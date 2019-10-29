Кто таинственная красотка-телохранитель, которая прикрывает Пугачеву на всех плакатах в Минске?

Минск пестрит черно-белыми афишами с лаконичной надписью «Алла Пугачева P.S.». Но на фотографии певица изображена не одна, а рядом с девушкой, которая будто оберегает артистку от папарацци. Кто это? Можно подумать, что она - личный телохранитель и сопровождает Примадонну в ее выходах в свет.

На самом деле это не так. Фото с афиши юбилейного концерта Примадонны было сделано еще в сентябре прошлого года. Пугачева в смелом молодежном образе пришла на премьеру фильма Александра Горчилина «Кислота». Сопровождала певицу продюсер картины Нателла Крапивина. Эта яркая 37-летняя брюнетка известна также как дочь Вагифа Алиева, который занимает 19-ю строчку в рейтинге «100 самых богатых украинцев». Нателла Крапивина создала популярное телешоу «Орел и решка», а также является продюсером певицы Светланы Лободы.

Фото получилось случайно, Нателла действительно загораживала рукой Аллу Пугачеву от фотокамер. Но Примадонне так понравился этот снимок, что она на следующий день разыскала фотографа и договорилась о том, чтобы он украсил ее плакаты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Все билеты на концерт Аллы Пугачевой, который состоится 2 ноября в «Минск-Арене», давно раскуплены. Стоимость самых дорогих билетов в Минске можно сравнить со стоимостью самых дешевых билетов на московском выступлении певицы. Оно прошло с аншлагом в апреле в Кремле. Демократичная цена - личная просьба Пугачевой, она хотела, чтобы билеты были доступны для простых любителей ее творчества. Однако и мошенники не дремлют. В России некий Роман Себко создал сайт, визуально схожий с официальной страницей звезды, но не имеющий к ней отношения. На нем предлагают несуществующие билеты, причем цены на них вполне московские: в первый ряд партера - около 2,5 тысячи долларов.

КСТАТИ

Хорошая новость для поклонников, которые не смогут попасть на концерт Пугачевой: в своем Instagram певица сообщила, что в конце октября на большие экраны выйдет видеоверсия ее кремлевского концерта.