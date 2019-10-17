Выходные 19 и 20 октября в Минске: модные шляпки, день и ночь немецкого языка и кино на куполе

- Очень женская выставка - «Модный вернисаж» - открылась в Музее истории белорусского кино (ул. Свердлова, 4). Здесь ежедневно с 11.00 до 20.00 можно рассмотреть и примерить дизайнерские шляпки, сумки, одежду, украшения, восхититься авторскими куклами. В рамках выставки, а она продлится до 27 октября, запланированы конкурсы, арт-встречи. Билеты: 2 - 4 руб.

- Вы не знаете, что такое капоэйра? Объясняем: это микст из эффектных ударов, бросковой техники, элементов танца, акробатики и музыки. С недавнего времени капоэйра получила статус культурного наследия ЮНЕСКО. В пятницу, 18 октября, можно начать выходные с капоэйры. С 19.30 до 21.00 бесплатный урок в школе капоэйры FICAG (ул. Кальварийская, 18, 4-й этаж). Одевайтесь удобно и предварительно записывайтесь по тел.(029) 130-20-33. Вход свободный.

- В минском планетарии с 18 по 20 октября - Минский международный фестиваль полнокупольных фильмов. Здесь можно будет увидеть 43 лучших научно-популярных, документальных фильма, анимацию и короткометражные шоу от кинематографистов из 22 стран. Изображение в полнокупольном кино выводится на купол с обзором 360 градусов, зритель видит картинку вокруг себя и получает ощущение полного погружения в визуальное пространство и атмосферу фильма. Билеты: 12 - 15 руб.

- Известные песни Анны Герман можно будет услышать 20 октября с 18.00 в Белгосфилармонии на гала-концерте лауреатов и гостей фестиваля-конкурса «Эвридика». Билеты: 8 - 10 руб.

- Погоду на выходных обещают замечательную, бабье лето… Айда гулять по городу! И если окажетесь в Верхнем городе, то рекомендуем заглянуть в арт-галерею «Высокае м ста» (ул. Герцена, 2а), где с 18 октября проходит выставка «Мая адкрытая выцінанка» народного мастера Беларуси Ольги Palunisа. Здесь около 70 работ: зубр, медведь, сюжеты из мифологии, фольклора, образы известных исторических личностей, семейные портреты. И все это мастерски вырезано из бумаги. Выставка продлится до 10 ноября, и посмотреть ее можно со среды до воскресенья с 11.00 до 19.00. Билеты: 2 - 3 руб.

- Институт им. Гёте в Беларуси к своему 25-летию приурочил проект «День и ночь открытых дверей». Приходите 19 октября с 11.00 в конференц-зал по ул. В. Хоружей, 25/3 (4-й этаж). Программу готовят интересную и очень разнообразную, со множеством сюрпризов. Вход свободный.

- На пластический спектакль «Мама» надо идти не только с детьми, но и с носовыми платочками, уж больно душевно. Одна взрослая актриса и три девочки, которые исполняют роль ее взрослеющей дочери - от 5 до 18 лет, играют замечательно. История без единого слова, но под хорошую музыку. Каждую субботу, и 19 октября в 19.00 тоже, в уютном, почти домашнем культурном пространстве «Во дворике» (ул. К. Туровского, 2). Билет: 10 рублей.

- Такой музыки Большой театр Беларуси под своими сводами еще не слышал. 20 октября в 19.00 свой философский перформанс «Я ем солнце и пью дождь» здесь представит немецкий композитор и продюсер Свен Хельбиг, известный как аранжировщик группы Rammstein. В этом проекте соединены акустическое звучание голосов и одновременно их звучание в электронной обработке. Работа концептуальна и кинематографична. Видеоряд к ней создал исландский художник Мани М. Сигфуссон. Цена билетов очень демократическая - от 5 руб.