый, цвет тоже»

Это ателье раньше принадлежало Совету министров и было закрытым - здесь шили одежду только для чиновников. Теперь оно перешло под крыло ГУ «Главного хозяйственного управления» Управления делами президента РБ и сшить в нем одежду могут и обычные люди.

- В одном здании - швейное ателье, обувное, салон красоты и прачечная, - говорит Иван Дубинов, начальник службы по оказанию бытовых услуг ГУ «Главного хозяйственного управления» Управления делами президента Республики Беларусь.

Александр Лукашенко не скрывает, что одежду для него шьют в том числе и в этом ателье: в 2017 году во время «Большого разговора» с журналистами он рассказал, как во время первого срока заказал костюм от известного итальянского модного дома Brioni.

Александр Лукашенко не скрывает, что костюмы для него шьют в том числе и в минском ателье (на фото – во время встречи с наследным принцем Абу-Даби). Фото: belta.by

- Когда мне сказали, сколько стоит, я сказал: «Нет, это первый и последний костюм». А где наше чиновничье ателье? А почему оно не шьет? Почему мы должны бешеные деньги платить? - возмущался президент.

С тех пор костюмы для президента шьют в этом ателье. А еще - постельное белье, раньше шили рубашки и обувь. Отдельного специалиста, который бы работал только над костюмами для президента, в ателье нет - портниха Татьяна шьет пиджаки и для Александра Лукашенко, и для других людей - мы застали ее за работой над свадебным костюмом для жениха из Минска.

Татьяна говорит, что шить костюмы президенту не волнительно – руки дрожали только в первый разФото: Святослав ЗОРКИЙ

- К нам очень много приходит женихов: сейчас столько красивых тканей - в магазине такого не найдешь, - комментирует Татьяна. - А когда первый раз шили костюм Александру Лукашенко, конечно, было волнительно, сердечко стучало, а потом как-то перестаешь волноваться, даже руки не дрожат, - говорит женщина, не отрываясь от работы. - Фасон всегда одинаковый, цвета тоже: в основном это синяя гамма. Редко серая, был один коричневый костюм. Шьем здесь костюмы и для Николая Лукашенко.

Некоторые костюмы Николая Лукашенко тоже сшиты здесь. Фото: Andrea Verdelli/Pool/Getty Images.

Конечно, президент сам не приезжает в ателье: сюда привозят его мерки, а потом забирают готовый костюм.

Большинство чиновников высокого ранга, которым шьют здесь одежду, придерживаются строгого дресс-кода: это должны быть однотонные костюмы серо-синего цвета, редко - в клетку или полоску.

Главное правило дресс-кода на встречах с президентом – не диссонировать (с главой Администрации президента Натальей Кочановой (слева) и председателем ЦИК Лидией Ермошиной). Фото: belta.by

На вешалке в мастерской, где работает Татьяна, висит необычный костюм с серебряной вышивкой - это форменный протокольный костюм для дипломатов.

Цена на костюмы, которые делают по индивидуальному заказу, примерно в два раза отличается от того, что можно купить в магазине.

- Если костюм на фабрике будет стоить 300 рублей, то у нас рублей 500 - 600, - объясняет Татьяна.

Здесь можно увидеть форму подполковника Следственного комитета, протокольный костюм для дипломата и обычный костюм в клеткуФото: Святослав ЗОРКИЙ

«У Лидии Михайловны в парикмахерской собственный мастер»

На первом этаже здания расположен косметологический кабинет и парикмахерская. Работники говорят, что здесь частенько можно встретить высоких чиновников.

- Многие здесь стригутся, женщины делают маникюр, косметологические процедуры. Лидия Ермошина два раза в неделю здесь бывает. На каждом интервью она со стрижкой и укладкой - это все делается здесь, у нас, - говорят в салоне красоты.

Большинство деловых костюмов для Лидии Ермошиной шьют в этом ательеФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Цены в салоне-парикмахерской не кусаются: маникюр с покрытием стоит от 17 рублей, стрижка на средние волосы - 21 рубль. А за стрижку бороды попросят только 2 рубля.

- Да, это вам не барбершоп, - улыбаются в парикмахерской.

Из салона красоты поднимаемся в ателье. В холле ждет своего заказа сотрудница Следственного комитета, на последнюю примерку приехали молодожены. В ателье не скрывают, что многие их клиенты - люди, которые занимают высокие должности. Здесь шьют костюмы для премьер-министра, главы Администрации президента, главы ЦИК, послов Беларуси и их жен. Форма для сотрудников Следственного комитета, МЧС, прокуратуры и других силовых ведомств тоже отшивается здесь. В одной из мастерских висит костюм с шевронами Следственного комитета и генеральскими погонами.

Ценник на одежду, которую можно сшить по индивидуальному заказу, примерно в два раза выше магазинногоФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Нет, не для Ивана Даниловича (Носкевича, председателя СК. - Ред.), хотя и для него тоже шьем, - опережают вопрос в мастерской.

«Переживаю, чтобы пуговицы были подобраны правильно»

Обычно работа налажена так: заказчик приходит к художнику-модельеру Людмиле Пашкевич и обсуждает с ней, каким хотел бы видеть свой костюм, блузу или платье. После того как эскиз готов и согласован, за дело берутся другие специалисты: модельер, закройщики, швеи.

Возможно, это чье-то будущее платьеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я вместе с Таисией Константиновной Зуевой, модельером-конструктором, часто работаю с людьми, которые очень заняты. Человек приходит, ставит задачу, а ты должен все продумать: нарисовать эскиз, подобрать аксессуары. Если заказчик не готов что-то предложить, я могу сама подборку возможных вариантов сделать. Для художника очень важно прочувствовать человека - не всегда получается с первого раза. Затем я рисую эскиз, описываю модель, Таисия Константиновна снимает мерки. Потом, когда начинается работа, я могу проводить в конструкторском бюро много времени, бываю на всех примерках, даже если у меня выходной, потому что это очень важно.

Художник-модельер Людмила Пашкевич рисует эскиз будущего костюма, блузы или платья и продумывает все детали, включая украшенияФото: Святослав ЗОРКИЙ

По одному-два костюма в год в ателье шьют и многие телеведущие.

- Это уже люди, которые сами продумывают свой образ, потому что у них может быть целый кронштейн одежды и нужно не повториться в цветовой палитре.

Людмила Романовна признается, что, несмотря на большой опыт, каждый раз волнуется за результат.

- Особенно если это костюмы для Лидии Михайловны, Натальи Ивановны. Переживаю, чтобы пуговицы были подобраны правильно, поэтому свое свободное время часто провожу в поисках декора. Перед тем как отдавать заказ, всегда волнуюсь - бывает, что и не сплю ночами. Мне всегда приятно, когда есть обратная связь. Лидия Михайловна очень умная, у нее блестящий юмор - когда такой человек хвалит, всегда двойной плюс ставишь себе.

К выборам 2016 года Лидии Ермошиной сшили яркий голубой костюм. фото: БелТА

Похвалила Лидия Ермошина и модельера Таисию Константиновну Зуеву.

- В нашем ателье есть хорошая портниха. К сожалению, возрастная, но, надеюсь, еще поработает. Все время говорю, что, пока не проводит меня на пенсию, сама не имеет права пойти. Она шьет в основном из тех тканей, которые в ателье выставлены на витрине, - говорила глава ЦИК в интервью.

Модельер-конструктор Таисия Константиновна Зуева скромно признается, что услышать такую похвалу приятно.

- С Лидией Михайловной мы работаем уже 17 лет - с момента, как я пришла в это ателье. Все время стараемся сделать достойно.

Если некоторые клиенты приходят к художнику в растерянности, мол, посоветуйте, что выбрать, то у главы Центризбиркома всегда есть четкая позиция по поводу того, каким должен быть костюм.

По одному-два костюма в год в ателье шьют и многие телеведущиеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Она может надумать что-то, прийти сказать - покажите, как это будет выглядеть. А из чего делать - уже чаще всего за нами решение, - продолжает Людмила Романовна. - Голубой костюм, в котором Лидия Ермошина появилась на выборах в 2016 году, тоже шили в этом ателье. Мы шили почти все костюмы для Лидии Михайловны. У нас была эта ткань, я очень люблю эту гамму. Я предложила - она согласилась, ей тоже понравилось. Получилось живо по цвету, красиво, приятно. Это показатель того, что человек меняется с каждым периодом. Хотя иногда, по личному опыту могу сказать, потери близких очень отбрасывают - ты уходишь в себя, в черный цвет, и можешь ходить так очень долго (в 2017 году у Лидии Ермошиной умер сын. - Ред.). Надо уметь возрождаться, это очень непросто.

Заказчики могут приходить и со своими тканямиФото: Святослав ЗОРКИЙ

На важных официальных мероприятиях, где присутствует президент, существует дресс-код: самое главное правило - не диссонировать, например, не появляться в красном.

- Его надо обязательно соблюдать. Это серьезный вопрос, особенно на международных встречах. Если человек предлагает сшить что-то, что выходит за рамки этого дресс-кода, мы должны об этом сказать.

Долгое время в ателье шили одежду для жены посла Сирии.

- Мы сшили ей и двум дочкам 60 ансамблей. Эти костюмы были просто фантастические. Из аэропорта нам звонила ее помощница и благодарила - было очень приятно. Все жены послов восхищались ее нарядами.

Одевается в ателье и Наталья Кочанова. Чаще всего на официальных мероприятиях ее можно увидеть в серо-синих костюмах, иногда в бежевом.

Одевается в ателье и Наталья Кочанова. Чаще всего на официальных мероприятиях ее можно увидеть в серо-синих костюмах, иногда в бежевомФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Она очень гармонична в холодной гамме: надевает - и сразу подчеркиваются все достоинства. Она теплую гамму любит, у нее есть одежда такого цвета - например, пальто цвета слоновой кости.

«Как только созыв депутатов - женщины сразу приходят за новыми туфлями»

В обувном ателье предприятия тоже много заказчиков из правительства, но услуга доступна всем желающим. Сюда часто приходят люди, для которых из-за сложной анатомической формы стопы проблематично подобрать обувь в магазине. Шьют здесь только из натуральной кожи белорусского, итальянского и турецкого производства.

В обувном ателье могут сшить туфли и 34 размера, и 52-го!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В мастерской, где раскраивают кожу, на стеллажах в рядок выставлены колодки. Есть и действительно кукольные: конструктор-модельер Ирина говорит, что самый маленький размер туфель, который они отшивали, - 34. А однажды пришел клиент с 52-м размером - он сам привез колодку, которую сделали для него в России.

- Как только собирается новый созыв депутатов, сразу женщины приходят за туфлями, - улыбается Ирина. - Иногда шьем обычные повседневные туфли, но встречаются и нестандартные заказы: запомнилось, как однажды мужчина заказал туфли из кожи ската. Кожа специфическая, не всякая игла возьмет. Заказчик сам привез кожу.

По словам специалистов, сложнее всего сшить мужской пиджак. По нему можно оценивать уровень мастерства портногоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Раньше здесь делали обувь и для Александра Лукашенко.

- Первая пара не совсем подошла, потому что мерка была не нами снята. И младшему сыну президента, Николаю, тоже шили обувь здесь.

Сшить туфли на заказ стоит от 125 до 180 рублей, сапоги обойдутся дороже - 280 - 300 рублей. В среднем одну пару могут сшить за три дня. Сейчас, признаются в мастерской, обуви на заказ шьют меньше - в основном приносят в ремонт. И не только обувь - здесь, например, ремонтируют именные хоккейные перчатки Александра Лукашенко.