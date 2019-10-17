2019-10-17T14:18:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Друг из соцсетей приехал к девушке в Верхнедвинск и съел ее кольцо

Колечко вышло из мужчины естественным путем, теперь ему придется ответить за кражу
Наталья ПАРТОЛИНА
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Когда мужчине сделали флюорографию, на снимке четко обрисовались контуры колечка. Фото: Следственный комитет.Когда мужчине сделали флюорографию, на снимке четко обрисовались контуры колечка. Фото: Следственный комитет.
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С 38-летним мужчиной 29-летняя жительница Верхнедвинска познакомилась в социальных сетях. Некоторое время они по-дружески переписывались, потом начали созваниваться и, наконец, решили увидеться лично. Мужчина приехал к девушке в гости. По случаю встречи они немного выпили, пообщались. Потом девушке понадобилось отлучиться из дома. Когда она вернулась, обнаружила, что гость исчез. А вместе с ним пропало и кольцо, которое ей несколько лет назад подарила мама.

- Это произошло 3 октября, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. - Обнаружив пропажу, девушка обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что в краже подозревает своего знакомого.

Мужчину задержали в Полоцке. Он твердил, что не брал никакого кольца. При обыске украшения при нем не нашли, но мужчина заметно нервничал. Некоторые нюансы в его поведении навели на мысль сделать ему флюорографию. На снимке четко обрисовались контуры кольца - оно было в желудке мужчины.

Как правило, в таких ситуациях медики оценивают, насколько опасно нахождение инородного тела в организме. В случае с колечком угрозы для жизни и здоровья мужчины не было, поэтому оперировать или доставать кольцо при помощи эндоскопического оборудования не стали. Украшение вышло из организма мужчины естественным путем. Колечко из желтого металла с камешком владелице пока не вернули - его признали вещественным доказательством по делу и направили на экспертизу.

- Верхнедвинским РОСК мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205 УК РБ (кража), он заключен под стражу, - рассказала Оксана Лазько. - Ранее он был судим.

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