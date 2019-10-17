2019-10-17T16:00:38+03:00
Общество
КП Беларусь

«Сразу обняла папу». Нашли 14-летнюю девочку и ее парня, которые сбежали в Россию и жили в заброшенных домах

Ребят обнаружили в Брянской области, скоро они собираются приехать в Беларусь
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
16 октября после долгих поисков ребят нашли! Фото: соцсети16 октября после долгих поисков ребят нашли! Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Напомним, 14-летняя россиянка Ангелина Щербик, уроженка Новолукомля (Витебская область), гостила у отца на летних каникулах в Беларуси. Туда к ней и приехал 17-летний возлюбленный Илья из Самары, с которым она познакомилась в интернете. Никого не предупредив, 23 июля парочка сбежала в Россию. Пока их искали, ребята жили в заброшенных домах. У Ильи был опыт такой жизни - он был сталкером, с собой имел два спальных мешка. Кроме того, парень до побега подрабатывал в родном городе, и у него было около 30 тысяч российских рублей (500 долларов) на карманные расходы. У Ангелины было с собой 100 белорусских рублей.

Еще в сентябре отец Ангелины Алексей рассказывал «Комсомолке», что дочка не давала никаких весточек, хотя к тому времени уже прошло два месяца с их пропажи.

Между тем следователи не исключали, что Ильи и Гели нет в живых. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. К счастью, эта версия не подтвердилась.

Пока шли поиски, утешали вести о том, что ребят видели в России. Так, одна женщина заметила их еще в июле в маршрутке в Смоленске. А дед Ильи говорит, что видел их издалека возле Самары. Было это в конце августа. Кроме того, подростков заметили в деревне Солонец, что в Смоленской области.

Ребят обнаружили в Брянской области. Фото: соцсети

Ребят обнаружили в Брянской области. Фото: соцсети

И вот 16 октября после долгих поисков ребят нашли! Папа Ангелины уже рядом с дочкой.

- Мы, белорусские волонтеры, которые занимались поисками подростков в России, участвовали в российской передаче «Пусть говорят». В эту среду, 16 октября, вечером передача вышла в эфир. И один мужчина, который ее смотрел, узнал подростков и уговорил их поехать в полицию, - рассказал «Комсомолке» волонтер витебского волонтерского отряда «Надежда» Константин Чупилов. - Выяснилось, что ребята в последнее время жили в заброшенном доме в населенном пункте рядом с российским городом Жуковка, что в Брянской области. Как только мы, волонтеры, это узнали, сразу ночью выехали вместе с папой Ангелины. Из полицейского участка их отвезли в местный детский дом, где они провели ночь. Сегодня, 17 октября, Ангелина общается со следователями. Ведь ребята были в федеральном розыске. Оказывается, что искал их даже Интерпол. Сейчас мама Ильи тоже едет к сыну.

- Как прошла встреча Ангелины и ее папы?

- Ангелина сразу обняла его. Папа был счастлив, что дочка нашлась. Они уже вместе. Сейчас девочка поняла, что родные за нее переживали. И, как я понимаю, она не против поехать домой. Выяснилось, что во время их побега Ангелина болела - у нее поднялась температура. Илья вылечил ее с помощью трав. Когда все закончится, мы с Ангелиной и ее отцом поедем все вместе в Беларусь.

Как и предполагали родные, Ангелина и Илья пересекли белорусско-российскую границу пешком. Ведь у девочки не было с собой паспорта.

- Они шли по железной дороге от белорусского городского поселка Лиозно до российской станции. Ребята, по их словам, просто путешествовали, жили где придется - в заброшенных домах. С их слов, шли они обычно вдоль трассы или железной дороги, кто-то их подвозил, кормил, люди помогали одеждой. Но никто не знал, что они в розыске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ищем два месяца»: 14-летняя Ангелина из Новолукомля и ее 17-летний парень сбежали и живут в заброшенных домах в России

Ангелина Щербик была у отца на каникулах в Беларуси, к ней приехал возлюбленный, с которым она познакомилась в интернете, и оба сбежали (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Сотрудницы ателье, где шьют для Александра и Николая Лукашенко: «Отдавали президенту первый костюм - сердечко стучало!»
«Комсомолка» узнала, сколько стоит заказать одежду-обувь и сделать стрижку в ателье, куда ходят Лидия Ермошина и Наталья Кочанова, и как создают наряды для чиновников, силовиков и дипломатов
Выбираем участницу на «Миссис мира 2020»: VOKA покажет все этапы белорусского отбора
Впервые в истории отечественного телевидения зрители смогут наблюдать за ключевыми событиями белорусского этапа мирового конкурса - видеосервис VOKA запустил новый реалити-проект
«Вокруг много несчастных идеальных женщин, а я счастлива с весом 111 кг!» Белоруска в татуировках готовится покорить подиумы
К 27 годам Екатерина Штирц сначала стала оперной певицей, затем нашла себя в IT, а сейчас доказывает: и в размере плюс сайз можно быть счастливой, красивой и успешной
«Съемки «Приключений Буратино» на две недели остановили, потому что Ролан Быков уплыл в круиз!» Воспоминания о легендах кино
«КП» расспросила киноредактора Изольду Кавелашвили, как фильмы по Василю Быкову пробивали через Москву, почему «Буратино» начинали снимать дважды, а Тарковский не поставил ленту в Минске
Новости 24
Официант в Гродно украл из сейфа ресторана 6 тыс. долларов и прогулял их в Москве
Бабье лето в Беларуси закончится на следующей неделе
Провизор подделал рецепты, чтобы выписывать себе «Лирику»
«Зарабатываем только на хлеб». В Гродно таксисты устроили забастовку
Анархист Полиенко попытался вскрыть вены в суде
Лукашенко - об отношении с РФ: «Не надо на нас смотреть как на врагов»
В Верхнедвинске мужчина украл кольцо у девушки и проглотил его
В Департамент охраны в Минске залетела сова - символ структуры
Лукашенко - о ситуации с Богачевой: «Мы практически действуем как на территории одного государства»
Макей заявил об отсутствии угрозы независимости Беларуси
В Могилеве ребенок залез под мост и не смог спуститься - сняли спасатели
Появилась полная инструкция, как стать нуждающимся в жилье в Минске
Завершается регистрация кандидатов в депутаты
СК ищет очевидцев ДТП с маршруткой в Ошмянском районе
Перепись в интернете прошли 1,5 млн человек: в пятницу - последний день
Странное граффити в Гомеле. Что бы это значило?
7 лет дали пьяному бесправнику, который сбил женщину и поджег машину, чтобы скрыть следы
После столкновения микроавтобус оказался на тротуаре, а грузовик упал на трамвайные пути
«Жил во времянке из бревен, переложенных мхом»: сельчанин 6 лет прятался от милиции в лесу