Самый молодой кандидат в депутаты - 21-летний минский программист, а самый пожилой - 83-летний оппозиционный коммунист из Полоцка

17 октября закончилась регистрация тех, кто решил побороться за кресло депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В окружные комиссии было подано 824 пакета документов, но потенциальными кандидатами пока стали 703 человека. Теоретически эта цифра может еще немного уменьшиться - сейчас избирательные комиссии проверяют документы, которые сдали выдвиженцы: надлежащим ли образом они выдвинулись, собрали ли тысячу достоверных подписей, в порядке ли у них декларация о доходах и имуществе. А пока «Комсомолка» изучила списки лиц, выдвинутых кандидатами в депутаты Палаты представителей и узнала, сколько лет самым молодым и самым пожилым выдвиженцам.

Итак, самый пожилой претендент на депутатское кресло хочет баллотироваться в Полоцке. Это 83-летний пенсионер Леонид Иванович Бирюков, он член оппозиционной коммунистической партии «Справедливый мир». Самый молодой претендент на Витебщине - 26 летний беспартийный Егор Левачев из Бешенковичей. Сейчас он работает по договору на крупный российский кадровый холдинг, и собирается баллотироваться в Лепеле.

Самый пожилой претендент в Брестской области – 72-летний коммунист Александр Зинченко. Самые молодые претенденты на депутатские кресла в этом регионе – это 22-летний студент Белорусского государственного аграрного технического университета Андрей Курашика (он выдвигался от Белорусской патриотической партии) и его ровесник Анатолий Петров, который работает укладчиком-упаковщиком на мебельной фабрике.

В Гомельской области самый возрастной претендент живет в областном центре, но баллотироваться собирается в Речице. Это 68-летний пенсионер Николай Лукша, член Республиканской партии труда и справедливости. Самый молодой – 25-летний монтажник «Мозырьпромстроя» Михаил Бондаренко. Он член партии БНФ, живет и хочет баллотироваться в Мозыре.

Самый пожилой претендент из Гродненской области – член ОГП из Островца Иван Крук – ему 75 лет. Баллотироваться Иван Федорович решил в Сморгони. Ну а самый молодой претендент в области – из Кореличей. 26-летний беспартийный Дмитрий Артюх сейчас работает директором Кореличского районного краеведческого музея. Дмитрия на выборы выдвинул трудовой коллектив.

В Могилевской области претендент в возрасте – 73-лений пенсионер из Могилева Николай Залозный. Он – член Белорусской социал-демократической партии «Грамада».

Самый юный – 22-летний ипэшник из Бобруйска Геннадий Жибартович. Он собирал подписи.

В столичном регионе самым пожилым претендентом является 68-летний Николай Улахович. В 1995 году он возглавил «Белорусское казачество», руководит созданной им Белорусской патриотической партией, которая считается пропрезидентской. Сейчас он – действующий депутат Палаты представителей, а в 2015 году баллотировался в президенты Беларуси – набрал меньше двух процентов.

Самые юные претенденты в Минской области – это 23-летний техник-технолог Павел Рудаковский (живет в Борисове, баллотироваться собирается там же) и его ровесник из Крупок Ярослав Сегень. Он работает специалистом в отделе землеустройства отдела местного исполкома. Сергей - член Либерально-демократической партии, от нее же и выдвигался.

Наконец, Минск – тут больше всего молодых претендентов на депутатское кресло. Двоим из них – по 21 году, это минимально допустимый срок для выдвижения в депутаты Палаты представителей Национального собрания. Временно не работающий Евгений Караулов выдвигался от социал-демократической партии «Грамада», но заодно собирал и подписи. Баллотироваться он собирается в Старовиленском округе № 105. Он должен будет побороться с еще девятью конкурентами, среди которых председатель ОГП Николай Козлов и судья Верховного Суда Светлана Любецкая.

Еще один 21-летний претендент есть в Калиновском округе №108. Это инженер-программист Алексей Лазарев, он тоже член партии «Грамада». У него в округе семь конкурентов, среди которых председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и председатель Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик. Кстати, в соседнем, Кальварийском округе столицы свои силы будет пробовать 22-летняя «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич. А в Грушевском округе впервые в истории Беларуси баллотируется темнокожая кандидат, говорящая по-белорусски! Это 22-летняя Алана Гебремариам. Указано, что она безработная, а выдвигалась от «Грамады».

Самым старшим претендентам из Минска – по 79 лет. Это пенсионер Николай Омельянович (член партии «Справедливый мир») и коммунист Александр Мелещенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В парламент идут «Мисс Беларусь», экс-министр информации, посол в Турции и глава «Белой Руси». В стране началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания