2019-10-17T16:01:40+03:00
Спорт
КП Беларусь

Балерины устроят баттл с кроссфитерами

Любой желающий может присоединиться к любой команде
Захар ПЛАТОНОВ
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День фитнеса и спорта, по аналогии с Ночью музеев, проводится уже во второй раз.День фитнеса и спорта, по аналогии с Ночью музеев, проводится уже во второй раз.
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17 октября в 18:00 стартует YoPRO Fitness Night: более 50 спортцентров откроют свои двери бесплатно для всех желающих. Этот супервозможность для тех, кто любит тусовки и не хочет вредить своему здоровью.

Например, в кроссфит зале Dvor (Октябрьская 10б) пройдет протеиновая вечеринка. Там же можно будет принять участие в баттле между балеринами и любителями кроссфита. В чьей команде быть, кроссфитеров или балерин — решайте сами. И не забудьте надеть соответствующую одежду, так как на вечеринке действует дресс-код — пускать будут только в спортивных костюмах и кроссовках. Начнется фитнес-вечеринка в 20:00 с разминки. Программа соревнований такая: команда балерин попробует сделать больше берпи, чем кроссфитеры за 15 минут, а дружина кроссфитеров примет шпагат-челлендж и постарается в растяжке просидеть дольше, чем балерины. Тот, кто продержится во всех состязаниях — получит запас высокопротеинового йогурта.

Даже если не получится занять призовое место — не грустите, бармен приготовит для вас бесплатный коктейль на протеин-баре. Если не будет сил или желания участвовать в соревнованих, то можно будет позаниматься легким фитнесом под руководством Ксении Санкович, олимпийской призерки по гимнастке и телеведущей. Завершится вечеринка подготовкой к пятничному вечеру: участник шоу на ТНТ «Танцы» и блогер Дмитрий Богаченко проведет мастер-класс по современной хореографии.

Перед вечеринкой стоит заглянуть в аквапарк «Фристайл», где олимпийская призерка Александра Герасименя в 18:30 проведет занятие по плаванию для взрослых, а под руководством семикратного чемпиона Беларуси, тренера USBC по боулингу, Дмитрия Шилкина можно будет прокачать скиллы это интересной игры.

День фитнеса и спорта, по аналогии с Ночью музеев, проводится уже во второй раз. Каждый минчанин в этот вечер, а в некоторых спортклубах даже ночью, сможет бесплатно заняться следующими направлениями: фитнес, хоккей, футбол, плавание, скалолазание, бег, йога, стретчинг, танцы, единоборства, сайклинг, TRX, кроссфит.

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