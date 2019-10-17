2019-10-17T17:15:21+03:00
Общество
КП Беларусь

«Это потребительский экстремизм, но мы оплатим». Как магазин проиграл пенсионеру суд из-за пакетиков на 8 копеек

Необычный конфликт разгорелся в районном магазине вокруг полиэтиленовых пакетов, в которые покупатель сложил три булочки и две буханки хлеба
Виктор ПАЖИТОК
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Житель Могилева настаивал на том, что пакеты должны были быть бесплатными.Житель Могилева настаивал на том, что пакеты должны были быть бесплатными.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Напомним, житель Могилева Алексей Павловский обратился в суд, потребовав вернуть ему 8 копеек. Это стоимость фасовочных пакетиков, в которые он положил в магазине «Верасень» поселка Корма (Гомельская область) булочки и хлеб. Павловский настаивал, что пакеты должны были быть бесплатными, и просил суд компенсировать 500 рублей морального вреда.

Суд частично удовлетворил иск: предприятие «СаняМакс» должно возместить Павловскому 8 копеек, выплатить 100 рублей как компенсацию морального вреда. Также ответчик заплатит 76,5 рубля госпошлины.

«КП» связалась с двумя сторонами противостояния и выслушала их версии произошедшего.

Владелец магазина: «Бесплатно мы были готовы предоставить пищевую пленку и бумагу»

- У нас магазин небольшой, площадь торгового зала примерно 52 кв. метра, - рассказал Андрей Глазков, один из владельцев предприятия «СаняМакс», которому и принадлежит магазин «Верасень». - Половина отдана под самообслуживание, вторая - заприлавочная торговля. В зоне самообслуживания как раз и находятся хлебобулочные изделия: два хлебных стеллажа, на каждом из которых висят фасовочные пакеты. Ценник на них размещен, они платные.

К этим стеллажам и подошел Алексей Павловский.

- Он взял две булки хлеба и три булочки, положил их в пакеты, - продолжает Андрей Глазков. - Все упаковал в пакеты сам, хотя на суде пытался утверждать, что это мы ему их навязали. Я предоставил суду видеозапись с четырех камер наблюдения. На ней четко видны и ценник, расположенный на пакетах, и то, что покупатель совершает отбор товара и его упаковку самостоятельно. Далее Павловский подходит к продавцу, который начинает считать итоговую стоимость покупки, но чек не выбивает. Покупатель, не дожидаясь чека, начинает возмущаться: почему пакеты платные.

- Как отреагировали вы?

- Продавец и я пояснили: согласно законодательству бесплатной упаковкой у нас является пищевая пленка и бумага. Мы были готовы их предоставить. Однако Павловский продолжал настаивать на бесплатных пакетах, потребовал жалобную книгу, которая ему была предоставлена. Обращу внимание: это было еще до момента документального оформления покупки, до получения им чека. Он написал жалобу, потом подошел к кассе, заплатил, забрал покупку и ушел. Как оказалось - в суд.

- Будете ли вы обжаловать решение суда?

- Нет. С моей точки зрения, подобное поведение покупателя - потребительский экстремизм в чистом виде. Однако опротестовывать решение суда я не буду. Во-первых, это нерационально: для того чтобы доехать в Гомель на своей машине, мне нужно 40 рублей потратить на топливо. Во-вторых, я не хочу давать этому человеку дополнительной известности. Выиграл он эти 100 рублей, хорошо, мы выполним постановление суда.

Покупатель: «Ценников на пакетах не было!»

Точка зрения пенсионера Алексея Павловского абсолютно иная.

- В этом магазин в Корме я неоднократно брал продукты и фасовочные пакеты. Чекам не придавал значения, а тут как-то надел очки, смотрю - пробиты какие-то копейки. Я потребовал, чтобы мне их вернули, ведь упаковка должна быть бесплатной. Это наглая ложь, когда продавец утверждает, что они не пробили мне чек, он был.

- Что было далее?

- Находившийся в магазине хозяин торговой точки не просто в грубой форме отказался мне возвращать стоимость пакетов, он начал мне угрожать, говорил, что сожжет мне дом и прочее. Я, естественно, потребовал жалобную книгу, сделал там запись, потом написал жалобу в райисполком, обращался и на горячую линию. В конечном счете подал исковое заявление в суд, ведь иски по защите прав потребителей пошлинами не облагаются.

- Какие документы вы предоставили суду?

- Предоставил чеки, приложил официальные ответы, полученные из райисполкома. К слову, я через неделю заходил в этот магазин, опять с меня взяли копейки за пакеты. Пришел еще через какое-то время, взял булку хлеба и уже просто потребовал, заставил бесплатно ее упаковать. Они взяли из колбасного отдела пленку и обмотали буханку. То есть они не дали мне бесплатного пакета, а пленку, что не предусмотрено, как я знаю, санитарными нормами. В четвертый раз пошел - мне дали бесплатные пакеты, а следом за мной был пожилой покупатель, они с него снова взяли деньги!

- Как проходило судебное заседание?

- Ответчик основывал свою защиту на том, что на предоставленной им видеозаписи видно, что я якобы изучил ценники на пакетах и сознательно их брал. Но это не так! Ценников на пакетах не было! И это подтверждает видео. Они пользуются тем, что не все проверяют чеки и оплачивают то, что должно быть бесплатным. Это неправильное отношение к людям. Кроме того, в магазин приходила проверка из райисполкома, которая подтвердила: альтернативных бесплатных пакетов в отделе самообслуживания не было, как не было и упаковочной бумаги.

Судья в мотивировочной части постановления суда сослался на распоряжение Минздрава, где определено, что для упаковки хлебобулочных изделий продавец должен выдать или целлофановый, или бумажный пакет, а не пленку или бумагу. Хочу еще сказать, что в деревне, где у меня участок, в магазинах также были только платные пакеты, но я их предупредил: давайте по-хорошему. Если будете с меня брать деньги, пробьете мне чек - потом не обижайтесь! Они исправились и конкретно мне стали давать пакеты бесплатно, остальных пытались обманывать. Когда я показал им решение суда, они поняли, что надо и с остальными по-честному.

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