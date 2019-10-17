2019-10-17T12:12:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода бьёт рекорды и не спешит портится! Бабье лето в Беларуси продлится до 22 октября

Синоптики говорят, что сухая и солнечная погода сохранится до вторника следующей недели
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Сухая и теплая погода сохранится еще до 22 октября.Сухая и теплая погода сохранится еще до 22 октября.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Если в понедельник, 14 октября, были биты температурные рекорды 1993 года, во вторник - 1979-го, а в среду аж 1907 года! В Минске 16 октября обновился температурный рекорд 112-летней давности, установленный в 1907 году: 20,2 градуса против 20.

Климатическая норма была превышена на 7 - 10 градусов. Это ввело народ в замешательство. Кто-то шел по улице в майке и шортах, а кто-то ни за что не хотел расставаться с теплой курткой и шарфом.

- В понедельник на многих метеостанциях, в основном по центральной и северной части страны, были превышены абсолютные максимумы температуры воздуха для этого дня. Во вторник температурный фон был очень высоким по юго-западу. В Бресте температура воздуха поднялась до 24,4 градуса и превысила рекорд дня на 1 градус. Так что у нас установилась аномально теплая погода, - сказали в Белгидромете.

Температурные рекорды (понедельник, 14 октября). Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Температурные рекорды (понедельник, 14 октября).Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Температурные рекорды начала недели были в среднем на один-два градуса выше предыдущих. В понедельник новые максимумы дня установили на 30 метеостанциях, во вторник - на 18, а в среду – на 25.

Между тем сказать, что это самый теплый октябрь в истории наблюдений, нельзя, так как температура в первой декаде месяца была всего на несколько десятых выше нормы, а вторая декада месяца не закончилась, и по нескольким рекордным дням выводы делать рано. Но мы верим, что октябрь и не на такое способен. И главное - бабье лето состоялось!

Температурные рекорды (вторник, 15 октября). Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Температурные рекорды (вторник, 15 октября).Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Синоптики отмечают, что сухая и теплая погода сохранится еще до вторника, 22 октября. А в ближайший четверг по северной части страны ожидают кратковременные дожди. Но, несмотря на это, воздух по-прежнему останется теплым. А потом снова вернется солнечная летняя погода. В воскресенье и понедельник по югу Беларуси прогнозируют до 23 градусов тепла.

- А вот во вторник погода будет меняться, очередной атмосферный фронт местами по стране вызовет кратковременные дожди. Но осадков будет немного. Единственное, что за этим фронтом начнет поступать более холодный воздух. Ночи будут еще теплые - от +5 до 12, а днем по республике станет немного прохладнее: от +7 до + 14 градусов, а по югу от +14 до +19 градусов, - отметил синоптик, добавив, что и после похолодания погода останется достаточно теплой для второй половины осени. Дальше специалисты загадывать не берутся.

Температурные рекорды (среда, 16 октября). Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Температурные рекорды (среда, 16 октября).Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

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